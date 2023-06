Final Fantasy XVI : Date de sortie, plateformes et tout ce que vous devez savoir

Final Fantasy 16, la dernière entrée de la franchise RPG de longue date, sortira plus tard ce mois-ci. Le jeu apporte de grands changements à la formule de la série populaire, créant un jeu qui ne ressemble à aucun autre qui porte le nom de Final Fantasy.

Que ces ajustements séduisent les fans de la série sera la grande question à la sortie du jeu.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain Final Fantasy.

Quand sortira Final Fantasy 16 ?



Final Fantasy 16 sortira le 22 juin et coûtera 70 $ pour l’édition standard et 100 $ pour l’édition de luxe.

Quelles plateformes obtiendront Final Fantasy 16 ?

Final Fantasy 16 est une exclusivité chronométrée PlayStation 5. Naoki Yoshida, producteur de Final Fantasy 16, a déclaré ASCII le mois dernier qu’il y a des plans pour une version PC du jeu.

Y aura-t-il des DLC pour Final Fantasy 16 ?

Yoshida a dit Informateur de jeu le mois dernier qu’il n’y a actuellement aucun projet de contenu téléchargeable pour le jeu.

Existe-t-il une démo de Final Fantasy 16 ?

Oui, il est actuellement disponible en téléchargement dans le Boutique PSN.

Quelle est l’histoire de Final Fantasy 16 ?

Final Fantasy 16 se déroule dans le monde de Vallsthea où les nations s’affrontent pour des cristaux mères magiques, qui fournissent de l’énergie magique aux habitants de la nation. Une force puissante dans les nations sont des créatures magiques appelées Eikons qui sont contrôlées par des hôtes humains appelés Dominants.

Les joueurs contrôlent Clive, le fils de l’archiduc de Rosaria et du premier bouclier de Rosaria. Son rôle est de protéger son jeune frère Joshua, qui est le Dominant de Phoenix. Le jeu explore les troubles que Clive traverse à la suite d’une attaque contre son pays d’origine.

Qu’est-ce qui est différent dans ce Final Fantasy ?

Chaque jeu principal de Final Fantasy est unique à sa manière, et Final Fantasy 16 apporte de grands changements à la formule de la série en faisant du combat un RPG d’action plutôt qu’un jeu de société au tour par tour. Cela signifie que les joueurs ne contrôleront que Clive et qu’ils pourront esquiver et parer les attaques s’ils sont chronométrés correctement. Ils auront également des attaques physiques et magiques à leur disposition pour éliminer les ennemis. D’autres personnages rejoindront Clive dans le combat, mais ils agiront seuls. L’exception à cela est Torgal, le compagnon à quatre pattes de Clive qui peut attaquer et soigner via des commandes rapides.

Un autre grand changement dans Final Fantasy 16 est la cote de maturité. Le Entertainment Software Rating Board a attribué au jeu une note M en raison de ses représentations de violence, de nudité partielle, de sang et de langage grossier, ce qui est la première fois qu’un jeu de la franchise reçoit cette note pour adultes.

Les thèmes pour adultes et le cadre médiéval ont conduit à des comparaisons avec la série HBO Game of Thrones, dont les membres de l’équipe de développement ont confirmé qu’ils étaient fans et noté quelques similitudes.