Finale de la Challenge Cup 2021: l’entraîneur-chef de St Helens Kristian Woolf obtient sa chance à Wembley | Nouvelles de la ligue de rugby

L’entraîneur-chef de St Helens, Kristian Woolf, connaîtra sa première finale de la Challenge Cup à Wembley ce week-end

Dans ses années de formation, Kristian Woolf faisait partie des Australiens qui se lèvent aux petites heures du matin pour regarder la finale de la Challenge Cup à la télévision. Il n’imaginait pas, cependant, qu’il ferait un jour partie de l’une des occasions phares de la ligue de rugby britannique.

Comme beaucoup d’autres de la ville minière de Mount Isa, les ambitions de jeu de Woolf étaient de représenter son club local et ce n’est que lorsque sa carrière d’entraîneur a commencé à se développer, d’abord parallèlement à son travail d’enseignant, puis dans le cadre des mises en place avec les côtés de la LNR Nord. Queensland Cowboys, Brisbane Broncos et Newcastle Knights, qu’il a commencé à chercher plus loin.

Samedi, le joueur de 46 ans pourra enfin goûter à l’atmosphère de la finale de la Wembley Cup lorsque son équipe de St Helens affrontera les Tigers de Castleford lors du match décisif de cette année et ce sera un moment spécial pour Woolf.

« Quelques années avant de venir ici, j’ai pris la décision de venir et d’entraîner ici était quelque chose que j’aimerais faire, mais en tant que jeune mec, ce n’était certainement pas quelque chose auquel je pensais », a déclaré l’entraîneur-chef des Saints, Woolf.

« J’ai grandi dans une petite ville où votre objectif principal était de jouer pour votre équipe locale plutôt que de partir et de penser à jouer à la LNR ou à quelque chose de ce standard. Le processus de pensée change avec le temps, je suppose, mais j’ai certainement eu ces objectifs en vieillissant dans mon entraînement.

« Ayant grandi en Australie, c’est une compétition que nous connaissons tous et nous nous sommes tous levés à des heures différentes tôt le matin et nous nous sommes assurés d’avoir la chance de la regarder. Aller à Wembley et toute l’occasion qu’elle apporte avec cela ajoute certainement à cela. «

S’il ne le savait pas déjà depuis qu’il a regardé la finale, bien que dans les années 1990, alors qu’un mot plus redouté – du moins pour quiconque est associé à St Helens – le mot « W » à Wigan était synonyme de la Challenge Cup, Woolf n’a laissé aucun doute sur l’importance de la compétition depuis son arrivée sur ces rives.

Une foule restreinte de 45 000 personnes, la plus grande pour un match de ligue de rugby dans ce pays depuis le début de la pandémie de Covid-19, devrait également être à Wembley pour la finale.

Cela marquera quelque chose d’un changement par rapport à la première expérience de la Grande Finale de la Super League de Woolf l’année dernière, qui a vu la victoire 8-4 des Saints sur les anciens rivaux Wigan joué à huis clos au stade KCOM de Hull, et lui et ses joueurs sont enthousiasmés par cette perspective.

« Comme beaucoup de choses, dès que je suis arrivé ici, les gens voulaient vous dire quelles compétitions ils voulaient que nous gagnions et qui ils voulaient que nous battions, et cela s’est déroulé au cours des 18 derniers mois que j’ai passés dans le pays », dit Woolf.

« En regardant les scènes de la finale de l’Euro 2020, c’était absolument exceptionnel à voir et on pouvait presque en ressentir l’intensité et la pression à travers la télévision. C’est quelque chose dont chaque joueur de foot veut faire partie dans n’importe quel code et certainement notre les mecs le font.

Les garçons sont arrivés à Londres ! Une petite balade pour se dégourdir les jambes avant de s’installer pour la soirée et de filer à Wembley pour un Captains Run demain… 💪#COYS pic.twitter.com/CNEADTT6nA – St.Helens RFC (@Saints1890) 15 juillet 2021

« Nous avons de la chance d’avoir un bon mélange de jeunesse et d’expérience dans notre groupe, mais ce que nous avons aussi, c’est un groupe qui a accompli des choses ensemble et qui a participé à de très grandes occasions ensemble.

« Ce qu’ils savent, c’est comment les gérer, et je sais qu’ils sont vraiment impatients de les voir. »

Malgré leurs triomphes consécutifs en Super League, les Saints n’ont pas levé la Challenge Cup depuis 2008, lorsqu’un compatriote australien, Daniel Anderson, a supervisé la troisième des trois victoires consécutives de la compétition.

Un autre compatriote de Woolf, son prédécesseur Justin Holbrook, a failli mettre fin à cette sécheresse il y a deux ans seulement pour voir son équipe battue 18-4 par un autre de leurs rivaux en commençant par un «W» à Warrington Wolves.

Woolf a tiré les leçons de cette défaite et des récents succès de St Helens en Grande Finale avant l’affrontement avec Castleford – une équipe visant à soulever le trophée pour la première fois depuis 1986 – et est convaincu que son équipe sera aussi bien préparée que possible de remporter un triomphe tant attendu en Challenge Cup.

« Je pense que vous devez réfléchir à ce qui s’est bien passé et à ce qui n’a pas fonctionné la dernière fois que vous étiez ici, et c’était il y a seulement quelques années », a déclaré Woolf.

« Je sais qu’à l’époque, Justin Holbrook a apporté quelques changements dans la façon dont ils se préparaient pour Wembley et la Grande Finale, et ces changements ont vraiment été un succès pour lui et l’équipe.

« Nous en avons certainement parlé l’année dernière en termes de préparation pour la grande finale et ce sont des conversations que nous avons eues cette fois, et comment nous nous sommes préparés l’année dernière et ce qui a fonctionné pour nous, et en quoi c’est différent de ce que le groupe fait en 2019 pour se préparer à Wembley.

« Nous avons mis en place un certain nombre de choses qui, selon nous, nous permettront d’être à notre meilleur pour samedi. »