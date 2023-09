Fin tragique des recherches à la Grenade pour un étudiant en médecine de la Colombie-Britannique

Une recherche approfondie visant à retrouver un homme de la Colombie-Britannique qui étudiait la médecine à la Grenade a connu une fin tragique cette semaine.

Le corps de Liam Fisher a été retrouvé quelques jours après sa disparition lors d’une course organisée le week-end dernier. Ses parents, qui vivent à Pemberton, affirment qu’aucun acte criminel n’est suspecté, mais que la cause du décès n’est pas encore connue.

« C’est un athlète d’endurance et il s’est entraîné très dur, donc je ne sais pas ce qui s’est passé », a déclaré le père en deuil de Liam, Hugh Fisher, qui est médecin.

« Nous aimerions avoir cette explication, mais en fin de compte, poser toutes ces questions et même obtenir des réponses ne change rien à ce qui s’est passé », a-t-il déclaré.

On espère qu’une autopsie pourra fournir plus d’informations.

« Il me semble qu’une sorte d’urgence médicale s’est produite pendant la course », a déclaré Fisher.

Liam Fisher, âgé de 34 ans et propriétaire d’un gymnase à North Vancouver, était étudiant en médecine à l’Université St. George’s de Grenade.

« Il semblait simplement aimer apprendre. Il a prospéré à l’école de médecine où il allait », a déclaré son père, ajoutant que son fils obtenait les meilleures notes à l’école.

« Il était le plus heureux… Je l’avais vu lorsque nous avons parlé à la fin de la semaine dernière », a déclaré Hugh Fisher.

Mais samedi dernier, alors qu’il participait à une courte course à pied organisée, Liam a disparu.

« Il a fait partie du peloton d’élite la plupart du temps, puis s’est évanoui vers la fin et n’est jamais revenu à la ligne d’arrivée », a déclaré Hugh Fisher.

« Malheureusement, cela n’a semblé déclencher aucune alarme », a-t-il déclaré.

La disparition de Liam n’a été signalée que lundi, lorsqu’il ne s’est pas présenté aux cours.

Une vaste recherche a alors été lancée, impliquant des centaines de personnes, dont plusieurs de ses camarades de classe.

Ses parents ont reçu mardi soir la triste nouvelle de la mort de leur fils, après que son corps ait été retrouvé dans une zone boisée.

« Là où ils l’ont trouvé près de la ligne d’arrivée mais caché, c’est comme s’il y avait mille fissures, il est tombé à travers toutes », a déclaré son père.

Alors que les parents de Liam traversent des vagues de deuil, leur fils laisse de nombreux souvenirs, notamment pour son amour du sport de haut niveau.

« Il a été médaillé d’or en aviron aux Jeux du Canada lorsqu’il est allé à UVic », a déclaré le père de Liam.

Les parents de Liam ont déclaré que leur fils voudrait également qu’on se souvienne de lui pour sa gentillesse et sa générosité.

Il y a quelques années, il a passé près de 24 heures à renverser un pneu de 300 livres (136 kilogrammes) pour récolter des fonds pour la recherche sur le cancer à la mémoire de sa sœur.

« Sa sœur Riva est décédée, il y a six ans dimanche, d’un cancer du cerveau. Et cela l’a vraiment changé », a déclaré sa mère, Hillary Downing, qui pleure désormais la perte d’un deuxième enfant.

« Il a fait beaucoup de travail pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer, mais il a également fait beaucoup de collectes de fonds pour la santé mentale », a-t-elle déclaré.

Downing a déclaré que son fils était « intense » et « incroyablement déterminé » et qu’il « vivait grand et que les gens aimaient faire des choses avec lui ».

« Il a vécu une vie courte, mais très remplie », a déclaré son père.

Liam était déterminé à devenir médecin, déclarant dans un message publié sur les réseaux sociaux de l’Université St. George’s : « Pour moi, mettre cette blouse blanche signifie un engagement à aider les autres. »

C’était un engagement et un rêve qu’il n’aurait pas la chance de réaliser.

Mais ses parents espèrent que les campagnes de collecte de fonds lancées en sa mémoire seront destinées au sport pour les jeunes, à la recherche contre le cancer et à l’orphelinat de Grenade où Liam a fait du bénévolat.