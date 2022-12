Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : avant-première Argentine vs France

Lorsque l’Argentine affrontera la France en finale de la Coupe du monde masculine dimanche, ce sera non seulement un affrontement entre les deux meilleures équipes du tournoi, mais sans doute les deux meilleurs joueurs du monde actuellement : Kylian Mbappe et Lionel Messi.

Ce match a également un poids supplémentaire, car une victoire de la France représenterait cinq victoires consécutives pour l’Europe (l’Italie en 2006, l’Espagne en 2010, l’Allemagne en 2014 et la France en 2018). L’Amérique du Sud a gagné pour la dernière fois en 2002 avec le Brésil.

Ces équipes étaient deux favorites, et il est normal que cela se résume à cela. Creusons dans ce match épicé:

PERSPECTIVE ARGENTINE

En route vers la finale: Perdu contre l’Arabie Saoudite 2-1. Battre le Mexique 2-0. Battre la Pologne 2-0. Battre l’Australie 2-1. Match nul 2-2 avec les Pays-Bas, victoire aux tirs au but 4-3. Battre la Croatie 3-0.

Retour en arrière vers l’heure de jeu du deuxième match de groupe de l’Argentine contre le Mexique alors qu’il était encore 0-0. Son attaque semblait muselée et elle avait désespérément besoin d’une réponse après une défaite choquante 2-1 contre l’Arabie saoudite.

Enzo Fernandez a remplacé Guido Rodriguez à la 57e minute, tandis que Julian Alvarez et Nahuel Molina ont remplacé Lautaro Martinez et Gonzalo Montiel à la 63e.

Messi a marqué avec un entraînement parfaitement placé à l’extérieur de la surface de réparation une minute plus tard.

Les joueurs qui sont entrés n’ont pas eu grand-chose à voir avec le but, mais cette séquence a été un pivot clair dans la campagne argentine, à partir de laquelle ils n’ont pas regardé en arrière.

Fernandez a ajouté une seconde plus tard et a été formidable au milieu de terrain depuis, un Alvarez en forme a quatre buts et une passe décisive, et Molina a marqué le premier but contre les Pays-Bas en quarts de finale.

Après avoir été acculé dans un coin, le manager Lionel Scaloni a apporté les changements qui placent l’Argentine au bord d’un troisième titre de Coupe du monde et le premier depuis 1986.

Toutes ces pièces environnantes ont parfaitement fonctionné autour de Messi. Le meilleur buteur argentin de tous les temps semble désormais libéré des critiques nationales du passé. L’époque où son propre pays négligeait son succès en raison d’un lien plus profond avec Diego Maradona est révolue depuis longtemps.

Ils ont ooh’d et ahh’d à chaque contact de Messi, ont retenu leur souffle à chacun de ses mouvements. Il a montré une émotion brute, que ce soit de la joie ou même de la colère, comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Il les a fait se sentir comme Maradona l’a fait autrefois.

Le capitaine de l’Argentine leur a donné des souvenirs qu’ils chériront et dimanche, il peut leur donner quelque chose que personne n’oubliera jamais.

Les supporters argentins affichent une bannière représentant des images de l’attaquant argentin #10 Lionel Messi et de la star du football argentin Diego Maradona avant le début du match de football quart de finale de la Coupe du monde Qatar 2022 entre les Pays-Bas et l’Argentine le 9 décembre 2022. (Photo de MANAN VATSYAYANA/AFP via Getty Images)

PERSPECTIVE FRANCE

En route vers la finale : Battre l’Australie 4-1. Battre le Danemark 2-1. Perdu contre la Tunisie 1-0. Battre la Pologne 3-1. Battre l’Angleterre 2-1. Battre le Maroc 2-0.

Gagnez dimanche et cette ère française sera à la hauteur avec quelques-unes des plus grandes courses internationales en équipe. Finalistes de l’Euro 2016, champions de la Coupe du monde 2018 et finalistes de la Coupe du monde 2022.

