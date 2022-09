Finale de Koffee With Karan 7 : Karan Johar se fait massivement troller pour son obsession d’Alia Bhatt ; est comparée à son personnage dans Brahmastra

Koffee With Karan 7 de Karan Johar touche à sa fin sur un sujet intéressant. Félicitations à Karan qui dévoile tout alors qu’il ose rire de lui-même a invité 4 comédiens influents populaires et leur a demandé de le rôtir. Dans la promo, vous pouvez voir Karan demander à l’un des influenceurs s’il parle beaucoup d’Alia Bhatt dans l’émission, car il aurait fait la même chose à chaque fois. Alors qu’il a obtenu la réponse de la manière la plus hilarante possible. Le danois l’a attaqué en disant: “J’ai récemment joué Brahmastra où Alia n’arrête pas de dire Shiva Shiva, et de la même manière que vous le faites dans votre émission”. Oh Boy, il faut du courage!

Regardez la vidéo de Karan Johar pour avoir été trollé pour l’obsession de son Alia Bhatt

Karan Johar a ensuite été interrogé sur sa rupture par Kusha et a ajouté Varun Dhawan pour être la chérie. Karan révèle ensuite que Varun apprend sa rupture par défaut et oui, il était en effet très favorable. À quoi Tanmay Bhatt, connu pour être impertinent, lui a demandé s’il sortait avec David Dhawan. tandis qu’une autre femme, Niharika, tenait à savoir qui est la personne avec qui Karan vient de rompre. Karan est stressé par toutes ces questions alors que le cinéaste teste ses médicaments car lui aussi se livre trop aux amours personnelles de tout le monde et c’est la raison pour laquelle de nombreuses célébrités ont refusé de venir dans la série.

Karan s’est sûrement attiré des ennuis en les invitant à l’émission, mais ce sera définitivement une montre divertissante pour tous les téléspectateurs, alors que certains boudent déjà que la septième saison touche à sa fin. Le spectacle a commencé avec Alia Bhatt et Ranveer Singh, tandis que les derniers invités du spectacle n’ont pas encore été révélés. Qui pensez-vous va faire une entrée maintenant? ou la saison se terminera avec eux.