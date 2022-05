Finale de la Challenge Cup 2022: comment Liam Byrne est monté sur son vélo pour devenir une star des Wigan Warriors | Actualités de la Ligue de Rugby

Liam Byrne voit le travail acharné porter ses fruits à Wigan alors qu’il se prépare pour sa première apparition en finale de la Challenge Cup

En tant que trialiste de 17 ans, Liam Byrne était tellement déterminé à devenir un joueur professionnel de la ligue de rugby qu’il prenait le train de son domicile à Salford à Wigan tous les jours, puis faisait le reste du chemin jusqu’à l’entraînement.

Maintenant âgé de 22 ans et à mi-chemin d’un contrat de quatre ans avec Wigan Warriors, l’accessoire est en passe de devenir un joueur établi de la Betfred Super League avec 15 apparitions dans toutes les compétitions à son actif dès 2022.

Ces efforts sont d’autant plus doux que Byrne est sur le point de participer à la première finale de la Betfred Challenge Cup alors que Wigan se prépare à affronter les Huddersfield Giants samedi pour le premier argenterie de l’année, et l’ancien junior des Cadishead Rhinos adopte toujours le même état d’esprit. .

“Venir dans un club comme Wigan, c’était ce à quoi on s’attendait”, a déclaré Byrne Sports du ciel. “Si je voulais en faire quelque chose et vraiment aller quelque part et faire quelque chose de moi-même, je le savais.

“C’était difficile, il y avait des débuts de matinée et des soirées tardives pour rentrer à la maison, mais cela en valait la peine. Même maintenant, nous continuons tous à pousser et à repousser nos normes, et il y a encore des normes que nous devons respecter. J’essaie de continuer cela et gardez-le assez bon.

“Vous pouvez certainement voir que cela porte ses fruits. J’ai eu quelques années dans la première équipe quand je suis arrivé pour la première fois et c’était toujours de temps en temps si je serais dedans ou non. Je ne tiens toujours rien pour acquis et Je sais que rien n’est acquis pour pouvoir enfiler cette chemise semaine après semaine.

“Il y a beaucoup de compétition dans l’équipe et s’il m’arrive d’y être chaque semaine, je suis heureux. Tout le monde fait de son mieux pour obtenir un maillot à l’entraînement chaque semaine, alors tant que je continue à repousser mes normes, espérons-le. ça ira.”

L’histoire de Wigan en tant que club de ligue de rugby le plus titré au monde, avec un record de 22 titres de champion et 19 victoires en Challenge Cup, pèse suffisamment sur le sport pour que des joueurs comme Byrne en soient conscients avant même de franchir les portes du Robin Park. centre de formation.

Cette histoire s’accompagne également de certains niveaux d’attente et a même été mise en évidence non seulement par l’année où les Warriors célèbrent leur 150e anniversaire, mais aussi par le décès récent de l’ancien président Maurice Lindsay, qui a supervisé les années de gloire où le club a été la force dominante du football britannique de la fin des années 1980 au milieu des années 1990.

Plutôt que d’être alourdi par ce qui s’est passé auparavant, c’est quelque chose que le club a adopté – en particulier depuis que Matt Peet, natif de Wigan et supporter de l’enfance, a pris les commandes en tant qu’entraîneur-chef cet hiver – et Byrne, pour sa part, trouve que c’est une source d’inspiration pour le faire avancer.

“C’est génial et c’est vraiment positif”, a déclaré Byrne. “Ce n’est pas un choc mais venant de la scène amateur quand j’avais 17 ans pour être dans un environnement comme ça, j’ai dû apprendre assez vite.

“Cela signifie vraiment tout ici et même plus que cela, la culture et le fait de sortir les choses du terrain aussi.

“Vous ressentez certainement une certaine pression, mais si vous l’utilisez bien, la pression peut être très bonne pour les gens et faire ressortir le meilleur de vous aussi.”

Bien sûr, il va sans dire que Byrne et les autres membres plus jeunes de l’équipe de Wigan sont impatients de commencer à écrire leur propre histoire au DW Stadium et à réclamer leur première pièce d’argenterie ensemble sous la forme de la Challenge Cup – une compétition que le club étaient autrefois synonymes de – serait le début parfait.

Les Warriors se dirigent cependant vers la finale de samedi au Tottenham Hotspur Stadium après avoir subi des défaites consécutives en Super League depuis la victoire sur les grands rivaux St Helens en demi-finale de la Coupe. Pourtant, Byrne ne doute pas que l’équipe est dans le bon état d’esprit pour continuer et ramener le trophée à Wigan pour la première fois depuis 2013.

“Moi et quelques-uns des plus jeunes jouons ensemble depuis quelques années et nous nous sentons tous prêts pour cela maintenant”, a déclaré Byrne.

“Nous sommes impatients de pouvoir mettre la main sur de l’argenterie et nous avons une énorme chance de le faire cette semaine.

“Nous avons travaillé dur toute la pré-saison et toute la saison pour y parvenir et tout ce que nous avons à l’esprit, c’est de l’argenterie. Nous avons une grande chance ici et j’espère que nous pourrons nous en sortir.

“J’ai hâte d’y être ; il y a un peu de nervosité là-bas car c’est ma première finale, mais j’espère que nous pourrons faire le travail et nous en sortir.”