Finale de Grey’s Anatomy : repensée pour la pandémie, 17 saisons en

Regarder la 17e saison de L’anatomie de Grey pendant quelques semaines, environ un mois après que ma vaccination contre le Covid-19 soit devenue pleinement efficace, a été une expérience étrangement traumatisante.

Lorsque la saison a débuté en novembre 2020, de nombreux Américains étaient toujours en quarantaine et les cas de Covid-19 aux États-Unis étaient sur le point de repartir en flèche. Mais j’en ai regardé 16 épisodes en mai et juin 2021, car les cas étaient en forte baisse et les vaccinations étaient en augmentation. La vie reprenait un semblant de normalité, où nous essayions tous de comprendre l’étiquette de qui devrait encore porter des masques faciaux et quand. Il s’agissait d’une pièce d’époque extrêmement récente pour moi, et le regarder était étrange et déconcertant.

Au cours de la saison télévisée 2020-2021, la plupart des grandes séries de réseaux de diffusion se déroulant de nos jours ont au moins fait semblant de croire qu’il y avait une pandémie, mais les drames en particulier semblaient complètement déconcertés par la façon de mélanger Covid-19 avec leur narration. (Les comédies, en particulier Hypermarché et les conners, ont mieux fait d’incorporer des références à la pandémie dans leur tarif typique.)

En théorie, Grey’s aurait dû être tout aussi confus. Bien qu’il s’agisse d’un drame médical, sa forte rotation d’éléments de savon et d’histoires sur des personnes ayant des relations sexuelles entre elles semblerait contrecarrer le moment. Il est assez facile d’imaginer que les téléspectateurs auraient pu avoir du mal à investir dans des complications sexy alors que le monde réel semblait s’effondrer. Reconnaître que Covid-19 a peut-être servi à faire d’un spectacle que beaucoup de gens considèrent comme de la nourriture réconfortante une vraie déception à la place.

A en juger par combien Grey’s les fans ont déclaré: « Ce fut la saison la plus triste de tous les temps! » chaque fois que j’ai tweeté sur le fait d’être rattrapé à temps pour la finale de la saison 17 (qui sera diffusée jeudi), beaucoup de gens ont vécu la saison comme une vraie déception. Mais j’ai bien aimé ? Point d’interrogation?

L’anatomie de Grey la saison 17 parle à la fois des sombres réalités de Covid-19 et de traîner sur une plage mystique dans l’au-delà

La première de deux heures de la saison 17 – répertoriée comme deux épisodes distincts sur Hulu – nous dépose dans un hôpital Grey Sloan Memorial (la série a renommé son cadre central de Seattle Grace Mercy West dans la saison neuf, au cas où vous n’auriez pas regardé depuis le l’apogée de l’émission au milieu des années 2000) où tout le monde est surmené et tout s’effondre. La première est épuisante d’une manière qui vous fait ressentir viscéralement l’horreur engourdie de regarder le nombre de victimes grimper de plus en plus haut et de plus en plus haut.

Chaque personnage est masqué et porte plusieurs couches d’EPI. La voix off de Meredith Grey semble plus usée que jamais. Le Dr Richard Webber, auparavant pseudo-retraité mais actif à l’hôpital à titre principalement administratif, revient pour aider à coordonner sa réponse Covid-19 et annonce sombrement que de plus en plus d’endroits à Grey Sloan (y compris, éventuellement, la cafétéria) seront utilisé pour héberger des patients Covid. C’est dur !

Mais ce qui est encore plus fou, c’est que la première tente ensuite de conclure un certain nombre de scénarios existants de la saison 16, qui a été écourtée de quelques épisodes au printemps 2020 alors que la pandémie a forcé des arrêts de production à Hollywood. Ce choix signifie que l’insistance d’un médecin sur le fait qu’un couple qui a amené sa fille à l’hôpital pour des soins médicaux est en fait un trafiquant d’êtres humains – et la fille est en fait une fille qu’ils ont kidnappée – reste un point essentiel de l’intrigue, même si tout le monde porte soudainement des masques et discute un taux de mortalité qui monte en flèche. Je sais que le début de la pandémie n’a pas immédiatement annulé les problèmes personnels de tout le monde, mais ce scénario spécifique, avec ses rebondissements savonneux, se démarque au milieu du réalisme sinistre de tout le reste.

