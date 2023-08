Finale de la Coupe du monde féminine: l’Angleterre reste calme avant la date avec le destin contre l’Espagne dimanche | Nouvelles du football

Si vous veniez de débarquer de l’espace, d’arriver au Stadium Australia et de trouver une place à une conférence de presse bondée en Angleterre, vous auriez été pardonné de penser qu’ils prévoyaient le mauvais match.

Le calme et la sérénité autour de Sarina Wiegman et de Millie Bright, la capitaine, étaient tels que « nous devons jouer le match de notre vie » était aussi proche que possible des coups de poitrine.

Il y avait juste la plus petite teinte d’émotion quand Bright a été interrogé par Sky Sports Nouvelles ce qu’elle pourrait dire à sa fille de neuf ans à la veille de mener l’Angleterre en finale de Coupe du monde.

« Elle aurait probablement dit que vous étiez idiot et que cela n’arriverait jamais, mais je suppose que les rêves deviennent réalité », a-t-elle déclaré. « Je pense que ce sera juste un moment vraiment fier.

« En tant qu’équipe, nous sommes vraiment fiers de notre parcours, du tournoi et du chemin parcouru. Nous obtenons enfin une chance de remporter le trophée que nous avons toujours voulu. »

Au milieu des platitudes « passer par le processus » et « se concentrer sur nos préparatifs », il y avait une reconnaissance de l’énormité de ce qui pourrait se jouer à Sydney dimanche, ainsi que de l’impact de la réalisation à la maison.

« En tant que groupe, nous voudrions dire merci aux fans de chez nous mais aussi à ceux d’ici », a déclaré Bright. « Je pense que nous nous sommes sentis vraiment bien accueillis et vraiment spéciaux ici.

« Je pense que chaque match a été incroyable. Je pense que tout le monde l’a vu de première main.

« De retour chez nous, nous avons vu les vidéos et apprécions ceux qui règlent les réveils et font l’effort de nous soutenir, même si nous sommes à des millions de kilomètres l’un de l’autre.

« C’est incroyable ce que le football peut faire et rassembler tout le monde, mais surtout notre nation. Restez avec nous un match de plus. »

Sans leur capitaine gagnante de l’Euro Leah Williamson, la meilleure buteuse de l’été dernier Beth Mead, le meneur de jeu Fran Kirby et l’expérience des retraitées Jill Scott et Ellen White, les Lionnes sont arrivées en Australie comme une quantité un peu inconnue.

La victoire peu convaincante d’Haïti n’a pas fait grand-chose pour élever ces attentes – puis est venu le drame de la blessure au genou de Kiera Walsh, ainsi que Lauren James d’abord catapulté sur la scène mondiale, puis voyant rouge.

Il y a eu le changement de formation surprenant contre la Chine auquel les graphismes préprogrammés de la FIFA ne pouvaient initialement pas faire face. Même Wiegman, normalement imperturbable, a admis qu’elle n’avait jamais eu autant à gérer lors d’un tournoi majeur.

C’était avant que le match contre le Nigeria n’envoie le rythme cardiaque de l’entraîneur-chef de l’Angleterre à des sommets. Mais l’Angleterre a en quelque sorte trouvé un moyen. Ils ont grandi en tant que groupe grâce à la performance contre la Colombie puis l’Australie, dans un chaudron de bruit avec une nation contre eux.

« Cela a été difficile, mais c’est le football », a déclaré Bright, qui est arrivé en Australie sans avoir joué depuis mars en raison d’une blessure au genou.

« En tant que joueur, vous comprenez qu’à tout moment, quelque chose peut apparaître et que les choses peuvent changer. Le football n’est jamais acquis.

« Cela a été une excellente opportunité pour d’autres personnes de venir et d’intervenir et je pense encore une fois que nous avons montré à quel point nous sommes adaptables, mais nous sommes vraiment bénis en tant que nation d’avoir un si grand bassin de joueurs parmi lesquels choisir et tant de talent.

« Je pense encore une fois que cela montre la croissance du jeu. Mais comme je l’ai dit, cela dépend de la mentalité et de la culture que nous avons en Angleterre. Je pense que c’est incroyable. »

Lorsque Bright et Wiegman ont été invités à parler des qualités de l’autre, vous commencez à comprendre un peu mieux comment cette équipe n’est plus qu’à une nuit de la finale de la Coupe du monde et ces qualités sont là pour être admirées dans cette équipe. .

Parlant de son entraîneur, Bright a déclaré: « Je pense que la chose la plus importante est son amour pour le football et nous, en tant qu’équipe, sommes autorisés à nous exprimer et nous avons la confiance nécessaire pour le faire.

« Nous n’avons pas peur de faire des erreurs et, pour moi, c’est la chose la plus importante. Le football est une si belle chose mais je pense que lorsque nous jouons un peu hésitant, vous ne voyez pas le meilleur chez les gens.

« Pour moi, l’arrivée de Sarina nous a donné un réel changement dans la confiance et le style que nous voulons jouer. J’aimerais penser que tous les fans ont vu cela et que nous avons joué certains de nos meilleurs football.

« Je pense que tout le monde aime chaque minute. »

Être leur personnalité authentique, confiante et – si vous êtes Katie Zelem – chantante. Wiegman a puisé dans les personnages de l’équipe, s’est inspiré de leurs expériences individuelles et leur a permis de jouer sans crainte, avec confiance et solidarité.

Jamais du genre à distinguer un joueur, l’entraîneur-chef de l’Angleterre a souligné la « force » et le « pragmatisme » de son capitaine avant de parler des « 22 autres joueurs », que Bright elle-même aurait peut-être trouvé plus confortable à écouter. .

Lorsque les Australiennes vous arrêtent dans la rue pour vous dire qu’elles encourageront les Lionnes dimanche – bien que l’Angleterre ait mis fin à la fête des Matildas en demi-finale – vous savez que ce groupe de joueuses a déjà fait quelque chose de spécial.

Passion, persévérance, résilience – cela ne peut pas toujours être coaché, mais peut souvent faire la différence. Pas étonnant que les Australiens soient si impressionnés par ce qu’ils ont vu des Lionnes – c’est le cocktail qui a valu au pays tant de succès sportifs.

Donc, quoi que l’Espagne lance à l’Angleterre dimanche – et ce sera plus difficile que tout ce qu’elle a connu au cours des dernières semaines – l’Angleterre a ce qu’il faut dans son casier pour répondre et jouer « le meilleur match de notre vie ».

