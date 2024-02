“Final Fantasy VII Rebirth” est tellement bon qu’il a failli détruire ma vie

ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileSolide ÉtoileSolide ( 4 étoiles ) « Final Fantasy VII » est l’une des histoires de jeux vidéo les plus appréciées jamais racontées en raison de son exploration de l’identité personnelle : comment elle se façonne à travers nos souvenirs et nos relations avec les gens qui nous entourent. C’est profondément personnel et émotionnellement immersif. “Final Fantasy VII Rebirth”, sorti le 29 février sur PlayStation 5, c’est comme si votre ex préféré d’il y a des années réapparaissait soudainement dans votre vie – plus joli que jamais, son esprit toujours plus brillant, son adoration pour vous toujours en fleurs. Cela peut être aussi excitant que déstabilisant. Il est difficile d’être productif lorsque vous êtes obligé d’examiner le temps et l’espace entre qui vous étiez autrefois et qui vous êtes aujourd’hui. Les personnages de « Final Fantasy VII » ont encore une fois fait des ravages dans mes émotions.

J’ai raté un rendez-vous pour ça. J’ai manqué une journée de travail à mon deuxième emploi. J’ai sauté un rendez-vous chez le dentiste longtemps retardé. Je me suis renversé du café sur moi deux fois, ce que je n’ai jamais fait. Rien ne peut détruire une vie comme un bon jeu Final Fantasy. Voici donc le meilleur Final Fantasy du siècle, le plus grand titre Square Enix publié depuis « Final Fantasy X » en 2001.

Il peut sembler dommage qu’un tel exploit ne soit attribué qu’à un remake d’un jeu de 1997, en particulier le deuxième d’une trilogie de « remake » prévue. Mais il s’agit de « Final Fantasy VII », sans doute la plus grande histoire racontée dans les jeux vidéo et l’un des titres les plus importants historiquement du média. Cela a contribué à établir la PlayStation de Sony en tant que plate-forme de jeu. Il a repoussé les limites de la narration narrative en 3D. Si les scénaristes de Square Enix n’ont jamais imaginé un monde plus magique avec des personnages plus charmants et distinctifs, c’est un échec compréhensible au vu d’un tel exploit.

L’étiquette de « remake » dément la véritable nature de ce projet qui dure depuis des années : une réinterprétation maximaliste du jeu original qui anime et clarifie les relations et les thèmes du scénario original. Lorsque le méchant Sephiroth subit un changement de personnalité spectaculaire en début de partie, le jeu original a fait confiance à notre imagination pour faire ce saut avec des modèles 3D en blocs bruts et sans visage. Aujourd’hui, nous voyons les plis de son visage alors qu’il perd le contrôle de la réalité, l’ombre qu’il projette contre le mur signalant qu’une « altérité » séduisante émerge de lui.

Final Fantasy VII Remake réveille de vieux sentiments romantiques. Mais certains de ses changements seront source de division.

“Rebirth” est bien plus mémorable que le premier “Remake” pour deux raisons : il n’est plus piégé par les influences “prestiges” des jeux modernes et linéaires tels que “The Last of Us”, et il couvre les événements les plus mémorables, section essentielle de l’histoire originale. Le jeu de 1997 est arrivé avec l’aplomb d’un album des Beatles de la fin de l’époque, emballé tout en blanc et arrivant sur trois disques compacts. Le « Remake » de 2020 couvrait les premières heures du jeu dans la ville steampunk de Midgar, et il a souffert d’un étirement évident des moments les plus procéduraux de l’histoire.

“Rebirth” n’a pas besoin d’un tel remplissage, car il couvre l’intégralité du premier disque du jeu original, jusqu’à une scène qui est devenue l’un des moments les plus emblématiques de la narration du jeu vidéo. La grande attente et le mystère de « Rebirth » sont évidents : comment raconteront-ils à nouveau cette histoire et ce moment particulier en 2024 ? Il est préférable que vous la découvriez, donc tout ce que je dirai, c’est que je quitte maintenant “Rebirth” avec une appréciation et une confiance renouvelées dans la façon dont l’écrivain original, Kazushige Nojima, et son équipe termineront ce nouveau récit.

