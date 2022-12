Finale de la Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps incertain sur l’avenir de la France après la défaite contre l’Argentine

Didier Deschamps ne donnait rien sur son avenir en tant que patron de la France après que les Bleus aient raté de peu la victoire d’une deuxième Coupe du monde consécutive.

La France est revenue de 2-0 pour mener la finale contre l’Argentine aux tirs au but après un match nul 3-3 passionnant, avec un triplé de Kylian Mbappe, avant de finalement succomber à la défaite.

“Même si nous avions gagné, je n’aurais pas pu répondre à cette question ce soir”, a-t-il déclaré, lorsqu’on lui a demandé s’il resterait entraîneur.

“J’aurai une réunion avec le président au début de l’année prochaine, et ensuite vous le saurez.

“Je suis très triste pour mes joueurs et tout mon staff. Si vous regardez le match dans son ensemble, dans les 70 premières minutes, nous avons affronté un adversaire très agressif et dynamique et nous n’étions tout simplement pas au même niveau. On manquait un peu d’énergie. On a fait une magnifique rentrée, j’ai vécu beaucoup d’émotions ce soir, et il y a des regrets, car on était si près de gagner.”

Sur Mbappe, qui est devenu le premier joueur à réussir un triplé en finale de Coupe du monde depuis Geoff Hurst en 1996, il a déclaré : “Kylian a vraiment marqué cette finale, mais malheureusement il ne l’a pas laissée comme il l’a fait. aurait aimé, et c’est pourquoi il a été si déçu à la fin, comme tous les joueurs.”

L’équipe de France avait été touchée par la grippe ces derniers jours, mais Deschamps a insisté sur le fait que les 11 qui avaient commencé le match ne souffraient d’aucun effet néfaste, expliquant qu’il avait remplacé Olivier Giroud et Ousmane Dembele après seulement 41 minutes dans le but de faire demi-tour. la forme du jeu.

“L’ensemble de l’équipe est confronté à une situation délicate depuis un moment maintenant, et cela a peut-être eu un impact physique ou psychologique”, a-t-il déclaré.

“Mais je n’avais aucune inquiétude quant aux joueurs qui ont commencé le match, ils étaient à 100% en forme. Nous n’avions que quatre jours depuis le dernier match, donc il y avait peut-être de la fatigue, mais ce n’est pas une excuse.

“Nous n’avons tout simplement pas montré la même énergie que lors des matches précédents – pendant la première heure environ, nous n’étions pas dans le match.

“Les remplacements étaient des choix tactiques – je voulais faire un changement parce que j’ai vu qu’on manquait de fraîcheur – je ne blâme pas Olivier ou Ousmane parce qu’ils ont fait un gros effort, mais j’ai vu qu’ils n’étaient pas à 100%, et j’ai fait un changement de poste aussi pour faire sortir Kylian de l’aile, car j’ai vu qu’on était en grande difficulté.

“Tout est possible dans le football, vous pouvez changer les choses en un clin d’œil et nous l’avons presque fait, mais malheureusement, ce n’était tout simplement pas suffisant.”