Finale de la Challenge Cup 2021: James Roby de St Helens toujours excité par les matchs de Wembley | Nouvelles de la ligue de rugby

James Roby dirigera St Helens à Wembley 24 ans après y avoir joué en tant qu’écolier

Cela fait 24 ans que James Roby a connu Wembley pour la première fois en tant que joueur, étant membre de l’équipe des écoles de St Helens participant au traditionnel lever de rideau de la finale de la Challenge Cup cette année-là.

Cet après-midi de mai 1997 a vu le club professionnel de la ville battre les Bradford Bulls pour soulever également le trophée et la finale de ce samedi verra Roby et la génération actuelle de stars des Saints tenter de faire de même contre Castleford Tigers.

Pour le capitaine de St Helens Roby, le match marquera la quatrième apparition finale à Wembley de sa carrière professionnelle – sa première finale de Coupe en 2006 était à Twickenham – mais jouer dans un lieu aussi emblématique reste aussi spécial que son expérience d’écolier il y a plus de deux décennies.

Shenton vise la gloire de la Challenge Cup pour le club de sa ville natale Michael Shenton de Castleford sur le fait de devenir capitaine de son club natal lors de la finale de la Challenge Cup et d’apprendre de la défaite de 2014.

« Je me souviens de ça quand j’étais enfant, quand j’étais tellement étourdi d’être impliqué », a déclaré Roby. « Vous vous en souvenez chaque fois que vous jouez dans ce qui est le stade national, si vous voulez.

« Je pense qu’en voyant la finale de l’Euro 2020 avec tous les fans là-bas, vous pouvez voir à quel point le lieu est grand et l’atmosphère qu’il peut générer, et l’essence patriotique qu’il apporte en étant notre stade national.

« Je ne pense pas qu’on puisse se lasser de jouer à Wembley ou dans une finale de Challenge Cup. C’est une excellente occasion et je suppose qu’en tant que joueur de rugby à XIII, vous devez les savourer.

« Il faut en profiter au maximum car avant de s’en rendre compte, vous arrivez à la fin de votre carrière. »

James Roby célèbre la victoire de St Helens en Challenge Cup 2007

La première expérience de Roby lors d’une finale de la Challenge Cup, le 42-12 contre les Huddersfield Giants au domicile de l’Union de rugby anglaise il y a 15 ans, a marqué le début d’une série de trois victoires consécutives dans la compétition qui a porté le total de St Helens à 10 victoires. .

Mais bien que pendant cette période, le club ait connu du succès en Super League et se soit dirigé vers la saison 2021 en tant que vainqueurs consécutifs de la Grande Finale, la gloire dans la compétition à élimination directe la plus prestigieuse du sport leur a échappé depuis 2008.

En effet, la défaite 18-4 contre les Warrington Wolves il y a deux ans était leur première apparition à Wembley depuis ce dernier triomphe en Coupe et le talonneur Roby a admis qu’il avait appris à ne pas prendre le succès pour acquis après cette course au début de sa carrière.

« En tant que jeune joueur, je suis entré dans une équipe qui a connu beaucoup de succès et qui a probablement pris le succès pour acquis », a déclaré Roby.

Je ne pense pas qu’on puisse se lasser de jouer à Wembley ou dans une finale de Challenge Cup. C’est une excellente occasion et je suppose qu’en tant que joueur de rugby à XIII, vous devez les savourer. Le capitaine de St Helens James Roby

« Nous étions sur la crête d’une vague pendant quelques années où nous avons remporté la Challenge Cup trois années de suite et je pensais que cela allait continuer. Mais le sport n’est pas comme ça et je suppose que j’étais un peu naïf de penser ça allait rester comme ça.

« Il y a eu beaucoup de défis en cours de route et diverses défaites qui ne nous ont pas mis dans cette position, mais nous y sommes à nouveau.

« Nous devons regarder vers l’avenir, nous ne pouvons pas trop nous attarder sur le passé, nous devons être excités par l’opportunité qui s’offre à nous. »

Les expériences de 2019 pour ceux qui étaient impliqués serviront bien St Helens lorsqu’ils affronteront Castleford samedi, tout comme celles de la spectaculaire victoire de la Grande Finale contre Wigan Warriors en novembre dernier qui a vu Jack Welsby arracher la victoire avec un essai sur le jeu final de le jeu.

Les Saints font appel des interdictions de Mata’utia avant la finale de la Challenge Cup St Helens fait appel contre les deux interdictions qui menacent d’exclure l’attaquant Sione Mata’utia de la finale de la Challenge Cup de samedi contre Castleford.

Roby espère que cela ne se résumera pas à une autre finition mordante contre les Tigers, mais il ne fait aucun doute que des matches comme celui-ci s’avéreront bénéfiques.

« Chaque fois que quelqu’un mentionne la Grande Finale, vous vous souvenez de ce moment où Jack poursuivait le ballon, mais j’espère que cela n’en arrivera pas là », a déclaré Roby.

« J’espère que le résultat pourra être fait et dépoussiéré un peu plus tôt, mais il est probablement vrai que si vous avez déjà joué dans de grands matchs et des finales, cette expérience devrait vous aider en théorie.

« Cela s’appliquera à nous le week-end ; nous avons beaucoup de gars dans l’équipe qui sont allés à Wembley il y a quelques années et qui ont été battus par Warrington – et c’est une expérience d’apprentissage en soi – et aussi le Grande Finale. J’espère que cela pourra nous aider. »