Alors que le « Remake » de 2020 obligeait les joueurs à emprunter une séquence linéaire de couloirs, de donjons et d’événements, « Rebirth » est un monde ouvert remarquablement détaillé et fluide, une véritable aventure qui s’étend à travers les continents et les cultures. La représentation du petit village de Gongaga dans le jeu original se composait de trois images statiques. Dans « Rebirth », il y a des canyons, des rivières et des usines abandonnées avec plusieurs étages explorables, aux côtés d’une communauté de personnes pleinement exprimée et réalisée.

Il est difficile d’exagérer l’ampleur de cette réussite. En dehors des jeux multijoueurs en ligne, les jeux Final Fantasy solo ont eu du mal à créer des « mondes ouverts » révolutionnés par des séries telles que Zelda et Grand Theft Auto. Les jeux précédents n’avaient que des poches déconnectées de l’espace explorable, telles que les terres calmes de “Final Fantasy X” et la section Gran Pulse de “XIII”. Ces domaines sont parmi les plus mémorables de ces titres, précisément parce qu’ils promettent ce qui est désormais réalisé ici.

“Final Fantasy XV” était la première tentative moderne d’un monde entièrement explorable, mais il était largement dépourvu de personnalité et de choses intéressantes à faire. Même “Final Fantasy XVI” de l’année dernière a eu du mal à rendre son monde cohérent. Mais « Rebirth » donne l’impression que cela se fait sans effort. C’est stupéfiant de voir et de sentir la géographie changer autour de vous, en passant de la région rocheuse de Corel aux marécages de Gongaga sans écran de chargement.

La variété du gameplay dans un titre à si gros budget est choquante. Les jeux vidéo étaient connus pour contenir une variété de mini-jeux – ce que le « VII » original a été le pionnier – mais en raison de la hausse des coûts, il est devenu trop coûteux de consacrer du temps de développement à de nouveaux types de jeux. Ce n’est pas le cas dans « Rebirth », qui propose de nouveaux types de jeux dans chacune des cinq grandes régions. Il est encore plus étonnant que tous ces jeux soient amusants, magnifiques, se jouent bien et soient très enrichissants en termes d’histoire et de gameplay. Le « XVI » de l’année dernière avait du mal avec le concept de quêtes secondaires, échouant souvent à proposer des histoires amusantes ou des choses à faire. « Rebirth » fait honte à cet effort.

Perfectionner l’héritage de Final Fantasy 7, raconté par ses créateurs

Tout comme la chanson thème du compositeur du jeu original Nobuo Uematsu, la bande originale de « Rebirth » raconte ses propres histoires. Un vaste orchestre peut soudainement être rejoint par un violon américain pour signaler la présence à proximité de Chocobo, les oiseaux ressemblant à des chevaux de la série. Les thèmes d’exploration et de combat s’entremêlent, certaines sections reflétant le thème d’un personnage. « Rebirth » est un jeu qui engage le public sur plusieurs niveaux artistiques, et une fois que tout s’est cliqué, vous commencez à comprendre le pouvoir de renversement de rendez-vous et de café que ce jeu exerce sur les gens.

Les combats sont un élément clé de l’expérience Final Fantasy (la série a été presque nommé “Fighting Fantasy”, après tout), et c’est la meilleure réalisation du système de combat classique de Square Enix jamais concocté. “Remake” a posé les bases, et “Rebirth” adoucit les commandes. Il est plus facile que jamais de coordonner des attaques en vol et de recréer la magnifique chorégraphie du film « Advent Children » qui a inspiré cette trilogie. Les nouvelles attaques synergiques, impliquant deux membres du groupe, offrent une variété d’effets de statut qui leur confèrent un cas d’utilisation stratégique au-delà des dégâts élevés. Il rappelle les meilleurs moments de ce que beaucoup appellent encore le meilleur jeu jamais créé par Square, « Chrono Trigger ».