Finale de la Coupe du monde T20: l’Angleterre de Jos Buttler peut devenir double championne et effectuer un grand revirement de balle blanche | Nouvelles du cricket

Jos Buttler a connu de graves déchirements et des pics étourdissants avec l’Angleterre lors des Coupes du monde – et vise maintenant à les mener à une tranche d’histoire.

En 2015, il a cassé sa batte de rage après avoir été licencié alors que l’Angleterre s’est retirée de la Coupe du monde à 50 ans lors de la phase de groupes après une défaite de 15 points contre le Bangladesh à Adelaide Oval.

Quatre ans plus tard, il a brisé les souches pour éliminer le Néo-Zélandais Martin Guptill alors que l’Angleterre remportait la Coupe du monde des 50 plus par la “plus petite de toutes les marges” lors d’un après-midi inoubliable à Lord’s.

Maintenant, en 2022, il est à la tête d’une équipe qui cherche à devenir la première du cricket masculin à organiser simultanément les Coupes du monde 50 et 20 plus. Battez le Pakistan au MCG et cette distinction est la leur.

dimanche 13 novembre 7h00





“Cela aurait une signification énorme. Nous devons d’abord passer par un match très difficile, mais cela achèverait le revirement du cricket anglais en balle blanche”, a déclaré Buttler. Sports du ciel à la veille de la finale.

“En tant que capitaine, je récolte les fruits de tout ce qui a précédé pour nous amener à ce point. Si cela devait porter ses fruits et que nous avions les deux trophées en même temps, c’est quelque chose qui aurait semblé presque impossible de quitter Adélaïde après ce match du Bangladesh.

L’atmosphère qui réapparaissait après la conférence de presse donnait l’impression que quelqu’un était mort, c’est à quel point c’était mauvais. Le silence était assourdissant, impossible de trouver les mots justes pour parler à qui que ce soit. Cela avait l’atmosphère d’un enterrement, aussi bas que possible, certainement dans ma carrière.

“Je me souviens d’avoir brisé une batte dans le vestiaire. Je ne me mets pas souvent trop en colère quand je sors, mais c’était une de ces fois. C’était un découragement complet à la fin d’un tournoi vraiment difficile.”

“Morgan a donné aux joueurs un filet de sécurité pour s’exprimer”

Après la débâcle de 2015, est venu le changement. Pas de capitaine, alors que le skipper Eoin Morgan a continué, mais d’état d’esprit, avec Morgan autorisé à former une équipe qui a joué de manière agressive et sans peur.

Une amélioration des résultats a été instantanée, l’Angleterre battant la Nouvelle-Zélande 3-2 lors de sa prochaine série ODI et battant 408-9 lors du match d’ouverture. Buttler a contribué à 129 de ces courses à partir de seulement 77 livraisons.

L’amélioration des résultats a également été continue, l’Angleterre atteignant la finale de la Coupe du monde T20 2016, les demi-finales du Trophée des champions 2017, remportant la Coupe du monde des 50 ans et plus en 2019 et se classant parmi les quatre derniers de la Coupe du monde T20 2021. Ils ont également dominé le classement dans les deux formats de balle blanche. Un côté qui s’est effondré s’est transformé en un côté qui a prospéré, alors comment Morgan a-t-il fait?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine anglais Jos Buttler dit qu’il a “certainement rêvé” de remporter le titre de la Coupe du monde T20



“Il y avait une clarté de pensée et un message cohérent”, a déclaré Buttler. “C’était un style non anglais, je dirais, mais nous avions le bon personnel dans la salle qui était défendu pour échouer d’une certaine manière – si vous alliez échouer.

“La cohérence de la sélection a permis aux gens d’échouer. Après votre sortie, le capitaine disait” pas de chance, frappez plus loin la prochaine fois “ou” vous êtes toujours mon homme, vous jouez les cinq ou six prochains matchs sauf blessure “. Cela a donné aux gens un filet de sécurité pour s’exprimer.

“Jouer contre une équipe néo-zélandaise en tête qui voulait être ultra-agressive sous Brendon McCullum était l’équipe parfaite contre laquelle nous aurions pu jouer. Nous avons eu du succès et cela a semé les graines que nous pouvons aimer jouer comme ça et gagner des matchs en le faisant. “

Buttler : Je devais me rappeler que je fais partie des 11

Gagner des matchs n’était pas quelque chose que l’équipe anglaise de balle blanche faisait pendant l’été 2022 à domicile.

Alors que leurs homologues de la balle rouge ont été redynamisés par l’entraîneur-chef McCullum et le capitaine Ben Stokes, l’équipe à dépassements limités, maintenant sous le commandement de Buttler après la retraite internationale de Morgan fin juin, n’a pas réussi à remporter une série dans les 50-over ou 20 -plus de formats. Sur leurs 11 matches terminés contre l’Inde et l’Afrique du Sud, il y a eu quatre victoires et sept défaites.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les meilleurs moments de la superbe victoire de l’Angleterre à 10 guichets contre l’Inde lors de la demi-finale de la Coupe du monde T20 à Adelaide Oval



Mais ces courses maigres semblent n’avoir été qu’un blip. Une victoire 4-3 en série au Pakistan a suivi, dans laquelle Buttler a été capitaine depuis la ligne de touche avec une blessure au mollet l’empêchant de jouer, et maintenant l’Angleterre est en finale de la Coupe du monde T20. Bien sûr, il y a eu des frayeurs – une douce défaite contre l’Irlande, une poursuite nerveuse contre le Sri Lanka – mais une destruction de 10 guichets de l’Inde leur a permis de gagner loin de l’histoire.

