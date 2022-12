Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : l’Argentine bat la France aux tirs au but ; Shah Rukh Khan, Ranveer Singh et d’autres célébrités de Bollywood ne peuvent pas rester calmes [View Tweets]

Ce fut un match éprouvant pour les nerfs entre la France, championne en titre, et l’Argentine, double championne, pour la couronne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au stade Lusail. Et c’est l’équipe d’Argentine qui a remporté une formidable victoire contre la France aux tirs au but pour devenir la quatrième nation à remporter la Coupe du Monde de la FIFA au moins trois fois et sa première victoire depuis 1986.

Kylian Mbappe a fini par marquer sa finale de la Coupe du Monde de la FIFA avec un triplé, mais il n’a pas pu obtenir la victoire dont la France avait tant besoin pour devenir la troisième nation à remporter des titres consécutifs de la Coupe du Monde de la FIFA et la première depuis le Brésil en 1962. À la fin, le jeu appartenait à Lionel Messi qui a également marqué un but en finale.

Des célébrités de Bollywood telles que Shah Rukh Khan, Ranveer Singh, Preity Zinta, Prakash Raj, Anil Kapoor et bien d’autres ont exprimé leur joie de la victoire de l’Argentine sur la France et ont félicité Messi pour cette superbe victoire sur Twitter.

Regarde.

Nous vivons à l’époque de l’une des meilleures finales de Coupe du monde de tous les temps. Je me souviens avoir regardé WC avec ma mère sur une petite télé. Maintenant, la même excitation avec mes enfants !! Et merci #Messi pour nous avoir fait croire au talent, au travail acharné et aux rêves !! Shah Rukh Khan (@iamsrk) 18 décembre 2022

Whaaaat un match et Whaaaaaaat un joueur ! Je n’aurais pas pu imaginer une meilleure façon de fermer ce #Coupe du mondesurtout pour l’homme de tous les temps #Messi!!! Anil Kapoor (@AnilKapoor) 18 décembre 2022

Qu’est-ce qui vient juste de se passer !!! Quoi. Un jeu. !!!! #Mbappé Dieu mais celui-ci a toujours été pour #LionelMessi ? YASSSSSS !! #FIFAWorldCup2022 Dulquer Salmaan (@dulQuer) 18 décembre 2022

Messi ! Les fins de contes de fées sont possibles !! Le Di Maria le plus méritant s’est imposé quand il le fallait , et Emi Martinez le Héros de ce match ! Ou même la coupe du monde !! Probablement le plus beau jour de cette année. Dhanush (@dhanushkraja) 18 décembre 2022

Au cours des 12 rencontres entre les deux équipes de football international, l’Argentine a remporté six matches tandis que la France a remporté trois victoires, les trois matches restants se terminant par un match nul. L’Argentine a participé à sa sixième finale de Coupe du Monde de la FIFA, tandis que la France a marqué sa quatrième apparition dans l’affrontement pour le titre.