La France pourrait devenir la première équipe masculine à remporter des Coupes du monde consécutives en 60 ans après le Brésil (1958 et 1962) et l’Italie (1934 et 1938).

Tout comme la légende brésilienne Pelé a captivé le monde avec ses superbes performances en tournoi, Mbappe fait de même en 2018 et 2022. À 23 ans, il n’y a pas de fin en vue non plus.

Mbappe a été pratiquement imparable tout au long du tournoi et sera impatient d’aller en finale, sachant qu’une opportunité de vaincre son coéquipier du Paris Saint-Germain Messi cimenterait son propre statut de joueur de tous les temps.

La France a été plus que le phénoménal Mbappe, cependant. Olivier Giroud surgit aux bons endroits, et Antoine Griezmann est sans doute la paille qui remue toute la boisson.

Ousmane Dembele, Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot ont tous brillé dans leurs rôles, tandis que Théo Hernandez a réalisé des performances admirables. Entre les poteaux, le capitaine Hugo Lloris a été l’un des meilleurs gardiens du tournoi.

Ce que le manager Didier Deschamps a accompli avec ce groupe est vraiment remarquable et ne peut être ignoré, ayant été à la barre pendant toute cette phase. Il a également été capitaine de la France à la gloire de la Coupe du monde en 1998 et à la victoire aux Championnats d’Europe en 2000.

Ce tournoi témoigne du sentiment d’unité qu’il a construit au sein de l’équipe, surmontant les absences du vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku.

Même après le début du tournoi, l’arrière gauche partant Lucas Hernandez a rompu son ACL contre l’Australie (son frère Theo l’a remplacé depuis) ​​et se dirigeant vers la demi-finale contre le Maroc, Rabiot et l’arrière central partant Dayot Upamecano ont été exclus pour cause de maladie.

Rien ne semble déranger ce groupe.

Les joueurs de l’équipe de France célèbrent avec le trophée et saluent leurs fans en défilant sur l’avenue des Champs-Elysées à Paris, le 16 juillet 2018 après avoir remporté le match de football final de la Coupe du monde Russie 2018. (Photo par Eric FEFERBERG/AFP via Getty Images)

INFORMATIONS SUR L’ÉQUIPE

Le principal souci pour la France est la disponibilité de certains joueurs en raison d’un virus qui a infligé leur camp.

Rabiot et Upamecano ont été isolés plus tôt dans la semaine et ont raté la demi-finale avant que Raphael Varane, Ibrahima Konate et Kingsley Coman ne ratent tous l’entraînement vendredi.

Tchouameni (hanche) et Theo Hernandez (genou) étaient également absents en raison de problèmes de blessure.

Cependant, à la veille de la finale, la France a reçu un énorme coup de pouce avec les 24 joueurs participant à l’entraînement samedi. Reste à savoir s’ils sont en pleine forme ou non.

Probable France XI : formation en 4-2-3-1.

Gardien de but:Hugo Lloris. Défenseurs: Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez. Milieux défensifs: Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot. Milieux offensifs: Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Le buteur:Olivier Giroud.

Sur le front argentin, Papu Gomez a raté la demi-finale contre la Croatie avec un problème non précisé, son statut est donc inconnu.

Marcos Acuna et Gonzalo Monteil sont disponibles pour la sélection après avoir raté la demi-finale en raison de suspensions.

Probable Argentine XI : formation 4-4-2.

Gardien de but: Emiliano Martínez. Défenseurs: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna. Milieux de terrain: Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister. Attaquants: Lionel Messi, Julian Alvarez.

Il n’y a pas de suspensions de part et d’autre.

CLÉS TACTIQUES

L’approche générale des Bleus dans ce tournoi a été de marquer un but tôt, puis de s’asseoir et d’absorber la pression dans l’espoir de punir l’adversaire en contre avec rapidité et puissance.

La France a pris les devants à la mi-temps dans cinq des six matches, la seule exception étant la défaite en phase de groupes contre la Tunisie, où elle a affronté une équipe de deuxième rang.

