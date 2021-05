Finale de la FA Cup: certains fans de Wembley huent alors que les joueurs de Leicester et de Chelsea se mettent à genoux avant le coup d’envoi | Actualités du football

Certains fans ont été entendus huer alors que les joueurs de Leicester et de Chelsea se mettaient à genoux avant le coup d’envoi de la finale de la FA Cup.

La plus grande foule de football au Royaume-Uni depuis que les joueurs ont commencé à se prendre un genou a vu le geste antiraciste hué par certains fans à Wembley, bien que des applaudissements aient été entendus parallèlement aux railleries.

Plus de 20000 supporters ont été autorisés à pénétrer dans le stade de Wembley pour la pièce maîtresse de la coupe de samedi après avoir produit des résultats de test de coronavirus négatifs.

Les joueurs ont commencé à se mettre à genoux lorsque la Premier League a repris son arrêt de 100 jours en juin 2020 dans le cadre d’appels pour éradiquer l’injustice raciale dans la société après le meurtre de George Floyd à Minneapolis.

Floyd, un homme noir de 46 ans, est décédé alors qu'il était retenu par le policier blanc Derek Chauvin lors de son arrestation en mai 2020.





















Tyrone Mings d'Aston Villa dit que les joueurs devraient continuer à se mettre à genoux et pense que cela envoie toujours un puissant message anti-racisme.



Le mois dernier, suite à la décision d’un jury de condamner à l’unanimité Chauvin du meurtre de Floyd, Tyrone Mings, Marcus Rashford et Jordan Henderson faisaient partie des joueurs de Premier League pour renforcer leur engagement dans la lutte contre le racisme et le geste de se prendre un genou.

Mings, qui a récemment été victime d’abus raciaux sur les réseaux sociaux, a été un ardent défenseur tout au long de la lutte pour la justice sociale et a précédemment exhorté les gens à «se tenir côte à côte dans la lutte pour le changement».

La haine ne nous arrêtera pas

