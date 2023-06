Final Fantasy VII Rebirth fait ses débuts au Summer Game Fest

Jeudi, le Summer Game Fest a présenté certains des grands jeux qui sortiront bientôt, et la grande révélation de l’événement en ligne a été le premier aperçu de Final Fantasy VII Rebirth.

Suite de Final Fantasy VII Remake, Rebirth se déroule après les événements de ce jeu et continue l’histoire de Cloud, Tifa, Aeris, Barret, Red XIII et Yuffie alors qu’ils dévoilent le mystère entourant le légendaire méchant, Sephiroth.

Final Fantasy VII Rebirth sera lancé début 2024 pour la PS5 et viendra sur deux disques.

L’éditeur Square Enix a également profité de l’émission de jeudi pour dévoiler un nouveau jeu mobile Final Fantasy : Final Fantasy VII Ever Crisis. Venant sur les iPhones et les téléphones Android, Ever Crisis est un RPG structuré en chapitres qui se déroule pendant les événements de Final Fantasy VII et comprendra des événements de scénario ajoutés à partir du remake de Final Fantasy VII.

Final Fantasy VII Ever Crisis est disponible en préinscription sur le Magasin d’applications et jeu de Google. Un test bêta fermé du jeu pour les joueurs Android aura lieu du 6 au 13 juillet.