Ce qui est encore plus fou que ça, c’est quand, à la fin de cette première de deux heures, Meredith (Ellen Pompeo) – la tête de la série depuis ses débuts en 2005 – s’effondre, malade de Covid. Peu de temps après, elle perd connaissance et la prochaine fois que nous la verrons, elle se trouve sur une plage mystique, peut-être dans l’au-delà. Meredith Grey, qui a survécu à tant d’incidents traumatisants qu’elle a failli mourir et a visité l’au-delà une fois auparavant dans la troisième saison de la série, pourrait-elle réellement succomber à Covid-19 ? Probablement pas, mais la série veut certainement taquiner l’idée.

Meredith passe du temps sur la plage pendant presque toute la saison. Là, elle discute avec plusieurs des acteurs notables de la série décédés au fil des ans, en particulier Derek Shepherd (Patrick Dempsey), son petit ami devenu mari pendant une grande partie de la série. Encore une fois: elle le fait pendant la majeure partie de la saison, visitant la plage de rêve mystique pour la première fois dans l’épisode trois et se réveillant dans l’épisode 13.

Ne vous méprenez pas. C’est assez agréable de voir Meredith interagir avec des personnages qui ont depuis longtemps quitté la série, y compris George (TR Knight), qui a commencé en tant que stagiaire en même temps mais est décédé lors de la première de la saison six. Le dernier épisode de Knight était en fait la finale de la saison cinq – toujours l’un des meilleurs de tous les temps de la série – qui a été diffusé en 2009. Je me souviens de George comme d’un élément essentiel de L’anatomie de Grey parce qu’il était un élément essentiel de ses sept premières saisons (après quoi je suis tombé en regardant), mais il n’a pas été dans la série depuis 12 ans! Et le voilà sur une plage mystique !

Il est facile de se moquer des trucs de plage, car beaucoup sont extrêmement idiots. Derek passe une grande partie de son temps à dire à Meredith que « le sable n’est pas réel », une métaphore qui n’est jamais aussi significative que la série le souhaite. La représentation de la plage comme une sorte d’antichambre céleste, où les morts traînent et vérifient leurs proches vivants, donne bien sûr l’impression que tous ceux qui sont morts au cours de Grey’s attend juste la mort de Meredith pour qu’ils puissent passer à autre chose. (Certains d’entre eux mentionnent leurs enfants, mais nous savons tous qu’ils restent pour Mer.) Et c’est avant le spectacle met des personnages encore vivants – qui se tiennent au chevet de Meredith à l’hôpital et lui parlent en monologue – sur la plage afin qu’elle puisse leur sourire béatement pendant qu’ils disent leur morceau.

Je suis une ventouse pour tout scénario qui prend le poids d’une émission de longue durée, révélant à quel point tout le monde dans cette émission a grandi et changé au fil des ans. J’ai donc trouvé beaucoup de trucs de plage, aussi hokey que ce soit, assez émouvants, surtout en contraste avec les réalités plus sombres de l’hôpital. (L’anatomie de Grey est à l’antenne depuis longtemps!) L’histoire de la plage est magnifiquement payante, même si vous n’avez pas regardé l’émission régulièrement depuis une décennie (comme je ne l’ai pas fait), et elle continue Grey’s relatifs aux téléspectateurs qui sont peut-être revenus à l’émission après une longue absence, curieux de voir comment elle gérerait la pandémie.

Ces deux scénarios se contredisent un peu. L’un concerne la mort inévitable de la lumière ; l’autre parle de rage, de rage contre elle.

Au fur et à mesure que la saison 17 avance, la présence de Meredith sur la plage commence à se sentir un peu plus ridicule. Alors que Covid-19 cesse d’être une nouvelle crise pour les personnages et devient lentement une partie de leur vie quotidienne, Meredith est toujours sur le côté quelque part, presque en train de mourir. Considérant la seule carte d’intrigue littérale que l’histoire de la plage doit jouer est: « Meredith va-t-elle mourir ou se réveiller? » c’est une merveille Grisa réussi à en tirer tellement de drame. Mais finalement, même moi – un fan connu de conneries mystiques stupides dans mes émissions de télévision préférées – la suppliais de se réveiller déjà.

Qu’est-ce qui a aidé GrisCe qui rend les limbes littéraux de Meredith plus crédibles, c’est que la saison 17 se déroule dans un laps de temps comprimé. La saison s’ouvre en mars 2020, lorsque Covid a trouvé pour la première fois une place importante aux États-Unis à Seattle (« commodément » où L’anatomie de Grey est défini), et par l’épisode 12 n’a atteint que les manifestations historiques de Black Lives Matter à la suite de la mort de George Floyd, qui ont commencé fin mai et début juin 2020.

