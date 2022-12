Finale de la Coupe du monde 2022 Le match de football le plus regardé aux États-Unis

La palpitante finale de la Coupe du monde 2022 qui a vu l’Argentine triompher de la France a également été un triomphe pour les diffuseurs. Le match s’est avéré être le match de football le plus regardé de l’histoire de la télévision et du streaming aux États-Unis.

Le jeu lui-même était l’un des concours les plus excitants et les plus mémorables de tous les temps. Un retour bruyant de la France de 2-0 vers la fin de la seconde période. Deux buts de Messi (plus un but aux tirs au but). Mbappé a inscrit un tour du chapeau, dont le penalty égalisateur à la 118e minute. Ce match a fait que le monde entier a eu du mal à reprendre son souffle collectif au cours des 30 dernières minutes d’action. L’Argentine et la France ont assurément livré un match digne d’attirer autant de regards.

Les rapports précédents indiquaient que le nombre total de téléspectateurs s’élevait à un peu moins de 26 millions. Mais ces chiffres incluaient les créneaux horaires de couverture d’avant-match et d’après-match sur FOX. Mesurés comme le jeu lui-même, coup sur coup, les chiffres finaux de FOX, Telemundo et des plateformes de streaming ont éclipsé 28 millions de téléspectateurs :

Télévision anglaise (FOX) 17 726 000 Télévision espagnole (Telemundo) 6 040 000 Streaming en anglais (FOX) 1 281 776 Streaming espagnol (paon) 2 960 000 Total 28 007 776

La finale de la Coupe du monde 2022 la plus regardée de tous les temps

Ce chiffre total stupéfiant en fait un record, battant la finale de 2014 (Argentine contre Allemagne au Brésil) qui a attiré 27,314 millions de personnes sur ESPN et Univision. Alors que ce match d’il y a huit ans a vu Messi et l’Argentine échouer, peut-être que l’attrait de ce qui pourrait être le dernier match de Coupe du monde du légendaire n ° 10 a attiré autant de téléspectateurs occasionnels.

Alors que la finale de la Coupe du monde 2022 a été la plus regardée de tous les temps, tous les regards se tournent désormais vers la Coupe du monde 2026 et la Coupe du monde nord-américaine à 48 équipes aux États-Unis, au Mexique et au Canada – qui établira sûrement ses propres records. Vous devez vous attendre à ce que de nombreux matchs de la phase de groupes se comptent par dizaines de millions en raison des heures de coup d’envoi plus pratiques et de l’intérêt accru.