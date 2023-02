Finale Big Bash: Perth Scorchers bat Brisbane Heat dans un thriller pour remporter un cinquième titre record | Nouvelles du cricket

Les Perth Scorchers ont remporté un cinquième titre record de la Big Bash League après le demi-siècle du skipper Ashton Turner et les éblouissants camées tardifs de Cooper Connolly et Nick Hobson ont remporté une victoire à cinq guichets contre Brisbane Heat.

Les Scorchers ont ajouté à leurs titres précédents en 2014, 2015, 2017 et 2022 après avoir éclipsé le total de Heat de 175-7 avec trois balles à revendre alors qu’ils refusaient à leurs adversaires un deuxième trophée et le premier depuis 2013.

Turner (53 sur 32) a rallié les Scorchers de 54-3 avec une cinquantaine de 30 balles, mais quand lui et Josh Inglis (26 sur 22) sont partis dans le même over – Turner s’est épuisé après une terrible confusion avec Hobson – Perth avait besoin d’un taxant 38 sur 18 balles, seulement pour Connolly (25no sur 11) et Hobson (18no sur sept) pour propulser leur équipe vers une victoire spectaculaire.

Connolly a pris le 18e de James Bazley pour 18 après avoir fumé deux six et un quatre avant d’être largué dans les profondeurs de l’avant-dernier set, tandis que Hobson a battu Michael Neser pour six et quatre dans une finale qui avait commencé avec Scorchers qui avait besoin de 10.

Les 25 balles invaincues de Cooper Connolly sur 11 balles ont aidé Perth Scorchers à remporter un cinquième titre de la Big Bash League





Heat a perdu six de ses neuf premiers matchs ce trimestre avant de remporter six victoires sur sept, atteignant la finale avec des victoires consécutives en barrages contre Sydney Thunder, Melbourne Renegades et Sydney Sixers, mais leur revirement a été interrompu par Scorchers.

Josh Brown (25 sur 11) a donné un départ rapide à Heat après que le skipper Jimmy Peirson ait choisi de battre lors de la finale de samedi, tandis qu’il y avait également des contributions de Sam Heazlett (34 sur 30), Nathan McSweeney (41 sur 37), Max Bryant (31 sur 14) et Sam Hain du Warwickshire (21 sur 16).

David Payne a réussi un excellent plongeon pour Perth Scorchers lors de la finale de la Big Bash League contre Brisbane Heat



Le compatriote anglais de Hain, David Payne (1-37), était dans le XI des Scorchers et le couturier du Gloucestershire a récupéré le guichet de Brown après que l’ouvreur du Heat eut pompé quatre quatre et six, avant de prendre une belle prise de plongée pour retirer Heazlett du bowling de Jason. Behrendorff (2-26).

Xavier Bartlett a écrasé la seule livraison à laquelle il a fait face pendant six ans alors que Heat a terminé ses manches avec un maximum, mais il n’y a pas eu de feu d’artifice de Neser, le polyvalent pour un canard en or en finale ayant frappé un match gagnant 48 face aux Sixers jeudi.

L’homme du Middlesex Stevie Eskinazi (21 ans) a ensuite dirigé un stand de 32 points avec Cameron Bancroft (15 ans) pour le premier guichet de Scorchers, pour être épuisé au début du cinquième après avoir échoué à plonger pour son terrain.

L’ouvreur des Scorchers Stevie Eskinazi a été épuisé après avoir échoué à plonger pour son terrain



Le jeu semblait basculer dans le sens de Heat quand Aaron Hardie (17 ans), qui avait été abandonné sur deux par Neser au milieu du guichet, a été rattrapé par un Heazlett bondissant au carré arrière profond et a suivi Bancroft dans la pirogue.

Mais après une conclusion en dents de scie, ce sont les Scorchers qui ont célébré devant une foule finale BBL record de 53 886 personnes.

Et après?

Le cricket en direct continue de venir sur Sky Sports avec le SA20 se poursuivant jusqu’à la finale le 11 février et le Coupe du monde féminine ICC T20 en Afrique du Sud débutera le 10 février avec les hôtes face au Sri Lanka.

L’Angleterre, qui cherche à remporter le tournoi pour la première fois depuis 2009, entame sa campagne contre les Antilles le 11 février, le même jour que l’Australie, championne en titre, affronte la Nouvelle-Zélande.