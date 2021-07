Finale de la Challenge Cup 2021: l’entraîneur-chef des Castleford Tigers Daryl Powell savoure les souvenirs de sa victoire en 1999 | Nouvelles de la ligue de rugby

L’entraîneur-chef de Castleford, Daryl Powell, vise la gloire de la Challenge Cup

Sur le mur du garage de Daryl Powell se trouve une photo de l’équipe des Leeds Rhinos dont il faisait partie pour célébrer leur victoire sur les Broncos de Londres lors de la finale de la Challenge Cup 1999.

Powell a joué à distance lors de la victoire 52-10 à Wembley ce jour-là et, ce samedi, visera à répéter ce succès en tant qu’entraîneur-chef lorsque les Tigers de Castleford affronteront St Helens lors de la finale de cette année.

Cette victoire en Coupe reste un moment de fierté pour le joueur de 55 ans, bien qu’il sache ce que c’est que d’être dans l’équipe perdante depuis ses deux autres apparitions finales avec les Rhinos en 2000 et 2003, et en tant que patron de Castleford quand ils perdu contre son ancien club il y a sept ans.

Toutes ces expériences ont renforcé pour Powell à quel point ces moments doivent être savourés, en particulier si vous terminez dans l’équipe gagnante.

« Je n’avais pas participé à une finale de Challenge Cup jusqu’à ce moment-là et j’avais joué à Wembley en tant que joueur international, mais y aller en finale de Challenge Cup était absolument classe », a déclaré Powell.

« Gagner avec Leeds était un sentiment incroyable. Vous ne pouvez pas vraiment exprimer à quel point c’est important lorsque vous gagnez ces matchs – cela valait presque la peine d’une carrière, vraiment, et cela essaie de faire comprendre aux joueurs qu’ils ne viennent pas autour si souvent.

« Je pense que Luke Gale, qui y est allé avec Leeds (l’année dernière), c’était sa première fois et il a 32 ans. Vous devez vraiment savourer les moments et les chances que vous avez de gagner un trophée aussi prestigieux.

Daryl Powell a aidé Leeds à remporter la Challenge Cup en 1999

« Certains joueurs ont de la chance de gagner régulièrement, mais pour la plupart des joueurs, cela n’arrive pas très souvent, et vous devez savourer le souvenir et les moments. »

Il y a aussi des images tout autour de la jungle de Mend-A-Hose qui rappellent l’histoire du club dans cette compétition – l’équipe dirigée par Arthur Atkinson qui l’a ramenée à Cas pour la première fois en 1939, le retour à -les triomphes de 1969 et 1970, et le triomphe de 1986 qui reste leur plus récent succès en Challenge Cup.

Powell, originaire d’Ackworth, à proximité, était à Wembley il y a 34 ans en tant que supporter encourageant l’équipe entraînée par l’icône de Cas Mal Reilly et skippé par John Joyner qui a devancé Hull Kingston Rovers 15-14.

Il veut voir la récolte actuelle de joueurs rejoindre ces grands en étant immortalisés avec des photos de leurs réalisations sur le terrain des Tigers, ce qui est l’un des messages clés de l’équipe dans la préparation de l’affrontement de ce week-end avec St Helens. .

Vous ne pouvez pas vraiment exprimer à quel point c’est important lorsque vous gagnez ces matchs – cela valait presque la peine d’une carrière, vraiment, et cela essaie de faire comprendre aux joueurs qu’ils ne viennent pas si souvent. L’entraîneur-chef de Castleford, Daryl Powell

« C’est juste le côté héritage », a déclaré Powell. « La contribution des joueurs a été très importante quant à ce que cela signifie pour eux, car ce sont les garçons qui jouent le jeu.

« Tout autour, je regarde des photos de Challenge Cups tenues en l’air par Malcolm Reilly et tous les autres gars, et c’est fantastique tout au long de l’histoire du club.

« Nous voulons faire partie de cela et je pense que la grande histoire est que lorsque vous êtes parti depuis longtemps de ce club, ces photos sont toujours là et c’est la chose importante pour nous. »

Il y a le sous-texte supplémentaire qu’il s’agit de la dernière saison de Powell à la tête de Castleford avant de passer aux rivaux de la Super League Warrington Wolves avec un contrat de trois ans à partir du début de la saison 2022.

Daryl Powell célèbre la victoire de Castleford’s League Leaders’ Shield en 2017

Bien que les Tigres aient remporté le Bouclier des dirigeants de la Ligue en 2017, les principaux honneurs nationaux du sport ont jusqu’à présent échappé à l’équipe au cours des huit années à la tête de Powell au cours desquelles il a supervisé un renouveau dans la fortune du club.

Remporter la compétition à élimination directe la plus prestigieuse de la ligue de rugby serait le moyen idéal pour l’expulser et le capitaine de Castleford, Michael Shenton, pense que l’esprit créé dans l’équipe par Powell a joué un rôle important dans le redressement des Tigers.

« Il a inculqué une croyance et une mentalité standard que nous pouvons rivaliser et battre n’importe qui », a déclaré Shenton.

« C’est ce que vous devez faire, peu importe que vos installations ne soient pas à la hauteur de certaines des autres équipes, nous pouvons parfois créer quelque chose de plus puissant au sein de notre culture et de notre esprit d’équipe. Si vous avoir ça, ça va un long chemin.

Il a inculqué une croyance et une mentalité standard que nous pouvons rivaliser et battre n’importe qui. Le capitaine de Castleford Michael Shenton sur Daryl Powell

« Les autres trucs sont sympas, mais quand nous avons un groupe de joueurs qui veulent jouer pour le club et les uns pour les autres, c’est très spécial.

« Daryl est doué pour créer des accroches et des histoires émotionnelles, puis ses connaissances techniques avec Ryan (Sheridan, entraîneur adjoint), et quand Danny Orr était ici, sont également exceptionnelles. Il s’entoure de gens forts et cela crée un bon environnement pour une équipe de rugby à XIII. »

Powell s’appuiera sur les expériences des défaites de la Challenge Cup 2014 et de la Grande Finale de la Super League 2017 dans la préparation de la confrontation de samedi avec les Saints, 12 fois vainqueurs de la Coupe.

Dans le cas du premier, il regarde en arrière maintenant et pense qu’encourager les joueurs à profiter de tout ce qui concerne la préparation et faire partie d’une finale à Wembley sera une meilleure approche cette fois-ci.

« Je pense que j’ai essayé de le minimiser un peu en 2014 et de garder un couvercle, et avec le recul, c’était probablement une erreur », a déclaré Powell.

« Nous voulons profiter de l’expérience et être excités par le défi, et je pense que c’est l’un des plus gros messages que j’ai donné aux joueurs cette fois. »