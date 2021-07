Finale de la Challenge Cup 2021: l’entraîneur-chef des Castleford Tigers, Daryl Powell, salue le «joueur champion» Niall Evalds | Nouvelles de la ligue de rugby

Niall Evalds de Castleford a reçu le trophée Lance Todd de cette année

Daryl Powell pense que Niall Evalds a encore beaucoup à faire après que l’arrière latéral des Tigers de Castleford a été nommé joueur du match lors de leur défaite finale de la Challenge Cup contre St Helens.

Evalds n’est devenu que le cinquième joueur à recevoir le trophée Lance Todd malgré son arrivée dans l’équipe perdante, rejoignant les noms illustres de Frank Whitcombe, Robbie Paul, Gary Connolly et Kevin Sinfield.

Cela n’aura été qu’une maigre consolation pour le joueur de 27 ans, qui faisait également partie de l’équipe perdante lors de la finale de l’année dernière avec les Red Devils de Salford, mais l’entraîneur-chef de Castleford Powell est convaincu qu’Evalds continuera de prospérer au club.

Les Saints revendiquent la gloire de la Challenge Cup Un retour de St Helens les a vus remporter la Challenge Cup pour la première fois en 13 ans en battant Castleford 26-12.

« Il a été une excellente signature pour le club et le conserver a été une excellente affaire », a déclaré Powell à propos d’Evalds, qui a prolongé son contrat initial d’un an avec les Tigers pour au moins deux saisons supplémentaires en mai.

« Il est classe, il est si rapide et insaisissable, et je pense qu’il apprend et grandit dans le jeu. Son jeu s’améliore et il a juste besoin de le faire régulièrement maintenant. C’est un joueur champion et je pensais qu’il était superbe.

« Je pense que cela montre à quel point nous avons parfois bien attaqué – nous avons créé tellement d’opportunités, nous avons éloigné Niall à quelques reprises, mais leur défense de bousculade était excellente. Si vous regardez le nombre de points qu’ils concèdent en Super League, ils prennent une pause vers le bas. »

La défaite 26-12 contre St Helens est la troisième défaite de Powell dans un événement phare avec les Tigers, après avoir vu son équipe battue par Leeds Rhinos à la fois lors de la finale de la Challenge Cup 2014 et de la Grande Finale de la Super League 2017.

Je suis super fier des joueurs, ils ont tout mis là-dedans, et ça ne s’est pas tout à fait fait au final. L’entraîneur-chef de Castleford, Daryl Powell

Le patron lié aux Warrington Wolves ne tarit pas d’éloges sur les efforts de son équipe, mais a dû regretter leur échec à s’appuyer sur une avance de 12-6 à la mi-temps.

« Je suis fier des garçons », a déclaré Powell. « Nous n’avons pas pu nous convertir en finale et nous avons eu une bonne opportunité aujourd’hui mais nous n’avons pas pu tout à fait nous convertir.

« Mais je suis super fier des joueurs, ils ont tout mis là-dedans, et cela ne s’est pas tout à fait produit à la fin.

« Je pensais que les Saints méritaient de gagner, nous n’étions pas assez bons en seconde période et je n’ai rien à redire, mais je suis super fier des joueurs. »

Les joueurs de Castleford ont été découragés à temps plein

L’essai de James Roby trois minutes après le début de la seconde mi-temps s’est également avéré controversé, l’arbitre vidéo l’ayant finalement attribué après un long examen et des questions sur la question de savoir si Regan Grace était en contact dans ses efforts pour garder le ballon en jeu.

Mais, en fin de compte, Powell a estimé que son équipe devrait assumer la responsabilité de ne pas assez bien gérer certaines facettes du jeu et a félicité les Saints pour leur travail défensif qui a tenu Cas à distance.

« C’est décevant, mais je suis fier que nous soyons arrivés ici, et nous nous sommes vraiment lancés », a déclaré Powell. « Physiquement, nous nous sommes mis en danger et ils nous ont juste défensifs.

« Quand je pensais que nous avions une très bonne position sur le terrain, ils ont incroyablement bien défendu et leur bousculade était excellente, et nous manquions de sang-froid et n’avons pas vraiment frappé le ballon.

« Je suis déçu de plusieurs parties de notre jeu, mais sortir en deuxième mi-temps avec six points d’avance et le donner si rapidement a eu un rôle important à jouer. »