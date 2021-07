Finale de la Challenge Cup 2021: le capitaine des Tigers de Castleford, Michael Shenton Shenton vise la gloire pour le club de sa ville natale | Nouvelles de la ligue de rugby

Michael Shenton dirigera le club de sa ville natale Castleford lors de la finale de la Challenge Cup de cette année

Peu d’hommes deviennent capitaines de leur club lors d’une finale de la Challenge Cup. Encore moins nombreux à soulever ce fameux trophée, et encore moins à le faire avec l’équipe de leur ville natale.

Michael Shenton a déjà mené Castleford Tigers à Wembley une fois dans sa carrière, l’ayant fait il y a sept ans lorsqu’ils affrontaient Leeds Rhinos. À cette occasion cependant, les Tigers ont été battus 23-10 par leurs rivaux du Yorkshire.

Il pourra le faire à nouveau samedi après-midi alors que Castleford affrontera les champions consécutifs de la Super League St Helens lors de la finale de cette année, le centre né à Pontefract étant immensément fier de diriger l’équipe qu’il a grandi en soutenant et a fait son débuts professionnels avec.

Ayant fait partie des équipes des Tigers qui ont remporté des retours immédiats en Super League en 2005 et 2007 après des relégations également, Shenton a une idée de ce que cela signifierait pour la ville si l’équipe actuelle remportait l’un des honneurs majeurs de la ligue de rugby.

« C’est une petite ville spéciale et le rugby joue un rôle énorme dans notre communauté », a déclaré Shenton, maintenant bien dans son deuxième passage avec Cas après avoir joué pour les adversaires de samedi St Helens en 2011 et 2012, a déclaré. « C’est la même chose que nous jouions bien ou non, mais quand nous y sommes, vous ressentez juste un bourdonnement autour de la place.

« C’est quelque chose qui rapproche la communauté. J’étais ici quand nous avons été promus et juste pour voir ce que cela signifiait … Peu de garçons qui sont ici maintenant l’auraient vu, mais c’est l’aperçu le plus proche que je ‘ Je sais à quel point ce serait fou de gagner quelque chose d’important pour Castleford.

« Je n’ai jamais rien vu de tel, et ce serait spécial, et pour les moments difficiles que tout le monde a vécus, ce serait bien de redonner quelque chose de spécial à nos supporters et à notre communauté locale. »

Shenton a été capitaine de Castleford lors de la finale de la Challenge Cup 2014

C’est un autre héros local, le vainqueur du trophée Lance Todd de cette année, Bob Beardmore, qui a inspiré Castleford à la victoire la dernière fois qu’ils ont remporté la Challenge Cup en 1986, le demi de mêlée et l’homme du match marquant un essai et donnant un coup de pied dans la chute. but dans la victoire 15-14 contre Hull Kingston Rovers.

Ce triomphe est survenu deux mois avant la naissance de Shenton et depuis lors, Cas n’a eu que deux occasions de remporter la coupe pour la septième fois – la défaite de 1992 contre l’équipe de Wigan de l’époque et la dernière apparition en 2014.

Ce dernier est entré dans la première saison complète de Daryl Powell en tant qu’entraîneur-chef et avec le déménagement de l’homme de 55 ans à Warrington Wolves à la fin de cette saison, il y a une détermination supplémentaire pour s’assurer que ses huit années en charge rapportent un honneur majeur à accompagner. le succès du Bouclier des leaders de la Ligue 2017.

« Quand vous en perdez un, vous comprenez ce que cela signifie », a déclaré Shenton, également finaliste de la Grande Finale de la Super League 2017 avec les Tigers. « Quand vous êtes sur le terrain à regarder les gagnants ramasser le trophée, il reste avec vous très longtemps – il restera probablement avec moi pour toujours.

« Être à l’autre bout du fil est énorme, et c’est une motivation énorme. Se rendre en finale en 2014 était en quelque sorte le début de l’ère pour cette équipe et cela a défini ce que nous étions en tant que groupe de joueurs et ce que c’était. destiné à jouer pour Castleford était.

« Nous avons fait un sacré voyage au cours des sept ou huit dernières années sous Daryl et ce groupe de joueurs, et vous pensez que nous pourrions prendre cela, boucler la boucle et réparer quelques-uns des torts subis. Perdre une finale de la Challenge Cup au début, puis y retourner et en gagner un serait assez spécial. »

Sur le plan personnel, Shenton sait qu’à l’âge de 34 ans, il n’aura peut-être pas beaucoup plus d’occasions de jouer sur les plus grandes scènes de la ligue de rugby en se battant pour les plus gros prix du sport.

Avec son partenaire et ses trois enfants qui devraient faire partie des 45 000 personnes attendues à capacité limitée autorisées à Wembley samedi également, l’ancien international anglais est déterminé que ce sera une journée inoubliable.

Daryl Powell a l’opportunité de remporter un trophée lors de sa dernière saison en tant qu’entraîneur-chef de Castleford

« J’arrive vers la fin de ma carrière et je sais à quel point ces occasions massives sont rares, et je sais que ces gros matchs se terminent pour moi », a déclaré Shenton.

« Même certains de nos jeunes gars pourraient ne plus jamais disputer une finale de coupe. Vous pourriez penser qu’il n’y a que quatre ou cinq matchs à gagner pour y arriver, mais c’est tellement difficile.

« La dernière fois que nous avons participé à une course de la Challenge Cup, c’était en 2014 et nous sommes arrivés en finale, et cette fois nous l’avons encore fait. Mais les années entre les deux sont difficiles et je sais à quel point elles sont spéciales et je repense encore à ces jours comme 2014 et 2017, les finales auxquelles j’ai joué.

« J’ai juste l’impression que nous sommes beaucoup plus préparés pour ce qui va arriver cette fois-ci avec la préparation, l’attente d’aller à Wembley et de préparer une équipe pour cela. Mais nous sommes tout aussi excités que cette fois – et je suppose qu’un un peu plus excité. »