Final Fantasy 7 Rebirth se termine à un moment important

Ceux qui ont joué l’original Final Fantasy VII connaissent ce jeu comme leur poche, mais c’est Refaire 2020 a changé les choses de manière significative au cours de son exécution. Depuis la fin de ce jeu, de nombreuses discussions ont eu lieu en ligne sur ce qui serait modifié dans les futurs remakes. comment ces changements se produiraient.

Vampires préférés dans les médias | Jacob Anderson et Sam Reid

Juste avant le week-end, Square Enix a sorti un bande-annonce pour le prochain jeu remake, Renaissance de Final Fantasy VII, pour clôturer la diffusion en direct State of Play de PlayStation. Suite à cela, le producteur Yoshinori Kitase a publié un message en ligne qui a taquiné la portée de la suite et a reconnu le gros Chocobo dans la pièce : à savoir, que cet épisode sera celui où la courageuse mage Aerith sera tuée par Sephiroth, comme elle l’était dans le jeu original de 1997. « L’histoire se déroulera de manière plus dramatique que jamais », a écrit Kitase, « avec un rythme rapide de rebondissements majeurs. Nous savons que les fans meurent d’envie de voir une scène en particulier. Les graines ont ensuite été semées par le directeur créatif Tetsuya Nomuraqui a dit à PlayStation que La renaissance les emplacements s’étendraient jusqu’à The Forgotten Capital, où « le plus grand destin de Final Fantasy VII vous attend ».

La mort d’Aerith fait partie de ces événements qu’il est difficile de ne pas connaître dans certains contextes : soit vous l’avez vécu vous-même en jouant à l’original. Final Fantasy VII, ou vous en avez entendu parler via l’osmose culturelle. (Brit Baron, qui exprime Aerith dans le remake, admis à io9 en 2020, elle ne savait pas grand-chose d’elle jusqu’à ce qu’elle recherche le personnage sur Google après avoir décroché une audition.) C’est un moment important dans toute la franchise et dans les jeux vidéo en général, ce qui en fait incroyablement risqué de falsifier sous quelque forme que ce soit…et si vous êtes Square Enix, c’est trop tentant de pas essayez de falsifier. Bien qu’il soit possible que le jeu reste fidèle à la façon dont les événements originaux se déroulent, il ne serait pas faux de s’attendre à un remaniement sous une forme ou une autre.

Ce qui précède Renaissance la bande-annonce donnait un petit aperçu de ce qui est potentiellement une autre chronologie, celle où Zack Fair (star de Noyau de crise et dont la mort pèse sur Cloud et Aerith dans le jeu original) et un Cloud blessé se dirigent vers Midgard. Puisque nous suivons au moins deux chronologies, et nous avons deux nuages, il se pourrait que l’un d’eux finisse par se faire tuer à la place d’Aerith. Ou peut-être que c’est Zack ou quelqu’un d’autre – cette initiale Renaissance bande-annonce ouvert avec plusieurs membres de l’équipage de l’Avalanche semblent grièvement blessés, voire entièrement morts.

Nous saurons avec certitude quand Renaissance de Final Fantasy VII sort le 29 février 2024 pour le PlayStation 5 sur deux disques.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.