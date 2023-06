Finale de la Coupe Stanley de la LNH : les Golden Knights battent les Panthers 3-2

SUNRISE, Floride –

Les Golden Knights de Vegas sont sur le point de remporter le premier titre de la Coupe Stanley de l’histoire de la franchise après avoir battu les Panthers de la Floride 3-2 lors du quatrième match de la finale samedi soir.

Vegas mène la série 3-1 et peut remporter le championnat de la LNH à domicile mardi soir. Arriver au bord n’a pas été facile.

Chandler Stephenson a marqué deux fois pour les Golden Knights, et William Karlsson a percé pour mettre fin à sa sécheresse de buts de la série pour se donner une avance de 3-0. Les Panthers ont marqué deux fois – Brandon Montour sur un but de flipper à la fin de la deuxième période, et le premier de la série d’Aleksander Barkov au début de la troisième – pour y revenir.

Mais leur rallye a tourné court et a mis la Floride, huitième tête de série de la Conférence Est et dernière équipe à se qualifier pour les playoffs, au bord de cette course improbable qui touche à sa fin.

Une fois de plus, Sergei Bobrovsky a presque maintenu les Panthers à flot, arrêtant 28 des 31 tirs auxquels il a fait face et abandonnant des buts lorsque ses coéquipiers l’ont laissé sécher. À l’autre bout de la patinoire, le gardien compagnon Adin Hill a effectué 29 arrêts pour sa 10e victoire depuis son arrivée au milieu de la deuxième ronde.

Les Golden Knights n’ont qu’à gagner un match de plus pour offrir un championnat à Las Vegas au cours de leur sixième année d’existence, réalisant ainsi l’objectif du propriétaire Bill Foley de remporter la Coupe Stanley au cours de cette période. Ils ont atteint la finale de leur saison inaugurale en 2017-18 avant de perdre contre Washington en cinq matchs.

Vegas est plus talentueux et a certainement semblé plus préparé pour les projecteurs cette fois-ci. Stephenson – qui les a battus il y a cinq ans en tant que membre des Capitals – et Hill étaient des acquisitions commerciales, tout comme le centre de première ligne Jack Eichel et le capitaine Mark Stone, qui a obtenu deux aides dans le quatrième match.

Quelques joueurs originaux des Knights les ont également aidés à franchir l’avant-dernière marche vers le sommet de la montagne du hockey. Jonathan Marchessault a aidé sur le but de Karlsson qui a porté le score à 3-0, son 24e point à égalité pour la tête des séries éliminatoires au chapitre des points.

Ensuite, les Panthers l’ont rendu intéressant. Montour a marqué en encaissant la rondelle sur le patin droit de Brayden Montour, puis sur le patin droit de Shea Theodore et devant Hill avec 3:51 à faire en deuxième période et a préparé Barkov avec une passe parfaite derrière le filet 3:50 dans le troisième.

Manquant le meilleur buteur Matthew Tkachuk pendant plusieurs quarts de travail, la Floride a continué à bourdonner autour de Hill et a obtenu quelques gros arrêts supplémentaires de Bobrovsky pour maintenir la pression. Un avantage de 6 contre 4 de 17,4 secondes lorsque le défenseur vétéran de Vegas Alex Pietrangelo a mis la rondelle au-dessus de la vitre a fourni une dernière rafale, mais n’a pas donné le premier but de l’équipe en avantage numérique de la série.

Les Panthers auront un autre dernier soupir dans le match 5, mais ils devront reproduire leur retour au premier tour de 3-1 à Boston pour empêcher Vegas de tout gagner.