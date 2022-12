Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Argentine contre France

Tout se résume à ceci. Après quatre semaines de bouleversements passionnants, de grèves de déclaration et plus encore, les deux dernières équipes de la Coupe du monde 2022 s’affrontent au stade Lusail au Qatar.

Cette fois-ci, c’est le géant sud-américain, l’Argentine, contre le champion en titre, la France. Hier, la Croatie a battu le Maroc pour prendre la troisième place du tournoi.

Lionel Messi peut-il enfin obtenir le titre qui manque à son armoire à trophées et échapper aux comparaisons nobles avec feu Diego Maradona? Ou est-ce que Kylian Mbappe, 23 ans, conduira la France à devenir la première équipe à remporter des titres consécutifs en 60 ans ?

Regardez la finale sur CTV et TSN 1, 4 et 5. Le coup d’envoi est à 10 h HNE. Revenez ici pendant que CTVNews.ca suit le match en direct.

—

CALENDRIER

Le monde attend avec impatience maintenant que l’Argentine et la France ont officiellement confirmé leurs formations de départ avant le coup d’envoi.

Les Sud-Américains sont à nouveau menés par Messi (qui bat le record du plus grand nombre d’apparitions en compétition), avec Angel Di Maria comme titulaire surprise et Nicolas Tagliafico remplaçant Marcos Acuna qui s’est blessé tardivement.

Les Européens, quant à eux, semblent avoir combattu la grippe dans leur camp d’entraînement et voient revenir des noms clés tels que Dayot Upamecano et Adrien Rabiot.



ARGENTINE DEPART XI :

Emiliano Martinez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico, Angel Di Maria, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Julian Alvarez



FRANCE DEPART XI :

Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez, Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann Kylian Mbappe, Olivier Giroud

MOMENTS MÉMORABLES

Le match de dimanche étant le dernier match jusqu’à la campagne 2026 en Amérique du Nord, voici quelques-uns des moments les plus mémorables du tournoi au Qatar :

Le Canada est revenu sur la plus grande scène de soccer au monde pour la première fois en 36 ans. Malgré la défaite des trois matchs, ce fut un moment inoubliable pour les fans alors qu’Alphonso Davies a marqué le tout premier but du pays lors de la Coupe du monde masculine de la FIFA.

Ailleurs, l’Arabie saoudite a réussi la surprise du tournoi après avoir battu l’Argentine 2-1 en phase de groupes.

Et au cas où vous l’auriez manqué, certains des buts les plus mémorables du tournoi ont été la frappe acrobatique de Richarlison contre la Serbie et l’égalisation sur coup franc de Wout Weghorst contre l’Argentine en quarts de finale.

Après la finale, la FIFA confirmera également les gagnants des récompenses individuelles des joueurs du tournoi avec le Ballon d’Or, le Soulier d’Or et bien d’autres encore à gagner.