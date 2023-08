Finale de la Challenge Cup : Elliot Minchella des Hull Kingston Rovers prend la longue route vers Wembley | Actualités de la Ligue de Rugby

Elliot Minchella attend avec impatience sa première finale de Challenge Cup lorsque Hull KR affrontera Leigh

Samedi, Elliot Minchella disputera la première grande finale de sa carrière lorsque les Hull Kingston Rovers affronteront les Leigh Leopards lors de la pièce maîtresse de la Betfred Challenge Cup à Wembley. Cependant, la rangée arrière a emprunté une route moins fréquentée pour arriver ici.

L’ancien junior de West Bowling avait fait un début prometteur dans sa carrière professionnelle avec les Rhinos de Leeds, faisant irruption sur la scène de la Super League avec un premier essai à 17 ans en 2013. Cependant, un incident hors du terrain l’année suivante. l’a conduit à être prêté aux Broncos de Londres en 2015 et à être libéré à la fin de la campagne.

Minchella a dû reconstruire sa carrière dans les ligues inférieures, d’abord avec les Sheffield Eagles à temps partiel, où il a dû trouver un travail de jour en dehors du match, puis avec le club de sa ville natale Bradford Bulls avant de gagner une seconde chance à Hull KR il y a trois ans.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

Depuis lors, il est devenu un élément essentiel du peloton des Robins et s’est même mis en lice pour une convocation en Angleterre. Plus important encore, Minchella a la possibilité de faire partie d’une équipe en compétition pour l’un des plus grands prix de la ligue de rugby.

« C’est difficile », a déclaré Minchella Sports du ciel, réfléchissant à la vie en dehors du jeu à plein temps. « Je suis passé d’un vestiaire avec des légendes du jeu à Leeds à un chantier de construction ou à travailler chez un marchand de constructeurs.

« C’était difficile, mais vous vous appuyez sur ces expériences pour vous améliorer en tant que personne. C’est ce que je vis, vraiment – apprendre des moments difficiles et profiter des bons.

« Je suis fier de m’y tenir et de ne pas prendre non pour réponse. J’ai continué à travailler dur, j’ai continué à frapper à la porte, et je crois que si vous continuez à travailler dur, vous obtenez votre récompense à la fin.

Elliot Minchella en action pour les Sheffield Eagles en 2017

« Je n’ai pas encore eu ça, mais je suis fier du voyage que j’ai fait. J’ai eu cette attitude de ne jamais dire et j’ai hâte d’être à samedi. »

Même depuis son déménagement à Sewell Group Craven Park, les choses ne se sont pas toujours bien déroulées. Les Robins ont terminé en bas du tableau lors de la campagne de Super League 2020 touchée par la pandémie et Minchella a ensuite subi une blessure au LCA de fin de saison lors du deuxième match seulement de la saison suivante.

Néanmoins, le joueur de 27 ans a été capable d’exceller à la fois avec Tony Smith et maintenant Willie Peters en charge de l’équipe et pense avoir trouvé un club à Hull KR qui lui convient aussi bien en tant que personne qu’en tant que joueur.

« Nous avons probablement des valeurs similaires », a déclaré Minchella, qui a signé une prolongation de contrat de quatre ans avec Hull KR en avril de l’année dernière. « Nous ne sommes pas flashy, mais nous travaillons dur.

Je crois que si vous continuez à travailler dur, vous obtenez votre récompense à la fin. Je n’ai pas encore eu ça, mais je suis fier du chemin parcouru. Elliot Minchella de Hull KR

« C’est une communauté qui travaille dur et j’adore ça, et ça me convient parfaitement. Je pense que nous allons loin et que nous avons fait un voyage en tant que club.

« Ma première année, nous avons terminé 11e sur 11, et nous sommes actuellement en barrages. Nous avons participé à quelques demi-finales et évidemment à la finale samedi. Je suis fier d’en faire partie. et puisse-t-il continuer longtemps. »

Après avoir été à moins de 80 minutes d’une première apparition en Grande Finale de Super League en 2021, Hull KR a raté les barrages l’année dernière. Cependant, la première saison de l’ancien demi de mêlée des Gateshead Thunder et des Wigan Warriors, Peters, les voit fermement en lice pour les barrages.

Ils ont également atteint Wembley pour la première fois en huit ans et ont l’opportunité de ramener la Challenge Cup dans l’est de Hull pour la deuxième fois seulement dans l’histoire du club, avec leur seul triomphe dans une victoire 10-5 contre un cross-amer. City rivalise avec le Hull FC en 1980.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Brad Schneider de Hull KR revient sur un début de vie réussi en Angleterre et décrit ce que lui et son équipe doivent faire samedi contre Leigh Leopards en finale de la Challenge Cup. Brad Schneider de Hull KR revient sur un début de vie réussi en Angleterre et décrit ce que lui et son équipe doivent faire samedi contre Leigh Leopards en finale de la Challenge Cup.

Cette dernière place a été obtenue grâce au drop-goal de Brad Schneider lors de la victoire 11-10 en demi-finale contre les Wigan Warriors à Headingley le mois dernier et Minchella pense que l’attitude qu’ils ont montrée ce jour-là est révélatrice de l’approche inculquée en pré -saison.

« C’est quelque chose dont nous sommes fiers, ne jamais céder et être implacable dans ce que nous faisons », a déclaré Minchella.

« Nous ne sommes pas partis en demi-finale; cela a pris jusqu’à la 84e minute mais nous y sommes finalement arrivés et cela a commencé en pré-saison.

« Nous avons eu une pré-saison difficile où nous avons appris de dures leçons sur nous-mêmes et sur vos coéquipiers, et cela vous rapproche et vous connecte en équipe.

« Il s’agit de ne jamais céder et c’est ce qu’est la ville, c’est ce qu’est l’est de Hull, et c’est ce que nous voulons être en tant qu’équipe pour les représenter. »

La seule victoire précédente de Hull KR en Challenge Cup remonte à 1980

Minchella est au courant de l’histoire de la finale de la Challenge Cup de Hull KR des bons et des mauvais côtés, insistant sur le fait que même si aucun membre de l’équipe actuelle n’en faisait partie, ils tireront les leçons de la défaite 50-0 contre son ancien club Leeds à Wembley il y a huit ans.

Il est déterminé à s’assurer qu’il n’est pas seulement un participant à la finale alors qu’il part à la recherche du premier honneur de la ligue majeure de rugby de sa carrière.

« Il y a des gens qui vous mordraient la main pour participer à ce genre de jeux », a déclaré Minchella. « J’apprécie et j’apprécie, mais nous avons un travail à faire et c’est gagner la Challenge Cup.

« Je ne veux pas seulement en faire partie, je veux gagner et entrer dans l’histoire en tant que vainqueur de la Challenge Cup. »