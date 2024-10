Final Fantasy Universes Beyond Set de MTG arrive en juin prochain

Points clés à retenir Magic : le prochain crossover Universes Beyond de The Gathering avec Final Fantasy présente des illustrations des seize entrées principales.

L’ensemble Final Fantasy sera légal en Standard, disponible dans tous les formats, ce qui le rendra unique parmi les versions d’Universes Beyond.

Les cartes de chaque entrée numérotée principale de Final Fantasy seront incluses dans l’ensemble dont la sortie est prévue le 13 juin 2025.

Après une très longue période de silence radio, Magic: The Gathering a dévoilé son premier aperçu complet de son prochain crossover Universes Beyond avec le géant JRPG, Final Fantasy.

Lancé en juin prochain, l’ensemble est décrit comme ayant la plus grande collection d’art Final Fantasy dans un seul jeu, rassemblant les seize entrées principales dans un seul ensemble tentaculaire.

Final Fantasy a été révélé lors du panel de prévisualisation de la MagicCon Vegas dans une vidéo du producteur de Square Enix Shoichi Ichikawa et de l’architecte produit de Wizards of the Coast, Zakeel Gordon. Dans ce document, nous avons obtenu une quantité impressionnante d’œuvres d’art de l’ensemble pour nous donner une idée de ce qui nous attend.

L’art confirme une chose qui a été annoncée lors du teasing de l’ensemble en août 2023 : au lieu de se concentrer sur un jeu en particulier, l’ensemble couvrira toute la série FF et rassemblera les personnages du premier jeu jusqu’à FF16.

L’art montre des personnages majeurs comme Sephiroth de Final Fantasy 7, Lightning de Final Fantasy 13 et Emet-Selch de Final Fantasy 14, mais aussi des favoris classiques de FF, comme un Moogle. Ichikawa a également confirmé que nous verrons des protagonistes comme Noctis, Terra et, bien sûr, Cloud, ainsi que des invocations, des monstres et des armes de la série.

Même si nous ne les avons pas vus, les Chocobos sont également confirmés.

Sur le plan artistique, l’ensemble comprendra un mélange de nouvelles illustrations créées spécifiquement pour le jeu par des artistes de Magic et Final Fantasy, ainsi que des pièces héritées qui sont emblématiques de la série.

Final Fantasy sera une version majeure d’ensemble, complète avec des boosters, des bundles et probablement (bien que non confirmés) des decks Commander. Il s’agit du premier des trois ensembles croisés Universes Beyond lancés en 2025, avec Spider-Man et un troisième ensemble non révélé arrivant plus tard dans l’année.

Final Fantasy est légal en standard



Notamment, Final Fantasy sera la première fois qu’un ensemble Universes Beyond sera légal en Standard. Dans le cadre de la rationalisation des légalités définies par le jeu, les produits sont divisés entre légaux éternels et légaux dans tous les formats, Universes Beyond étant légaux dans tous les formats.

Cela signifie que Final Fantasy entrera dans le même format que les cartes d’autres versions cette année-là, comme Edge of Eternities, Aetherdrift et Tarkir Dragonstorm. Cela signifie également qu’il sera légal dans Pioneer et Modern aux côtés des éternels formats Commander, Vintage et Legacy.

Il est également confirmé que l’ensemble contient des cartes de chaque entrée numérotée de la ligne principale, nous ne devrions donc malheureusement pas nous attendre à des cartes de choses comme Tactics, Type-0 et certainement pas Kingdom Hearts.

Nous n’avons vu aucune carte de Final Fantasy, mais cette légalité du format et les thèmes des jeux eux-mêmes nous permettent de faire quelques prédictions sur ce à quoi nous attendre. Il est probable que les jeux les plus high-tech comme FF15 et FF7 pourraient fournir des synergies d’artefacts trouvées dans Aetherdrift et Edge of Eternities, tandis que les jeux plus axés sur la fantaisie pourraient donner un thème de légende comme le Seigneur des Anneaux.

Cela ne devrait pas tarder à voir davantage de Final Fantasy, car son lancement est le 13 juin 2025.