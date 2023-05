Final Cut Pro sur iPad ressemble à une excellente mise à niveau facultative

J’ai eu beaucoup de sentiments existentiels étranges en essayant d’utiliser Final Cut Pro pour iPadqui est disponible aujourd’hui avec avec Logic Pro. Existentiel parce que, bon, je ne suis pas un monteur vidéo pro. Pourrais-je être? Dois-je être? C’est l’invitation créative continue d’Apple qu’elle étend à travers les possibilités de son matériel professionnel. Je suis déjà venu ici.

L’Apple Pencil était mon invitation à devenir artiste, et je ne l’ai jamais acceptée. C’est bien qu’il soit là, cependant. Il en va de même pour Final Cut Pro, un outil de montage vidéo professionnel en retard conçu uniquement pour les iPad en cours d’exécution. Puces M1 ou ultérieures. C’est l’une de ces applications professionnelles que j’attendais d’Apple lorsque le M1 iPad Pro est arrivé pour la première fois de retour en 2021. Maintenant qu’il est là, je me demande aussi à quel point je l’utiliserai personnellement.

Apple propose déjà des applications créatives gratuites iMovie et GarageBand qui conviennent parfaitement, même si iMovie s’est toujours senti trop limité dans sa mise en page et sa conception. Final Cut Pro se sent immédiatement beaucoup plus flexible, avec des chronologies qui se chevauchent pour la vidéo, l’animation et l’audio, une molette de défilement vraiment cool qui semble plus granulaire pour les modifications mineures (et me ramène à mes anciens jours de montage vidéo linéaire il y a 25 ans), et fonctionne assez bien pour l’écran tactile et le clavier/trackpad. Ou, peut-être, les deux à la fois.

J’ai joué avec Final Cut Pro sur un iPad Air avec une puce M1, le point d’entrée le plus bas du catalogue iPad d’Apple qui fonctionne avec Final Cut Pro (les iPad Pro M1 et M1 sont également pris en charge). Cela a assez bien fonctionné pour moi, bien que le plus petit écran de l’iPad, comparé à mon MacBook Air 13 pouces, rende la visualisation de certaines fenêtres de prévisualisation et des détails de piste un peu plus difficile.

Je suis particulièrement intéressé par cette dernière partie car les Mac n’ont toujours pas d’écrans tactiles, et une fusion supplémentaire inévitable des Mac et des iPad semble être en cours au ralenti depuis environ cinq ans maintenant. Final Cut Pro n’est pas aussi complet que la version Mac, et il est également conçu, bizarrement, pour canaliser sa sortie vers l’application Mac, mais pas l’inverse. En ce sens, cela ressemble à une étape intermédiaire pour tout éditeur vidéo professionnel… quelque chose que vous utiliseriez sur le terrain, peut-être, en commençant le travail de montage vidéo avant peut-être de terminer sur un Mac.

Parce que l’application Mac a plus de plug-ins (quelque chose avec lequel je n’ai même pas commencé à jouer) et a l’avantage d’écrans Mac plus grands et de moniteurs externes, je m’attendrais à ce que tout éditeur vidéo effectuant un travail professionnel utilise cela par défaut, en particulier puisque les Mac avec des processeurs M1/M2 sont déjà si bons et si petits.

Dessiner ou écrire avec le crayon automatiquement peut être ajouté aux montages vidéo. Cette idée pourrait cependant être encore élargie. Scott Stein/Crumpe

Cependant, je vois beaucoup d’avantages bouillonner ici dans Final Cut Pro sur iPadOS. L’outil de nettoyage est intelligent (bien que les trackpads sur Mac puissent faire quelque chose de similaire). Une certaine prise en charge des animations instantanées au crayon ouvre des possibilités pour mélanger l’art graphique et le montage vidéo, bien que la porte de Final Cut Pro semble plus légèrement ouverte que vraiment maximisée.

Peu importe ce que je pense. La décision de plonger ne coûte pas cher : Apple a fait cela et Logic Pro ses premières applications d’abonnement créatives professionnelles, qui coûtent 5 $ par mois chacune et ont également un essai gratuit d’un mois. L’activation et la désactivation de l’abonnement pourraient également permettre à quelqu’un de travailler sur un projet uniquement lorsqu’il en avait besoin, de le désactiver et de revenir des mois plus tard si un autre concert ou besoin s’ouvrait. Les projets peuvent toujours être partagés lorsque l’abonnement est désactivé, mais pas modifiés.

Je suis confus par certaines décisions ici. Final Cut Pro ne prend pas en charge la véritable extension de moniteur externe, même si les puces iPadOS et M1/M2 le font. L’application reflète tout ce qui est affiché sur l’écran de l’iPad sur un moniteur externe connecté, mais il semble que cela aurait dû être une chance d’étendre les capacités de l’iPad Pro.

Le modèle d’abonnement me laisse également un sentiment très mitigé : c’est un moyen relativement abordable d’ajouter l’application pro à votre vie par opposition au prix de 300 $ sur le Mac. À 50 $ par année, cela équivaudrait à six ans d’utilisation. Bien sûr, dans six ans, Apple aura fait évoluer son paysage informatique Mac et iPad, nécessitant de toute façon de nouveaux logiciels à acheter (sans parler des fonctionnalités de réalité mixte qui pourraient correspondre aux rumeurs de casques de l’entreprise). Peut-être que louer des outils créatifs a plus de sens. C’est un modèle similaire au fonctionnement d’Adobe, et je me demande combien de personnes choisiront la nouvelle application d’Apple plutôt qu’une autre comme Adobe Premiere Rush, qui dispose également de fonctionnalités d’édition de chronologie multipiste.

Mais cela me fait aussi me demander pourquoi les iPad Pro ne sont tout simplement pas inclus avec Final Cut Pro et Logic Pro. Ou obtenez un abonnement d’un an inclus, un peu comme Apple TV Plus et Arcade aux pommes des offres sont proposées. Peut-être que ça va arriver. Peut-être qu’Apple regroupe ses nouvelles applications professionnelles dans un autre niveau d’abonnement dans son catalogue de services d’abonnement en constante expansion. Tout cela rappelle clairement que les iPad sont extrêmement capables d’exécuter des logiciels haut de gamme, mais je le savais déjà. Maintenant, je veux juste que les flux de travail Mac et iPad se sentent encore plus logiquement interconnectés.