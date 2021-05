Finale de la FA Cup: Brendan Rodgers, le patron de Leicester, renforcera-t-il sa réputation en bouleversant son ancien club de Chelsea? | Actualités du football

Brendan Rodgers a participé à une course au titre de Premier League avec Liverpool, a remporté le lot en Écosse avec le Celtic et a goûté au succès de Wembley lors de la finale des barrages du championnat avec Swansea en 2011.

Cependant, un trophée anglais majeur est actuellement absent de son CV – et il a la chance d’y répondre samedi, lorsque son équipe de Leicester affrontera Chelsea en finale de la FA Cup.

Rodgers a eu un impact remarquable à Leicester, avec les Foxes sur la bonne voie pour se classer parmi les quatre premiers cette saison après avoir glissé de manière frustrante des places de qualification de la Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, une pièce d’argenterie serait une reconnaissance tangible des améliorations qu’il a apportées au club.

S’exprimant sur le Pitch to Post Preview Podcast Avant la finale, le journaliste de Sky Sports News, Paul Gilmour, a déclaré que la victoire de Rodgers sur Chelsea – le club où il était autrefois patron de l’équipe jeunesse et réserve – serait une avancée significative, en termes de statut de manager.

« Cela le propulserait à un autre niveau », a déclaré Gilmour.

« Il est déjà bien pensé, tout le monde sait quel type de manager il est. J’ai l’impression qu’il est également très ambitieux. »

« Cela ne me surprendrait pas s’il dirigeait Chelsea à un moment donné dans le futur en raison de ses liens avec Chelsea et je me demande s’il a des affaires inachevées là-bas à un moment de sa carrière. Mais pour le moment, à Leicester, il est les a rendus si cohérents.

Brendan Rodgers a eu un impact impressionnant à Leicester et un trophée le soulignerait, selon le panel Pitch to Post Podcast



« Vous pouvez voir le travail qu’il a fait à Liverpool, au Celtic et à Leicester, il a prouvé qu’il était un entraîneur très talentueux. Le manager d’un joueur. Les joueurs l’aiment. J’ai parlé à pas mal de joueurs de Leicester, et Jonny Evans plus que quiconque. , et Jonny en raffole.

« Mais s’il commence à ajouter des trophées à cela, il ne fera que le propulser au prochain niveau.

« Ce n’est pas une surprise pour moi d’entendre que Tottenham le surveille au fil des ans et le surveille. C’est le genre de manager qu’il est.

« Il va être au plus haut niveau du match et il mérite de se débrouiller en Ligue des champions. Si Leicester peut tenir le coup et se classer parmi les quatre premiers, il sera chez lui dans cette compétition la saison prochaine. »

Iheanacho sera-t-il le héros de Leicester?

Kelechi Iheanacho est sur une séquence remarquable



Si Rodgers et Leicester veulent remporter la victoire en FA Cup – la première de l’histoire des Foxes – ils devront trouver un moyen de traverser la défense moyenne de Chelsea. Sous Thomas Tuchel, les Bleus ont gardé 19 draps propres en 26 matchs.

Cependant, alors que Jamie Vardy (deux buts lors de ses 24 derniers matchs) a eu du mal à retrouver sa forme de but depuis une opération d’une hernie plus tôt cette année, Kelechi Iheancho a intensifié ses efforts.

L’attaquant nigérian de Leicester a marqué 15 buts lors de ses 17 derniers matchs et a un bilan exceptionnel en FA Cup, trouvant le filet à 14 reprises lors de ses 19 dernières apparitions dans la compétition.

L’écrivain de football de Sky Sports, Ron Walker, affirme que maintenir cette production sera le prochain défi pour Iheanacho, 24 ans, alors qu’il cherche à établir sa réputation, mais pense que Leicester a les outils à sa disposition pour troubler Chelsea.

