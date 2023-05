Final Cut Pro maintenant disponible pour iPad : voici tout ce que vous devez savoir

Final Cut Pro, la populaire application de montage vidéo basée sur Mac d’Apple, est désormais disponible pour iPad, introduisant une toute nouvelle interface tactile avec des outils permettant aux créateurs de vidéos d’enregistrer, de monter, de terminer et de partager, le tout depuis leur iPad.

Compatible avec les iPad alimentés par la puce M1 et versions ultérieures, Final Cut Pro pour iPad est désormais disponible sur l’App Store pour 4,99 $ par mois ou 49 $ par an avec un essai gratuit d’un mois.

Final Cut Pro pour iPad introduit un nouveau mode caméra pro, offrant un meilleur contrôle du processus de création vidéo. Les créateurs peuvent enregistrer des vidéos en orientation portrait ou paysage, surveiller l’audio et la durée d’enregistrement disponible, et contrôler manuellement les paramètres tels que la mise au point, l’exposition et la balance des blancs dans l’application, les utilisateurs de l’iPad Pro avec M2 pouvant également enregistrer en ProRes.

Dotée d’une technologie d’apprentissage automatique, l’application offre aux utilisateurs la possibilité d’accélérer les tâches d’édition fastidieuses, y compris la suppression de l’arrière-plan. Avec le masque de suppression de scène, les créateurs peuvent rapidement supprimer ou remplacer l’arrière-plan derrière un sujet dans un clip sans utiliser d’écran vert. Le recadrage automatique ajuste le métrage pour les rapports d’aspect vertical, carré et autres, et avec l’isolation de la voix, le bruit de fond peut être supprimé de l’audio capturé sur le terrain.

Avec Final Cut Pro pour iPad, Apple a ajouté une nouvelle molette pour améliorer le processus d’édition. Les utilisateurs peuvent naviguer dans la chronologie magnétique, déplacer des clips et effectuer des modifications rapides et précises d’une simple pression du doigt.

Avec Live Drawing, les utilisateurs peuvent dessiner et écrire directement sur le contenu vidéo à l’aide d’Apple Pencil. Sur iPad Pro avec M2, le survol Apple Pencil permet aux utilisateurs de parcourir et de prévisualiser rapidement les séquences sans jamais toucher l’écran. Les utilisateurs peuvent également accélérer leurs flux de travail en ajoutant un Magic Keyboard ou un Smart Keyboard Folio pour utiliser les raccourcis clavier.

L’application propose également une bibliothèque de graphiques, d’effets et d’audio professionnels pour améliorer leur narration. Ceux-ci incluent des arrière-plans HDR, des motifs animés personnalisables et des bandes sonores professionnelles qui s’adaptent automatiquement à la durée d’une vidéo.

Les éditeurs peuvent importer des médias pris en charge à partir de fichiers ou de photos et les enregistrer directement dans un projet Final Cut Pro. Final Cut Pro pour iPad prend également en charge la possibilité d’importer des projets créés dans iMovie pour iOS, et les utilisateurs d’iPad peuvent exporter leurs projets Final Cut Pro vers Mac.

Téléchargez Final Cut Pro pour iPad ici