L’avant-dernier épisode de la saison s’étend sur six semaines, et à en juger par certaines décorations de Noël dans la bande-annonce promotionnelle de la finale, cela pourrait impliquer un saut dans le temps jusqu’à la saison des vacances 2020. Pourtant, les saisons précédentes de Grey’s se sont pour la plupart déroulés en même temps que le calendrier de notre réalité. Celui-ci a réagi à une année inédite et mouvementée en ralentissant et en allongeant le temps.

Le mouvement a fonctionné en faveur de la série à certains égards (comme rendre le scénario de Meredith vaguement plausible) et a sapé ses gains émotionnels et dramatiques dans d’autres. Les manifestations de Black Lives Matter, par exemple, vont et viennent pour la plupart en une seule heure, avec des connotations malheureuses d’un «épisode très spécial»; une saison moins compressée et moins redevable aux événements de notre réalité aurait pu être mieux à même de créer un scénario complet sur l’injustice raciale.

Pourtant, le délai compressé a également mis en évidence à quel point les deux principaux scénarios de la saison se contredisaient, au moins un peu. Alors que Covid est devenu une réalité épuisante pour les personnages, qui ont essayé de conserver les ventilateurs et ont dû faire face à leurs propres quarantaines obligatoires après des tests positifs, la mort est devenue une partie du bruit de fond de l’émission encore plus que d’habitude sur un drame hospitalier. Pendant ce temps, le cas de longue haleine de Meredith – qui implique qu’elle respire miraculeusement d’elle-même après que les médecins aient pris la décision difficile de lui retirer son ventilateur – suggère que la mort est inévitable, à moins que vous ne soyez le protagoniste d’une émission de télévision populaire.

Les protagonistes des émissions de télévision populaires sont à l’épreuve de la mort, au moins jusqu’à la finale de leur série. (Jack Bauer, quoi de neuf ?) Les émissions font rarement un effort majeur pour le souligner aussi minutieusement que Grey’s fait accidentellement ici, cependant. Il est certainement poignant d’imaginer que chaque patient Covid souffrant de la maladie et potentiellement mourant seul est en fait réconforté dans les limbes par des êtres chers décédés avant eux. Mais j’ai dû faire environ 15 sauts conceptuels pour arriver à cette idée à partir de ce que Grisest présenté, en particulier parce que la plupart des amis de Meredith travaillent à l’hôpital et peuvent passer à son chevet pour se remémorer émotionnellement quand ils le souhaitent.

(Aussi: je connais Sandra Oh, qui est partie Grey’s à la fin de la saison 10, a déclaré qu’elle ne reviendrait jamais dans la série, mais toute l’entreprise aurait été meilleure avec un récit en un épisode où Cristina zoome pour dire à Meredith combien elle l’aime, pour apparaître sur la plage à ses côtés. Je dis ça comme ça.)

Pourtant, au milieu de toute sa confusion thématique, la saison 17 de Grey’s est souvent intensément émouvant. J’ai pleuré plusieurs fois, d’autant plus que les efforts de Meredith pour survivre sont devenus plus centraux dans l’histoire. Même les épisodes les moins réussis de la saison étaient admirablement expérimentaux, comme celui qui se déroule dans le rêve d’un autre personnage (où Meredith entonne sinistrement « Heure de la mort : 11 septembre 2001 », à propos du véritable amour mort depuis longtemps du personnage, au cas où Grey’s n’avait pas déjà fait référence à suffisamment d’événements nationaux traumatisants pour vous occuper).

L’anatomie de GreyLa 17e saison de l’émission a peut-être été la «plus triste» de la série, mais il y avait encore beaucoup de sauts au lit et de plaisanteries fatiguées entre médecins en désaccord sur les patients. Que la vie puisse continuer au Grey Sloan Memorial signifie qu’elle peut continuer n’importe où. Lorsque Meredith Gray se réveille à nouveau (parce que sa fille pleure sur elle à son chevet – omg, vous les gars), il semble moins qu’elle ait vaincu la mort et plus comme elle a accepté le fait qu’elle vit dans une émission de télévision. Parfois, le but de la télévision réconfortante n’est pas qu’elle ignore notre réalité ; parfois, le fait est simplement qu’il est là chaque semaine, pour le meilleur ou pour le pire.