Finale de la Coupe Intercontinentale en direct : l’Inde mène 1-0 contre le Liban en seconde période

Inde vs Liban, finale de la Coupe intercontinentale, mises à jour en direct :L’Inde affrontera le Liban lors du dernier match de la Coupe intercontinentale en cours, au stade Kalinga de Bhubaneswar, Odisha, dimanche. Les deux équipes viendront à cet affrontement après avoir disputé un match nul 0-0 l’une contre l’autre lors du match précédent. L’Inde a dominé la phase de championnat avec deux victoires et un match nul sur trois matches. En revanche, le Liban s’est classé deuxième sur le tableau des points avec une victoire et deux nuls.

Voici les mises à jour en direct du match final de la Coupe Intercontinentale entre l’Inde et le Liban, directement depuis le stade Kalinga à Bhubaneswar, Odisha :