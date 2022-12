Finale de la Coupe du monde : comment regarder l’Argentine contre la France

La France a battu la Pologne, l’Angleterre et le Maroc en huitièmes de finale sur le chemin de la finale, tandis que l’Argentine a battu l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie.

Quels sont les joueurs à surveiller ?

L’Argentin Lionel Messi est considéré comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais il n’a jamais remporté de Coupe du monde. Il a 35 ans, et on s’attend à ce que ce soit sa dernière chance. Il est habilement soutenu par Julián Álvarez, un buteur de 22 ans qui représente la relève argentine. Ensemble, ils ont neuf des 12 buts de l’équipe lors de cette Coupe du monde.

La plus grande star française est son attaquant de 23 ans Kylian Mbappé (cinq buts). Son partenaire d’attaque Olivier Giroud a eu une nouvelle vie à ce tournoi à 36 ans avec quatre buts.