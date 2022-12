Finale de la Coupe du monde 2022 : toutes les précédentes finales de Coupe du monde de France

France (s’ouvre dans un nouvel onglet) face à l’Argentine (s’ouvre dans un nouvel onglet) en finale de la coupe du monde 2022 (s’ouvre dans un nouvel onglet) dimanche, visant à devenir champions du monde pour la troisième fois.

Les Bleus cherchent également à conserver le trophée – ce qui n’a pas été fait depuis que le Brésil a réussi l’exploit il y a environ 60 ans.

Depuis qu’ils ont atteint la finale en tant que pays hôte en 1998, les Français ont participé au plus grand match de football à trois reprises. Ici, QuatreQuatreDeux revisite ces matchs – qui ont tous été très mémorables à leur manière …

1998 : France 3-0 Brésil

(Crédit image : Jacques Langevin/Sygma/Sygma via Getty Images)

1998 reste la plus belle année de l’histoire du football français : le pays organise la Coupe du monde pour la deuxième fois – et les Bleus mettent la main sur le célèbre trophée pour la toute première fois.

Zinedine Zidane (qui était venu marquer la finale de la Coupe du monde d’une manière très différente huit ans plus tard) a dirigé le spectacle à France 98 – et son doublé en première mi-temps contre le Brésil a mis les hôtes sur la voie de la gloire.

Emmanuel Petit s’en est assuré en portant le score à 3-0 en deuxième mi-temps, alors que la France – dirigée par l’actuel entraîneur Didier Deschamps – a enregistré la plus grande victoire en finale de Coupe du monde depuis 1970 (et la plus importante de tous les temps).

2006 : Italie 1-1 France (5-3 aux tirs au but)

(Crédit image : John Madougall/AFP via Getty Images)

Après avoir été éliminée en phase de groupes en 2002, la France a atteint sa deuxième finale de Coupe du monde en 2006 – et celle-ci était mémorable pour toutes les mauvaises raisons…

Vous vous souviendrez peut-être où vous étiez lorsque la carrière de Zidane s’est terminée en disgrâce à l’Olympiastadion de Berlin. Après avoir donné l’avantage aux Bleus contre l’Italie avec un penalty à la septième minute, Zidane a vu rouge dans le temps supplémentaire pour avoir utilisé sa tête – pour envoyer Marco Materazzi (le buteur de l’égalisation de l’Italie) s’écraser sur le gazon. Zidane a allégué plus tard que Materazzi l’avait provoqué en insultant sa mère (ce que Materazzi a nié).

La France a réussi à s’accrocher aux tirs au but, mais il ne devait pas y avoir de rachat pour Zidane car les Azzurri ont perdu 5-3 lors de la fusillade (où Materazzi s’est converti, bien sûr).

2018 : France 4-2 Croatie

(Crédit image : Odd Andersen/AFP via Getty Images)

La France est entrée dans la Coupe du monde 2018 alors que de nombreuses personnes avaient choisi de remporter leur deuxième couronne – et ils ont été à la hauteur de leur étiquette de favoris alors qu’ils allaient jusqu’en Russie, battant la Croatie lors de la deuxième finale la plus marquante de tous les temps (après le Brésil 5- 2 victoire contre la Suède en 1958).

Le tout premier but contre son camp en finale de Coupe du monde, marqué par Mario Mandzukic (qui obtiendrait plus tard une consolation du côté droit) a donné l’avantage à la France, seulement pour que la Croatie égalise grâce à Ivan Perisic.

Antoine Griezmann a rétabli l’avance de la France depuis le point de penalty peu de temps avant la mi-temps, avant que Paul Pogba et Kylian Mbappe (l’homme principal de la France en route vers la finale cette fois-ci) ne concluent les choses en seconde période.

Le deuxième succès des Bleus en Coupe du monde a vu le patron Deschamps rejoindre Mario Zagallo et Franz Beckenbauer comme l’un des trois seuls hommes à avoir remporté le tournoi en tant que joueur et entraîneur.