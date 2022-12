Finale de la Coupe du monde 2022 : Toutes les précédentes finales de la Coupe du monde en Argentine

L’Argentine affronte la France en finale de la Coupe du monde 2022 dimanche, avec pour objectif de devenir championne du monde pour la troisième fois.

La nation sud-américaine est l’un des pays les plus titrés de l’histoire de la Coupe du monde, ayant disputé cinq finales précédentes – la plus récente en 2014.

De Mario Kempes à Diego Maradona en passant par Lionel Messi – qui est sur le point d’obtenir sa deuxième (et dernière) chance de soulever le trophée – des noms vraiment légendaires ont honoré les finales de la Coupe du monde aux couleurs de l’Albiceleste. Ici, QuatreQuatreDeux revient sur tous ces jeux…

1930 : Uruguay 4-2 Argentine

(Crédit image : Allsport/Hulton)

Commençons par le très début… La toute première Coupe du monde ne comptait que 13 équipes – et à l’exception de l’Uruguay, pays hôte, aucune nation n’avait moins de distance à parcourir que l’Argentine.

La finale inaugurale de la Coupe du monde a eu lieu à l’Estadio Centenario de la capitale uruguayenne de Montevideo, juste en face de l’Argentine, River Plate. L’Albiceleste n’aurait guère pu être plus près de chez lui.

Et cette proximité n’a compté pour… rien au final. L’Argentine est revenue de 1-0 pour mener 2-1 à la mi-temps, mais trois buts en seconde période ont permis à l’Uruguay de devenir le premier vainqueur de la Coupe du monde et ses voisins proches le premier finaliste.

1978 : Argentine 3-1 Pays-Bas (AET)

(Crédit image : Mirrorpix via Getty Images)

L’Argentine devrait attendre près d’un demi-siècle pour revenir au plus grand match de football – et elle l’a fait à domicile, face aux Pays-Bas à l’Estadio Monumental de Buenos Aires.

Le point culminant de l’une des Coupes du monde les plus controversées de tous les temps (la dictature argentine a utilisé le tournoi pour colporter de la propagande nationaliste et était accusée d’avoir truqué des matchs en faveur de son équipe), le match appartenait vraiment à Mario Kempes – qui a terminé meilleur buteur avec six buts.

Même avant le coup d’envoi, le drame était grand : les Néerlandais ont menacé de quitter le terrain après que l’Argentine se soit plainte du plâtre de l’ailier René van de Kerhof. L’arbitre a obligé Van de Kerhof à appliquer un autre pansement – ​​et, en représailles, Holland a refusé de sortir pour les cérémonies d’après-match.

Quant au match lui-même, l’impasse a été brisée peu avant la mi-temps alors que Kempes terminait à bout portant. Et alors que le chronomètre avançait dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire, il semblait que cela suffirait pour assurer à l’Argentine son premier triomphe en Coupe du monde.

Mais les Pays-Bas allaient les faire patienter encore un peu : Dick Nanninga a égalisé d’une tête sur un centre de – vous l’aurez deviné – Van De Kerhof – à la 82e minute, obligeant la prolongation.

Il ne devait pas y avoir de revirement, cependant: l’effort solo décousu de Kempes a rétabli l’avance de l’Argentine juste avant la fin de la première période de prolongation – avant que le tap-in de Daniel Bertoni (après le dribble galopant de Kempes) ne scelle la victoire sur le téléscripteur du Monumental – emplacement jonché.

1986 : Argentine 3-2 RFA

(Crédit image : Bongarts/Getty Images)

Huit ans et deux Coupes du monde plus tard, l’Argentine avait un nouveau héros : un certain Diego Maradona – et il ne fait aucun doute que Mexico 86 appartenait à l’un des plus grands incontestés de tous les temps.

Cela dit, alors qu’il leur a donné un coup de main énorme pour y arriver, Maradona n’a pas vraiment marqué lors de la finale contre l’Allemagne de l’Ouest à l’emblématique Azteca.

Le fantastique capitaine de l’Argentine a cependant fourni la passe décisive pour le but le plus important du match : le but vainqueur de Jorge Burruchaga à la 84e minute, qui a finalement vaincu les Allemands après qu’ils soient revenus de 2-0 à égalité trois minutes plus tôt.

Jose Luis Brown (avec son seul but international) et Jorge Valdano ont marqué respectivement les premier et deuxième buts alors que l’Albiceleste mettait la main sur le trophée le plus célèbre du football pour la deuxième fois.

1990 : Allemagne de l’Ouest 1-0 Argentine

(Crédit image : Etsuo Hara/Getty Images)

La finale d’Italia ’90 a vu une répétition de la finale précédente pour la seule fois de l’histoire de la Coupe du monde – et cette fois-ci, l’Argentine est rentrée chez elle déçue alors que l’Allemagne de l’Ouest prenait sa revanche.

Maradona n’a pas fait tout à fait la même marque sur le tournoi qu’il l’avait fait quatre ans auparavant, ne marquant pas un seul but – mais, portant à nouveau le brassard de capitaine, il a aidé son pays à se classer numéro quatre en finale de la Coupe du monde.

Celui-ci était considérablement moins excitant que le troisième – bien qu’il y ait eu une fin assez dramatique, la décision décisive d’Andreas Brehme à la 85e minute au Stadio Olimpico de Rome.

2014 : Allemagne 1-0 Argentine (AET)

(Crédit image : Jamie McDonald/Getty Images)

Si l’Argentine avait remporté la Coupe du monde en 2014, cela aurait été son triomphe le plus mémorable à ce jour : le tournoi a été organisé par son grand rival, le Brésil (qu’ils avaient vu humilié 7-1 par l’Allemagne en demi-finale). -finales).

Mais ce devait être une autre défaite angoissante sur un seul but pour l’Albiceleste, cette fois inspiré par un certain Lionel Messi.

Messi et compagnie. étaient à sept minutes d’amener l’Allemagne aux tirs au but au légendaire Maracana de Rio de Janeiro – mais le remplaçant Mario Gotze a ensuite surgi pour briser le cœur des Argentins.

C’est aussi près que Messi est jamais venu de mettre la main sur la Coupe du monde; il aura une dernière chance dimanche…