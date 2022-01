Finale de « Bigg Boss 15 »: quand, où et comment regarder l’émission animée par Salman Khan

Après avoir diverti depuis octobre, ‘Bigg Boss 15’ a atteint sa fermeture. La grande finale de l’émission aura lieu ce week-end (29–30 janvier) et le gagnant de l’émission sera annoncé ce dimanche 30 janvier. La confrontation finale sera chargée de performances, de gags et de sketchs de l’hôte Salman Khan, du comédien Bharti et de Harsh Limbachiyaa. La finale sera diffusée sur la chaîne Colors le samedi de 20h à 21h. Alors que le dimanche, l’émission sera diffusée de 20h à 21h, puis elle se poursuivra de 22h30 à 12h. Vous pouvez également écouter la finale de BB depuis votre smartphone sur l’application Voot.

En ce moment, nous avons nos 6 meilleurs concurrents, Karan Kundrra, Tejasswi Prakash, Shamita Shetty, Pratik Sehajpal, Nishant Bhat et Rashami Desai. L’un d’eux gagnera la gloire d’être le vainqueur de la saison. Hier, la récente candidate expulsée Rakhi Sawant a exprimé son mécontentement face à sa sortie. Rakhi a été aperçue dans la ville, et quand des paparazzis l’ont approchée pour interagir, elle a commencé à pleurer et a dit : « Bigg Boss agar aap har saal mujhe bulanyege, toh aap sirf mujhe tissue ki tarah istamaal kar rahe hai. Papier de soie principal nahi hoon. » Rakhi a en outre déclaré qu’elle était utilisée pour augmenter la note et qu’elle était expulsée lorsqu’ils obtenaient du contenu d’elle. « Je t’aime Bigg Boss, mais tu connais le trophée principal ki haqdaar thi. Je le mérite. »

Même les internautes l’ont soutenue et ont souligné le fait que chaque fois que l’émission avait besoin d’être notée, elle était appelée à augmenter le facteur divertissement. « Tellement injuste, n’y retournez pas », a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur a déclaré : « Ouais… Elle s’appelait parce qu’elle avait peu de trp… Mais même sa présence n’a pas pu sauver la série… Elle a raison de se sentir utilisée. »

Après Devoleena Bhattacharjee, Abhijit Bichukale, ‘Bigg Boss 15’ a eu une autre expulsion surprise. Rakhi Sawant a été expulsé et ce fut l’un des rebondissements surprenants de la dernière semaine. Après l’expulsion, Rakhi a été repérée par Paparazzi, et elle a été assez honnête pour parler de son expulsion.