« Iheanacho a toujours eu l’air d’avoir quelque chose à son sujet », a déclaré Walker au Pitch to Post Preview Podcast. « Même quand il était à Man City et qu’il était très brutal. Il y avait une raison pour laquelle il était en marge là-bas et parfois tu as juste besoin de quelque chose pour tomber amoureux de toi et puis ça se passe comme ça.

« Il sera intéressant de voir s’il s’agit d’un patch violet ou s’il peut maintenir ce genre de chiffres pour être un attaquant de premier choix pour une équipe occupant les places de la Ligue des champions. »

« Mais Rodgers, dans une certaine mesure, aurait été assez heureux de regarder Arsenal contre Chelsea. Je sais que Chelsea a fait beaucoup de changements mais Arsenal était heureux de s’asseoir, absorber la pression et essayer – sans réussir massivement – de frapper Chelsea. sur la pause.

« Je sais que Rodgers a fait de Leicester une équipe plus à l’aise sur le ballon, mais la façon dont ils ont remporté la Premier League frappait les équipes à la pause. Je sais que Vardy a un peu changé son jeu et il devient de plus en plus l’homme à jouer aux côtés. Iheanacho pour le moment mais ils ont beaucoup de rythme dans l’équipe.

« Chelsea n’a marqué que plus de deux buts en un match pendant tout le temps que Tuchel a été là. Ils ne sont tout simplement pas si prolifiques, donc si vous pouvez les frustrer, avec le rythme, la supercherie et la ruse que Leicester a obtenus à la pause, ils auront toujours des chances. «

Kante la clé

Image:

N’Golo Kante a aidé Chelsea à éliminer le Real Madrid de la Ligue des champions



Quant à Chelsea, le retour de N’Golo Kante sur le côté pourrait être le facteur clé, estime Gilmour. Le vainqueur de la Coupe du monde de France a été dans une forme impressionnante ces dernières semaines mais a été exclu de l’équipe contre Arsenal mercredi soir pour régler un problème d’Achille.

S’il est apte à jouer, il pourrait faire la différence, déclare le journaliste de Sky Sports News.

« La bataille de milieu de terrain devrait être vraiment intéressante car si Kante va bien – et de toute évidence, il semble que c’était un repos de précaution mercredi contre Arsenal avec son Achille – il est revenu à son meilleur sensationnel », a déclaré Gilmour.

« Leicester sait exactement de quoi il s’agit. Mais cette bataille au milieu de terrain pourrait être cruciale. Quand James Maddison est au sommet de son art, il est une menace massive mais nous ne l’avons tout simplement pas assez vu de sa part depuis qu’il est revenu d’une blessure. Ensuite, vous amenez Youri Tielemans dans cela également, contre Jorginho et Kante, qui vont probablement être le «double-six» pour Tuchel.

« Je vois que cette zone du terrain est un élément clé de la finale de la Coupe – et si Kante joue au niveau auquel il a joué récemment, il suffit à faire la différence. »

Pitch to Post Preview – Spéciale finale de la FA Cup: Chelsea ou Leicester soulèveront-ils le trophée?

Dans un épisode spécial de la Pitch to Post Preview Podcast nous nous attendons à la finale de la FA Cup ce samedi à Wembley, où Chelsea et Leicester se battront pour le trophée devant plus de 20 000 fans.

Peter Smith est rejoint par un journaliste de Sky Sports News Paul Gilmour et écrivain de football Sky Sports Ron Walker pour évaluer les deux équipes sur la base de leurs résultats en milieu de semaine, les domaines clés qui décideront du concours et comment le jeu se déroulera.

Ils discutent également de l’impact de la gloire de la FA Cup sur la carrière de manager de Brendan Rodgers, de l’importance de Jonny Evans au cœur de la défense de Leicester et de la raison pour laquelle l’ancienne star des Foxes N’Golo Kante pourrait être le joueur décisif sur le terrain ce week-end pour Chelsea.

Écoutez le Sky Sports Pitch pour publier un podcast sur: Spotify | Apple | Castbox