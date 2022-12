Final Fantasy Reunion Review: Reboot est un bien meilleur jeu

L’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année n’est pas vraiment nouveau. Il a 15 ans. Et c’est une préquelle d’un jeu encore plus ancien.

Le nouveau jeu est Crisis Core: Réunion de Final Fantasy VII, dont la sortie est prévue la semaine prochaine. Il s’agit d’un redémarrage d’un jeu mobile avec presque le même nom de 2007, sauf avec des graphismes plus agréables et des batailles accélérées afin qu’il puisse être revendu pour les systèmes modernes, y compris les nouvelles consoles PlayStation, Xbox et Nintendo. C’est aussi une préquelle d’un autre redémarrage du jeu, le remake de Final Fantasy VII de 2020.

Si cela semble déroutant, c’est parce que ça l’est. Les redémarrages de jeux vidéo ne sont pas nouveaux et, mon garçon, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Cette année, les studios de jeux ont publié des versions actualisées de titres populaires tels que The Last of Us, Marvel’s Spider-Man et Tactics Ogre, entre autres.

Avec La Réunion, le créateur de Final Fantasy, Square Enix, capitalise sur l’entreprise de la nostalgie. Final Fantasy, initialement sorti en 1987, est devenu un blockbuster lorsque le septième opus du jeu a fait ses débuts en 1997. Dans ce jeu, les joueurs ont endossé le rôle de Cloud, un mercenaire angoissé travaillant avec un groupe de marginaux pour empêcher l’apocalypse.