Contrairement à Scaloni, Deschamps a eu une approche cohérente concernant sa formation, et les succès répétés montrent qu’il n’est pas nécessaire de réparer quelque chose qui n’est pas cassé.

Deschamps aura sûrement vu les problèmes que l’Australie et les Pays-Bas ont causé à l’Argentine dans les airs et encouragera les centres aériens que Giroud peut obtenir à la fin. Les coups de pied arrêtés présenteront également un avantage pour la France car l’Argentine n’a personne de taille considérable.

La France a généralement défendu en 4-4-2 mais a montré ses vulnérabilités avec une seule cage inviolée dans le tournoi.

Ce match semble destiné à se résumer à ce qui se passe du côté gauche de la France et du côté droit de l’Argentine.

Pour que l’Argentine expose la France à l’arrière, cela commence par profiter de la résistance de Mbappe au suivi et de la nature offensive de Theo Hernandez. L’espace pourrait être disponible ici.

Cela amène à se demander si Scaloni jouera avec une formation en 4-3-3, qui a très bien fonctionné pour l’Angleterre et le Maroc contre la France. Ajoutez si Angel Di Maria est apte à jouer et il peut être encore plus enclin à faire bouger les choses.

De manière réaliste, il est plus probable que Scaloni s’en tienne à son 4-4-2 habituel qui a été efficace contre la Croatie. Cela aidera à défendre Mbappe et à atténuer l’impact des principaux milieux de terrain français, Griezmann, Tchouameni et Rabiot.

Ici, Messi aurait également la possibilité de dériver à droite comme il l’a fait avant de tourmenter le Croate Josko Gvardiol pour une passe décisive en demi-finale. Affronter Upamecano – qui a fait un cauchemar en défendant Harry Kane – ou un Konate sous le temps aura l’eau à la bouche de Messi.

FACTEURS X

En raison des soucis aériens pour l’Argentine, la menace de Giroud pèse lourdement sur la France. Alors que Mbappe et Griezmann seront les principaux points d’attention pour que l’Argentine se taise, la France trouvera un moyen d’obtenir ces centres et l’attaquant de l’AC Milan sera prêt à bondir.

La performance de Molina sera cruciale pour le succès de l’Argentine dans ce match. Non seulement il aura la tâche peu enviable de défendre Mbappe, mais il est également prêt à se joindre aux attaques (comme le montre le score contre les Pays-Bas). Cela peut cependant être une arme à double tranchant pour Mbappe.

ARBITRE

Szymon Marciniak deviendra le premier Polonais à arbitrer la finale de la Coupe du monde masculine.

Il connaît bien ces équipes, ayant arbitré la victoire 2-1 de la France contre le Danemark lors de la phase de groupes et la victoire 2-1 de l’Argentine contre l’Australie en huitièmes de finale.

Le joueur de 41 ans possède également une expérience considérable en UEFA Champions League.

LIEU

Le stade Lusail de Lusail, au Qatar, accueille la finale. C’est le plus grand stade du Qatar, avec une capacité de près de 90 000 places.

L’Argentine a disputé quatre de ses six matches précédents ici, dont la défaite époustouflante contre l’Arabie saoudite et la victoire en demi-finale contre la Croatie.

Ce sera le premier match de la France dans ce stade.

L’HISTOIRE

Ces deux équipes se sont rencontrées pour la première fois lors d’une Coupe du monde masculine lors de la première édition en 1930, où la France a remporté la rencontre de la phase de groupes 1-0. Ils ne se sont plus affrontés sur la grande scène jusqu’en 1978, lorsque l’Argentine s’est imposée 2-1 dans un autre match de groupe.

Leur dernière rencontre à la Coupe du monde remonte à 2018 en huitièmes de finale lorsque la France a battu un thriller de sept buts 4-3 avant de tout gagner.

Quelque chose comme ça dimanche, et nous sommes dans un classique de tous les temps.