Comment Buttler réfléchit-il à son parcours de capitaine jusqu’à présent? “Pendant l’été, j’ai senti que je devais aller au-delà pour tout gérer, pour penser à tout. Les matchs se sont succédé, c’était très chargé et j’ai probablement perdu un peu de ma propre préparation.

“Je devais me rappeler que je fais partie des 11, que j’ai un rôle important à jouer avec la batte et les gants.

“Je n’ai pas besoin de faire le travail de quelqu’un d’autre. Nous avons un personnel de soutien fantastique et il s’agissait de réaliser qu’ils sont également responsables de leur part, ce qui me donne un peu plus de temps pour moi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Angleterre a été stimulée par le retour de son quilleur le plus rapide Mark Wood à l’entraînement au MCG à la veille de la finale de la Coupe du monde T20



“J’ai également apprécié le point de vue unique au Pakistan, être plus intéressé par notre propre équipe et faire venir de jeunes joueurs. C’était précieux.

“J’en ai appris plus sur le rôle, sur le fait d’essayer de ne pas forcer les choses, de faire confiance à mon instinct et à mon intuition. Vous avez une idée de ce qui est nécessaire et du message que vous voulez transmettre aux gens.

“Ce n’est pas non plus le cas tout le temps. Certains joueurs n’ont pas le brassard mais vous les regardez et ils dirigent le groupe, dirigent les conversations, dirigent les entraînements.

“Cela m’enlève la pression de toujours penser, ‘qu’est-ce que je vais dire? Dois-je marcher d’une certaine manière?'”

Image:

Buttler sur Moeen Ali: “Ce niveau de confiance avec lui est énorme. Il vous donne l’authenticité et l’honnêteté en abondance’





“Moeen vous donne l’honnêteté et l’authenticité en abondance”

L’un de ces joueurs est Moeen Ali, qui a mené l’Angleterre sur le terrain au Pakistan et a sensiblement ajusté le terrain contre l’Inde jeudi sans avoir besoin de consulter Buttler.

Buttler a déclaré: “Ce niveau de confiance avec Moeen est énorme. C’est probablement la personne vers qui je me tourne le plus en tant que vice-capitaine.

“Il a brillamment dirigé l’équipe au Pakistan et il vous donne l’authenticité et l’honnêteté en abondance. Peu importe qui vous êtes, vous savez ce que vous allez obtenir de lui. Il sera clair et direct.

“Je pense que c’est bien de faire confiance aux autres gars et de leur donner les moyens de prendre des décisions. J’ai pleinement confiance en lui pour faire des ajustements et parler aux quilleurs.”

Moeen a regardé Buttler et Alex Hales clouer les quilleurs indiens pour un total de 23 limites à Adélaïde jeudi alors que l’Angleterre a pris d’assaut un objectif de 169 avec 24 balles à revendre.

Ce fut une journée au cours de laquelle Hales a joué de plus d’une façon, s’étant offert une partie de golf le matin avant de craquer la balle de cricket le soir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le capitaine anglais Jos Buttler dit qu’il a “certainement rêvé” de remporter le titre de la Coupe du monde T20



“Je pense qu’il a tiré un sous, ce qui est probablement le point culminant de sa journée!” dit Butler.

“C’est s’autoriser à ne pas penser ‘J’ai un gros match ce soir, je ne peux rien faire d’autre’. Il s’agit de faire ce qui vous met à l’aise et de ne pas ajouter de pression supplémentaire.”

“Venir ici et ne pas en profiter n’aurait aucun sens”

Il y a peut-être un peu de pression sur l’Angleterre alors qu’elle se prépare pour le match de dimanche au MCG. Ils sont considérés comme les favoris, ils essaient de s’assurer qu’ils s’emparent des deux trophées de la balle blanche. Mais Buttler a exhorté son équipe à profiter de l’occasion.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton pense que l’Angleterre est la favorite pour remporter la Coupe du monde T20 – mais dit que le Pakistan est “très dangereux” alors qu’il tente de répéter son triomphe de 1992 au MCG



“J’ai d’excellents souvenirs de cette finale de 2019 où j’étais au milieu avec Ben Stokes et tout ce bruit. Nous avons partagé un moment de ‘à quel point est-ce que c’est bon ?!’ Vous ne voulez jamais que ça se termine.

“C’est à ce moment-là que ça frappe à la maison et que vous réalisez que c’est pourquoi vous faites tout cela, pourquoi j’ai eu tous ces rêves quand j’étais enfant, pourquoi vous travaillez si dur.

“Tant de gens ont fait des sacrifices pour vous, donc venir ici et ne pas en profiter n’aurait aucun sens.

“Les émotions seront incroyablement différentes [whether we win or lose] mais quoi qu’il arrive, c’est un honneur d’avoir la chance de jouer une finale.”

Regardez l’Angleterre contre le Pakistan lors de la finale de la Coupe du monde T20 en direct sur Sky Sports Cricket dimanche. L’accumulation commence à 7 heures du matin avant un départ à 8 heures du matin au Melbourne Cricket Ground.