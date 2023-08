Finale de la Challenge Cup 2023: points de discussion pour la pièce maîtresse historique de Wembley, femmes et hommes, de la ligue de rugby | Actualités de la Ligue de Rugby

Les femmes de St Helens et Leeds innovent en rejoignant les hommes à Wembley pour la finale de la Challenge Cup de cette année

L’histoire sera écrite au stade de Wembley samedi alors que les finales féminines et masculines de la Betfred Challenge Cup se dérouleront le même jour au même endroit pour la première fois.

Wembley a été, à quelques exceptions près, le domicile de la finale masculine depuis 1929, mais cette année, les femmes honoreront le gazon sacré ainsi que les titulaires St Helens et les doubles vainqueurs Leeds Rhinos disputeront la finale de la Women’s Challenge Cup au national stade.

Vient ensuite la finale masculine, où les Hull Kingston Rovers visent à ajouter à leur seul succès en Challenge Cup en 1980 et les Leigh Leopards visent un premier triomphe à Wembley depuis plus d’un demi-siècle. Ici, nous examinons certains des principaux points de discussion des deux matchs …

Finale de la Challenge Cup féminine : St Helens vs Leeds Rhinos (12h)

St Helens entre en finale de la Women’s Challenge Cup en tant que tenante après avoir battu les Rhinos de Leeds 18-8 lors de la finale de l’an dernier à Elland Road, avec l’expérience d’Emily Rudge et Jodie Cunningham qui continue de les guider.

Avec le nouvel entraîneur-chef Matty Smith à la barre, les Saints ont traversé une période de transition après avoir perdu sept joueurs partants pendant la saison morte, apprenant à compter sur certains des visages jeunes et plus frais de l’équipe.

Rudge et Cunningham sont deux des pionnières du jeu féminin. Elles ont joué ensemble dans la finale des écoles de champions au lycée et se sont maintenant rendues au stade de Wembley et elles espèrent que ce sera un autre moment où un rêve deviendra réalité.

« Cela nous donnerait juste une confiance massive [to retain the Cup] », a déclaré Rudge. « Quand nous avons commencé l’année, nous avons perdu sept joueurs titulaires et lorsque nous avons joué ce premier match de la saison et que nous avons été battus par York, je me disais » oh mon Dieu, ça va être une année difficile « .

Phase de groupes: Premier du groupe C Quarts de finale: Battre les loups de Warrington 36-0. Demi finales: Battez York Valkyrie 17-16.

« Donc, pour être maintenant à Wembley en finale de la Challenge Cup et grâce à certaines des performances que nous avons eues contre les meilleures équipes, nous sommes tellement plus confiants maintenant et je suis vraiment positif pour cette finale et le retour fin de ligue.

« Nous construisons assez bien vers la fin de la saison avant les play-offs et, espérons-le, la grande finale. »

Malgré une confiance croissante cette saison, les Saints sauront que l’équipe de Leeds a de nombreuses stars qu’ils devront fermer pour gagner le match et l’une d’entre elles qu’ils connaissent très bien à Amy Hardcastle.

Hardcastle a déménagé de St Helens à Leeds cette saison et arrêter sa course forte, dure et dangereuse sera la clé si les Saints veulent être couronnés vainqueurs de la Challenge Cup pour la troisième année consécutive à l’emblématique stade de Wembley.

Amy Hardcastle de Leeds affronte ses anciens coéquipiers de St Helens à Wembley

De même, Leeds a été l’un des porte-drapeaux du football féminin, franchissant le pas majeur avec York Valkyrie en payant ses joueuses cette saison.

Ils savent comment gagner de grandes occasions mais le feront sans grands noms, avec Kaiya Glynn et la prostituée anglaise Keara Bennett interdites pour l’occasion, et Georgia Roche, Georgia Hale et Fran Goldthorp se déplaçant pour jouer dans la NRLW australienne plus tôt cette année.

Malgré l’exclusion de certains grands noms, ils ont une liste de stars remplie d’internationaux qui n’auront fait que grandir grâce à leur expérience de la Coupe du monde et qui seront fermement concentrés sur la réparation de leur défaite contre les Saints lors de la finale de l’année dernière.

