Finale de la Coupe Billie Jean King: Katie Boulter et Harriet Dart subissent des défaites alors que la Grande-Bretagne est battue par le Kazakhstan | Actualités Tennis

Les espoirs de la Grande-Bretagne de provoquer la surprise lors de leur match d’ouverture contre le Kazakhstan lors de la finale de la Coupe Billie Jean King se sont soldés par des défaites pour Katie Boulter et Harriet Dart.

La Grande-Bretagne a obtenu une place en finale en tant qu’hôte après que la Lawn Tennis Association soit intervenue pour organiser l’événement à l’Emirates Arena de Glasgow. Pourtant, sans la blessée, Emma Raducanu manque de la force de presque toutes les autres équipes.

Ils ont parlé avec confiance lundi de leurs chances d’utiliser l’avantage du terrain pour créer une surprise, mais la défaite 4-6 6-3 6-2 de Boulter contre la fougueuse Yulia Putintseva a été un coup dur et Dart a été battu 6-1 6-4 par Wimbledon. championne Elena Rybakina.

Ils pourraient encore se qualifier avec une victoire sur l’Espagne jeudi, mais ce sera un caoutchouc mort si le Kazakhstan remporte son match contre les Espagnols mercredi.

Les Kazakhs pourraient même revendiquer les supporters les plus bruyants, avec leur fidèle groupe de partisans surpassant la foule britannique clairsemée.

Bien que Boulter soit classée près de 80 places en dessous de Putintseva à 130, elle a été une interprète constante dans les grands matchs et cela est apparu comme la meilleure chance de pointer pour la Grande-Bretagne.

La joueuse de 26 ans du Leicestershire a pris un excellent départ, brisant son adversaire à l’amour lors de ses deux premiers jeux de service, mais elle s’est égarée dans le deuxième set et un déficit de 4-0 dans le décideur s’est avéré une montagne bien trop grande pour monter.

Ce n’était que la deuxième défaite de Boulter en 11 matches dans la compétition, sa première contre le même joueur lors d’un match nul au Copper Box de Londres en 2019.

Elle a déclaré: “Je suis sortie en balançant et elle avait évidemment proposé un plan de match qui me convenait légèrement, je pense, au départ.

“Elle a ensuite complètement changé son plan de match et j’ai commencé à lui permettre de jouer comme elle (le voulait), et elle m’a manoeuvré sur le terrain au lieu que je prenne les devants.”

Boulter a pris un temps d’arrêt médical après trois matchs du décideur pour un traitement à son mollet gauche, mais a ignoré toute inquiétude quant à sa forme physique pour jeudi.

Sur la foule décevante, Boulter a déclaré : “J’avais l’impression qu’il y avait une bonne ambiance. Les Kazakhs vont toujours apporter leurs tambours et ça va toujours être un combat avec le niveau de bruit parce qu’ils veulent gagner celui-là. Je pense qu’ils a fait aujourd’hui probablement.

“J’apprécie simplement que quelqu’un me soutienne en ce moment. Ce serait bien de voir une foule un peu plus tapageuse là-bas, c’est sûr.”

Image:

La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, s’est avérée trop bonne pour Dart, 95e





Rybakina a connu des hauts et des bas depuis qu’elle a remporté son premier titre du Grand Chelem au All England Club, mais possède l’un des jeux les plus puissants de la tournée et était toujours susceptible d’en avoir trop pour Dart, 95e au classement.

Dart a bien creusé après un set et 2-0 et a eu deux occasions de mener 5-4 dans le deuxième mais Rybakina a remporté quatre points de suite et a ensuite servi la victoire.