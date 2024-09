Final Fantasy 7 Rebirth « considérablement amélioré » sur PS5 Pro, une différence « comme le jour et la nuit »

« Wow, ouais, Final Fantasy 7 Rebirth a l’air d’être un parcelle mieux sur la PS5 Pro, » il a écrit« C’est le jour et la nuit. J’ai en fait repoussé le moment d’y jouer à cause d’autres événements survenus au moment de la sortie, mais la Pro va enfin me pousser à en profiter. La qualité d’image était tout simplement trop mauvaise sur une PS5 normale. »

Wow, ouais, FF7R est bien meilleur sur PS5 Pro. C’est le jour et la nuit. En fait, j’ai repoussé le moment d’y jouer à cause d’autres choses qui se sont produites au moment de la sortie, mais la Pro va enfin me pousser à en profiter. La qualité de l’image était tout simplement trop horrible sur une PS5 normale. pic.twitter.com/yVuL0wG5Nu– John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) 12 septembre 2024

Un utilisateur a demandé si Linneman plaisantait, mais il a souligné qu’il était extrêmement sérieux: « Que voulez-vous dire ? Vous n’avez pas vu à quoi ça ressemble sur une PS5 normale ? C’est vraiment, vraiment mauvais. La qualité de l’image est parmi les pires de cette génération. » Bien que Square Enix ait finalement mis à jour le RPG pour améliorer les visuels, il semble toujours sous-optimal en mode performances sur une console de base.

Ce qui est intéressant ici, c’est que Linneman soupçonne que La PS5 Pro pourrait surpasser l’originale Le mode fidélité de la PS5, même s’il fonctionne à une fréquence d’images deux fois plus élevée. « Final Fantasy 7 Rebirth semble présenter une qualité d’image supérieure à celle du mode qualité standard de la PS5 tout en fonctionnant à 60 images par seconde sur la Pro », a-t-il déclaré. « Ils semblent tirer parti du PSSR qui est bien meilleur que la mise à l’échelle générique qu’ils utilisaient auparavant. »

Le rendu est absolument net, bien plus que le mode qualité précédent. Ce n’est pas parfait, mais c’est ÉNORMÉMENT amélioré.– John Linneman @dark1x.bsky.social (@dark1x) 12 septembre 2024

Le PSSR est l’une des fonctionnalités majeures de la PS5 Pro : il s’agit de l’acronyme de PlayStation Spectral Super Resolution, qui utilise l’IA pour améliorer les images avec très peu d’artefacts. Cela signifie que les images peuvent être rendues à une résolution inférieure, réduisant ainsi les frais de calcul, mais affichées avec la qualité comparative d’une résolution supérieure, comme la 4K.

« Le rendu est absolument net – bien plus que le mode de qualité précédent », Linneman a continué. « Ce n’est pas parfait mais c’est extrêmement amélioré. »

Voilà donc ce que je veux dire : si les experts techniques sont impressionnés, alors il y a clairement de bonnes choses à dire sur la PS5 Pro. Bien sûr, rien de tout cela ne signifie que la console vaudra 700 $/700 £, mais il est agréable d’entendre des commentaires positifs sur la console pour une fois.

