Points clés à retenir Un nouveau saut a été découvert dans Final Fantasy 7 qui a non seulement permis de gagner deux heures de speedruns, mais constitue également la première méthode permettant aux joueurs de sauver Aerith sans triche.

Le saut consiste à modifier la carte du monde en montant et en démontant un Chocobo, ce qui permet à Cloud de courir sur l’océan et à travers les montagnes.

Cela vous permet d’aller directement de Midgar à The Forgotten Capital, tout en ayant Aerith à votre disposition. Elle sera marquée à vie après s’être vue mourir.

Final Fantasy 7 existe depuis des décennies à ce stade, on pourrait donc supposer que presque tout ce qu’il y avait à découvrir dans ce jeu a été trouvé, documenté et diffusé sur toutes les plateformes de médias sociaux. Cela ne semble pas être le cas, car les speedrunners ont récemment ouvert la course en grand après avoir découvert un nouveau saut qui permet aux joueurs de passer de Midgar à la capitale oubliée en quelques secondes.

L’utilisateur de Twitter Luzbel789 a été le premier à partager le saut à la plateforme (merci GamesRadar), qui a été trouvé par les speedrunners appelés AceZephyr et Kuma, et tire parti du mouvement et de la mécanique, car vous pouvez monter et descendre d’un Chocobo sur une certaine partie de la carte. Cela perturbe apparemment la carte du monde, permettant à Cloud de traverser l’océan et une montagne, puis de se diriger directement vers la capitale oubliée.

Final Fantasy 7 Speedrunner découvre un saut qui vous permet de sauver Aerith



Chose intéressante, ce saut est également effectué avec Aerith toujours dans le groupe, ce qui signifie que vous pouvez vous diriger directement vers la capitale oubliée pour vous voir se faire embrocher par Sephiroth. Vous pouvez voir dans la vidéo à l’intérieur de la salle de prière qu’elle se tient simultanément sur la plate-forme à droite avec Tifa, tout en étant également enfermée dans la prière comme d’habitude.

Nous voyons ensuite Sephiroth faire le sale boulot et convoquer Jenova pour que le groupe se batte, ce qui inclut assez curieusement Aerith récemment abattu. Malheureusement, les célébrations ne dureront pas éternellement, car Final Fantasy 7 se verrouillera en douceur pendant toute cinématique impliquant toute la fête, principalement parce qu’Aerith traîne là où elle ne devrait pas être. Au moins, tu peux lui éviter de se faire embrocher.

Bien que ce petit saut ait réalisé le rêve de tous les enfants qui ont grandi en jouant à Final Fantasy 7, c’est aussi un gros problème pour les speedrunners, qui ont réussi à gagner deux heures de course. Luzbel789 mentionne que la méthode est actuellement encore en cours d’optimisation, ce qui pourrait permettre de gagner plus de temps, même s’il sera intéressant de voir comment les speedrunners contournent les énormes écarts de niveau. Quoi qu’il en soit, c’est une grande nouvelle pour les speedrunners et les Aerith Stans.