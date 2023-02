Finale de Bigg Boss 16 : Shiv Thakare est-il vraiment un « tyran » dans la maison ? Les résultats du sondage vous laisseront choqué

Grand Patron 16 a ses six meilleurs finalistes. Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, Shalin Bhanot, MC Stan, Archana Gautam et Nimrit Kaur Ahluwalia se battent maintenant pour le trophée. Tout le monde se donne à 100%, que ce soit dans les combats ou les tâches. Le dernier week-end Ka Vaar a été chargé car Karan Johar a suivi les cours de presque tous les candidats. On a demandé à Shalin Bhanot si Shiv Thakare était un “intimidateur” et il a répondu par l’affirmative. Cela a conduit à une bagarre entre eux. Nous avons mené un sondage demandant aux lecteurs et aux fans de Bigg Boss 16 s’ils pensent que Shiv Thakare est un “intimidateur”. Les résultats sont sortis.

Shiv Thakare a-t-il intimidé Shalin Bhanot ?

Alors que nous écrivons cette histoire, beaucoup pensent que Shiv Thakare n’est pas du tout un tyran. Mais il y en a beaucoup qui pensent aussi le contraire. 46% du public pense qu’il est un tyran tandis que 56% du public a voté pour un non. Shiv Thakare est l’un des concurrents les plus forts de la maison. Lui et son mandali se sont tenus aux côtés de Shalin Bhanot lorsqu’il traversait une période difficile, cependant, ils ont également plaisanté sur le fait qu’il était “faux” à l’intérieur de la maison. Après que Shalin Bhanot l’ait traité d’intimidateur, Shiv Thakare lui a demandé de ne pas s’asseoir avec lui et de garder ses distances.

Même aujourd’hui, une sorte de dispute aura lieu entre Shiv Thakare et Shalin Bhanot. Au cours de la tâche de rationnement, les candidats devront évaluer les colocataires en fonction de leur implication dans la maison. Shiv choisira Shalin Bhanot pour la dernière place. Shalin choisira également Shiv pour un endroit avec lequel il n’est pas d’accord. Shiv dira alors qu’il a toujours eu ses opinions et c’est pourquoi il a atteint la finale.

Regardez la promo de Bigg Boss 16 ci-dessous :

Promo.. Quelle ligne brillante d’Archana- Mai apne aap ko gira ke ye nahi karungi. C’est bon de voir qu’elle se bat pour la place numéro 1, Nimrit essaie de manipuler en amenant Ration entre les deux. || YASHASVI BHAVA ARCHANA ||#ArchanaGautam ? #ArchanaGautam#BiggBoss16 #BB16 pic.twitter.com/hDlWL3Bf6J Archana Gautam (@TeamArchu) 4 février 2023

Pour plus de mises à jour, restez à l’écoute.