Finale de la Big Bash League: Laurie Evans écrase les Perth Scorchers hors des ennuis pour battre les Sixers de Sydney et remporter un quatrième titre record | Nouvelles du cricket

Laurie Evans a fait un 76no étincelant à partir de 41 balles alors que les Scorchers ont riposté de 25-4

L’Anglais Laurie Evans a marqué un fulgurant 76 pas sur 41 balles pour mener les Perth Scorchers à une victoire de 79 points lors de la finale de la Big Bash League contre les Sydney Sixers à Melbourne.

Arrivé au pli avec les Scorchers 25-4, Evans a mis 104 avec le skipper Ashton Turner (54 sur 35 balles) pour changer complètement l’élan des manches et aider Perth à 171-6 sur ses 20 overs.

Les Sixers en sous-effectif avaient produit des retours remarquables pour atteindre le match phare, mais malgré le coup de poing de Daniel Hughes (42 sur 33), cela s’est avéré être un match de trop car ils se sont effondrés à 92 en 16,2 overs.

Les Perth Scorchers ont battu les Sydney Sixers par 79 points

Les Scorchers glissent à 25-4 après six overs

Laurie Evans (76 sur 41), Ashton Turner (54 sur 35)

Les Scorchers récupèrent pour poster 171-6

Les Sixers s’effondrent à 92 en 16,2 overs

Daniel Harris (42 sur 33); Andrew Tye (3-15)

Seamer Andrew Tye a pris 3-15 avant que Jhye Richardson (2-20) ne réclame les deux derniers guichets pour déclencher les célébrations des Scorchers d’un quatrième titre BBL record, un de plus que les Sixers, qui sont tombés au dernier obstacle dans leur offre pour un troisième championnat sur le bond.

Evans sauve les Scorchers après un début de cauchemar

Les Sixers sont entrés dans le match sans un nombre important de joueurs clés en raison d’une combinaison de blessures et de Covid-19, mais ont pris un départ fantastique après avoir remporté le bat flip et choisi de poursuivre.

Jackson Bird (1-6) a éliminé Kurtis Patterson (1) dans la deuxième manche, Josh Inglis (13) a été bloqué et lorsque Nathan Lyon a enlevé Mitch Marsh (5) et Colin Munro (1) dans la même manche, les Scorchers étaient 25-4 après six.

Nathan Lyon a marqué deux fois lors de son premier over alors que les Sixers ont pris un départ brillant

Cela a amené Evans au pli pour rejoindre Turner et plutôt que de s’asseoir et de tenter une reconstruction progressive, ils ont choisi de se sortir des ennuis avec l’Anglais en tête alors qu’il prenait O’Keefe pour deux quatre et un six dans le neuvième. .

Avec la paire toujours ensemble et se déroulant bien, le Power Surge a été pris avant le 13e pour donner un coup de pouce supplémentaire avec les deux overs donnant 24 points.

Evans a lancé un demi-siècle de 25 balles dans le plus qui a suivi, battant Dan Christian à plat sur le midwicket pendant six et Turner l’a rejoint pour atteindre cinquante, à partir de 32 balles, lorsqu’il a lancé la première balle du 16e dans les gradins – ce maximum a également évoqué le partenariat siècle.

O’Keefe (2-43) a renvoyé Turner plus tard dans le plus, mais Evans était là jusqu’à la fin, clouant deux autres six glorieux sur une couverture supplémentaire pour porter son total à quatre pour les manches qui vont avec ses quatre quatre.

Les Sixers s’effondrent dans la poursuite

En réponse, les Sixers ont perdu le héros de leur palpitante victoire au Challenger lorsque Hayden Kerr (2) est tombé contre Jason Behrendorff au deuxième tour et a été mené deux après cinq avec Nicholas Bertus (15) pris dans les couvertures de Turner.

Jason Behrendorff a donné un bon départ aux Scorchers avec le ballon

Ashton Agar a ensuite eu le dangereux Moises Henriques (7) lbw sur le balayage et une brillante prise dans les profondeurs de Patterson a fait pour Christian (3) après avoir réussi un tir de traction au midwicket profond, laissant les Sixers 62-4 dans le 10e.

Le remplaçant X-factor Justin Avendano (1) était le prochain à partir, traînant le ballon sur ses moignons de Peter Hatzoglou et lorsque Hughes a été épuisé dans le suivant, les Sixers ont capitulé rapidement.

Kurtis Patterson a pris une prise incroyable pour renvoyer Dan Christian alors que Sydney continuait de lutter dans sa poursuite

Tye a retiré Sean Abbott (1) et Ben Dwarshuis (0) avec des livraisons consécutives dans le suivant et bien que Lyon (3) ait empêché le ballon du triplé, son moignon de jambe a été arrimé par Richardson dans le suivant.

Il a été laissé à Richardson de terminer les choses dans son prochain cours alors qu’il piégeait O’Keefe (2) d’aplomb lbw. Les célébrations ont commencé au moment où l’arbitre a levé le doigt et Richardson s’est retrouvé le nez ensanglanté dans l’excitation, alors qu’une équipe forcée de jouer loin de chez elle pendant une grande partie de la saison en raison des restrictions liées aux coronavirus met fin au tournoi en tant que championne.