Finale de la Challenge Cup 2021: Kristian Woolf loue la soif de St Helens de continuer à remporter des trophées | Nouvelles de la ligue de rugby

L’entraîneur-chef de St Helens Kristian Woolf soulève la Challenge Cup

Kristian Woolf a salué la soif de son équipe de St Helens de continuer à courir après les trophées après avoir ajouté la Challenge Cup à leurs récents triomphes en Super League.

Les champions consécutifs de Super League se sont battus de six points à la mi-temps pour battre Castleford Tigers 26-12 à Wembley samedi après-midi, soulevant le trophée pour la 13e fois de l’histoire du club et la première fois depuis 2008.

Les Saints sont bien en lice pour doubler la ligue et la coupe cette année et l’entraîneur-chef Woolf, dont la première saison en charge en 2020 a donné la gloire de la Grande Finale, pense qu’il y a encore plus à venir de cette équipe.

Les Saints revendiquent la gloire de la Challenge Cup Un retour de St Helens les a vus remporter la Challenge Cup pour la première fois en 13 ans en battant Castleford 26-12.

« Je pense que ce groupe a déjà tellement gagné », a déclaré Woolf. « Vous ne pouvez pas oublier qu’ils ont remporté la Super League en 2019 et 2020, et maintenant ils ont fait ce qu’ils n’ont pas pu faire depuis longtemps et ont remporté la Challenge Cup.

« Ils écrivent certainement leur propre histoire et c’est une histoire formidable, et une chose qui est exceptionnelle à propos du groupe, c’est que même s’ils ont eu tellement de succès et réalisé tellement de choses, il y a une vraie faim dans le groupe.

« Ils l’ont montré dans cette finale, mais ils ont dû vraiment tirer parti de tout ce qu’ils avaient pour se battre et gagner dans des conditions vraiment difficiles. Le plus gros défi que nous ayons eu cette année était que nous avions la faim et c’est une faim particulière il faut gagner des championnats.

« Gagner le match comme nous l’avons fait montre que ce groupe a toujours ça. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais une chose que je ferais serait de soutenir ce groupe pour continuer à réussir car c’est un groupe exceptionnel. »

Theo Fages a reçu les éloges de Kristian Woolf pour son rôle dans la victoire contre Castleford

Woolf a reconnu que son équipe devait faire preuve de rigueur contre Castleford à Wembley, où ils se sont retrouvés menés 12-6 après avoir pris la tête grâce au premier essai de Theo Fages et auraient pu être plus loin derrière s’il n’y avait pas eu une immense défense vers la fin de la première moitié.

Les essais de James Roby, Tommy Makinson et Kyle Amor ainsi que les coups de pied de but de Lachlan Coote ont permis à St Helens de s’éloigner des Tigers après la pause, même s’ils ont été touchés par des blessures pendant le match.

L’un d’entre eux était Fages, qui a quitté le terrain à la mi-temps avec une blessure à l’épaule présumée, et Woolf a félicité le demi-arrière français d’avoir joué aussi longtemps qu’il le sentait avant d’être remplacé par Jack Welsby.

« Il était évident qu’il n’avait pas tout à fait raison en première mi-temps et qu’il est dur », a déclaré Woolf. « Il a essayé de continuer, mais nous étions certainement sous une certaine contrainte là-bas et nous avons dû le faire dur.

Ils écrivent certainement leur propre histoire et c’est une histoire formidable, et une chose qui est exceptionnelle à propos du groupe, c’est que même s’ils ont eu tellement de succès et accompli tellement de choses, il y a une vraie faim dans le groupe. L’entraîneur-chef de St Helens Kristian Woolf

« S’il y a un groupe avec lequel vous voulez être impliqué dans ce genre de situation où vous devez vous battre pour des choses et être vraiment dur, c’est ce groupe, et ils l’ont montré à de nombreuses reprises.

« Je ne saurais trop féliciter Theo pour sa ténacité à rester là-bas à faire des tacles et à continuer d’essayer. Il a marqué le premier essai et il a eu le problème très tôt et s’est battu.

« Il a pris la bonne décision à la mi-temps et avait l’impression qu’il laissait tomber le groupe et qu’il ne pouvait pas faire son travail, et nous avions Jack Welsby sur le banc. Comme Jack l’a fait de nombreuses fois, il a fait un travail remarquable et il est un enfant exceptionnel. »

Une foule restreinte de 40 000 personnes était présente pour la finale, la plus grande d’un match de ligue de rugby au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie de Covid-19, et Woolf était ravi que son équipe ait pu célébrer avec les fans de St Helens qui ont fait le voyage à Wembley.

James Roby, Louie McCarthy-Scarsbrook et Kyle Amor célèbrent avec les fans de St Helens

L’Australien de 46 ans espère également que les habitants de la ville sont fiers des efforts de son équipe.

« C’est un groupe d’hommes exceptionnel », a déclaré Woolf. « Ils n’arrêtent pas de venir, de trouver des moyens de gagner et ils le font dur chaque fois qu’on leur demande, et ils peuvent le faire joliment en même temps.

« J’ai l’impression que la ville est si fière d’eux et ils devraient l’être parce que la façon dont ils continuent de se présenter et de mettre leur corps en jeu. C’est exactement ce que vous voulez dans votre équipe de football et c’est exactement ce que nous avons vu dans les visages de les gens à la fin.

« Les fans étaient exceptionnels et pouvaient se promener à la fin et entendre les chansons qu’ils chantaient et le regard sur leurs visages, c’est ce que les joueurs apprécient vraiment et veulent faire le spectacle. »