Ils ont également une pionnière en la personne de Lois Forsell à la barre, qui visera également à être non seulement la première femme entraîneure, mais aussi la première entraîneure à remporter la Women’s Challenge Cup à Wembley.

Phase de groupes: Premier du groupe B Quarts de finale: Battre les Léopards de Leigh 64-0 Demi finales: Battre les guerriers de Wigan 16-4

Les deux équipes ont des scénarios marquants et historiques, samedi, nous découvrirons qui pourra les écrire.

Finale de la Challenge Cup Hommes : Hull KR vs Leigh Leopards (15h)

Au début de la saison 2023, peu de gens auraient prédit une finale de Challenge Cup entre une équipe de Hull KR qui a terminé huitième de la Betfred Super League l’année dernière et une équipe rebaptisée Leigh Leopards qui venait tout juste d’être promue du championnat Betfred.

Les Léopards en particulier ont pris d’assaut la Super League cette année, occupant actuellement la troisième place et s’appuyant sur le double succès de l’année dernière qui les a vus remporter la Coupe AB Sundecks 1895 – qui cette année sera disputée par les Batley Bulldogs et les Halifax Panthers à Wembley (5.30 pm) – avec promotion.

Le propriétaire Derek Beaumont a investi massivement dans l’équipe de jeu, mais le capitaine de Leigh John Asiata, qui a fait partie des succès de l’année dernière, attribue son année impressionnante jusqu’à présent au travail effectué par l’entraîneur-chef Adrian Lam et les joueurs également.

Tour 6 : Battre Wakefield Trinity 40-12 Quarts de finale: Battre les Chevaliers d’York 34-14 Demi finales: Battre St Helens 12-10

« L’une des choses que nous voulions être connues était une équipe qui travaille dur pour chacun et c’est ce que nous avons fait toute l’année », a déclaré Asiata. « De toute évidence, nous avons toutes les choses fantaisistes que nous voulons faire, mais nous ne pouvons rien faire de tout cela si le travail acharné n’est pas fait en premier et cela a été la base de la saison.

« Ensuite, il suffit de croire en ce que nous pouvons faire en tant que club. Personne ne nous a donné une chance, mais nous seuls dans notre petit cercle pouvons changer cela et changer le point de vue de tous les autres sur ce qu’ils pensent de nous.

« Cela a pris beaucoup de temps, mais je pense que les gens commencent à voir ce que nous faisons, la perspective des gens sur nous en tant qu’équipe change, et tout dépend de nous et des objectifs que nous voulons atteindre à la fin. »

Il s’agit de la première apparition de Leigh en finale de la Challenge Cup depuis que l’équipe dirigée par le grand Alex Murphy a remporté le trophée en 1971, tandis que Hull KR vise à mettre fin à une attente de 43 ans pour la gloire dans cette compétition après des défaites finales en 1986 et 2015.

Brad Schneider de Hull KR revient sur un début de vie réussi en Angleterre et décrit ce que lui et son équipe doivent faire samedi contre Leigh Leopards lors de la finale de la Challenge Cup

On se souvient particulièrement de ce triomphe de 1980 à East Hull en raison de la victoire de l’équipe de Roger Millward sur leurs rivaux acharnés du Hull FC à Wembley, et l’attaquant des Robins Elliot Minchella sait ce que cela signifierait de créer sa propre histoire aussi.

« Vous devez reconnaître l’histoire – ce que ces types ont fait ce jour-là, tout le monde en parle encore à Hull aujourd’hui », a déclaré Minchella. « Nous voulons écrire notre propre histoire, notre propre histoire et être l’équipe dont les gens parlent.

« Vous devez respecter cela, mais aussi apprendre de ce qui s’est passé en 2015 lorsque le club s’est qualifié pour la finale et de ce qui s’est mal passé ce jour-là. Nous allons en tirer des leçons et ne pas commettre deux fois la même erreur.

« J’ai parcouru un peu de chemin et l’opportunité de jouer la finale de la Challenge Cup et de gagner la Challenge Cup est ce dont sont faits les rêves. C’est une grande tâche qui m’attend, mais c’est passionnant. »

Tour 6 : Battre les Bulldogs de Batley 50-0 Quarts de finale: Battre les Diables Rouges de Salford 28-10 Demi finales: Battre les guerriers de Wigan 11-10

