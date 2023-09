Finale de la Durand Cup 2023 : Emami East Bengal contre Mohun Bagan Super Giant dans le derby historique de Calcutta

Le derby de Calcutta entre Emami East Bengal et Mohun Bagan Super Giant a déjà été joué à plusieurs reprises, que ce soit sur les maidans de Calcutta ou sur le terrain sacré du Saltlake Stadium. Pourtant, la finale de la 132e édition de la Coupe Durand, qui se jouera dimanche au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Calcutta, dégage une émotion différente.

Pour mémoire, Mohun Bagan et le Bengale oriental sont les équipes les plus titrées de l’histoire du plus ancien tournoi de football d’Asie, remportant la Coupe Durand 16 fois chacune. L’un devancera l’autre dimanche.

Les deux équipes de Calcutta se sont déjà affrontées plus tôt dans la phase de groupes du tournoi avec Le Bengale oriental bat Mohun Bagan 1-0 pour mettre fin à leur attente de quatre ans pour une victoire dans le derby. Le long ranger de Nadhakumar Sekar fait la différence.

Depuis, les deux hommes ont surmonté des équipes fortes lors des huitièmes de finale pour organiser un affrontement au sommet.

Il s’agit du 14e derby de Calcutta disputé dans le Coupe Durand finale, avec le Bengale oriental gagnant à cinq reprises et Mohun Bagan à quatre reprises et quatre fois les trophées ont été partagés par les équipes, le match se terminant par un match nul. Le dernier d’entre eux remonte à 2004, lorsque le Bengale oriental a battu Mohun Bagan 2-1.

La dernière fois que le Bengale oriental et Mohun Bagan se sont affrontés en finale d’un tournoi de coupe nationale, c’était le 2 octobre 2010 lors de la Coupe de la Fédération, lorsque la brigade « Rouge et Or » a battu les « Verts et Marrons ».

Le Bengale oriental envisage de remporter un trophée national après 11 ans, après avoir remporté la Coupe de la Fédération en 2012.

L’entraîneur du Bengale oriental, Carles Cuadrat, a déclaré que son équipe avait dû s’attacher après un premier contretemps pour se qualifier pour la finale.

« Après le tirage au sort avec l’équipe de l’armée du Bangladesh, nous avons discuté au sein de l’équipe. Amélioré dans nos séances. Ensuite, nous avons battu Mohun Bagan. A remporté le Derby. Puis match après match, nous avons progressé et maintenant nous sommes en finale. Ce n’est que le début du processus et je suis heureux », a déclaré Carles Cuadrat lors de la conférence de presse d’avant-match.

« Il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans l’équipe et parmi les étrangers, je n’ai travaillé qu’avec Cleiton (Silva) dans le passé. Ce n’est donc que le début du processus. Il fait vraiment humide mais c’est pour les deux équipes et nous sommes prêts à jouer le match. La dernière fois, lorsque le Bengale oriental a battu Mohun Bagan lors de deux matches consécutifs, c’était en 2016. Cela fait donc longtemps. Donc cette fois, nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes et essayer de remporter le trophée », a ajouté Cuadrat.

Le patron de Mohun Bagan, Juan Ferrando, a déclaré que lui et son équipe n’étaient pas concentrés lors du précédent derby de Calcutta.

«Je suis satisfait de notre performance jusqu’à présent. Nous avons affronté de bonnes équipes comme Mumbai et le FC Goa. Et nous allons affronter une autre bonne équipe en finale. Ce serait donc formidable si nous parvenons à remporter le trophée. Nous sommes en pré-saison et je suis content de la façon dont nous progressons. Pour moi, le passé est le passé. Chaque match est différent. Honnêtement, lors du dernier derby, j’étais plus concentré sur le match de Coupe AFC mais maintenant je suis content que mes joueurs aient passé la phase de groupes. Et demain, nous avons l’opportunité de jouer contre une bonne équipe. C’est un bon objectif et un bon défi pour nous. Nous allons essayer de remporter le trophée », a déclaré Juan Ferrando lors de la conférence de presse d’avant-match.

Hector Yuste de MBSG n’était pas dans la mêlée auparavant et disputera son premier derby de Calcutta et le défenseur espagnol attend avec impatience la finale.

« Cela ne me dérange pas. J’adore jouer au football. Je jouerai même au gardien », a déclaré Yuste.

« Je suis arrivé dimanche matin. Et j’ai joué. Je suis donc heureux de me qualifier pour le prochain tour de la Coupe AFC. Oui, c’est sûr, j’ai entendu parler du Derby. Beaucoup de gens me l’ont dit. Cela va être difficile car physiquement nous ne sommes pas prêts à 100 %. Mais nous devons profiter de cette pression. Et il faudra tout donner en finale. Nous voulons gagner et le dédier à nos fans », a-t-il ajouté.

Borja Herrera, quant à lui, a félicité les fans de l’EBFC pour leur soutien tout au long de leur résurgence.

« C’était incroyable de voir les fans pleurer sous la pluie », a déclaré Herrera.

« Cela va être un match difficile demain. Les deux équipes tenteront de gagner. C’est une finale. C’est le plus important. Mais nous ferons de notre mieux sur le terrain et nous essaierons certainement de remporter le trophée », a-t-il ajouté.

La 132e finale de la Coupe Durand sera diffusée en direct sur la chaîne Sony Sports Ten 2 et sera diffusée en direct sur SonyLIV.