SYDNEY (AP) – Il y a eu un moment charnière dans la vie de la reine Pangke Tabora qui a éclipsé tous les autres : c’est le moment, dit-elle, où elle a glissé ses jambes pour la première fois dans une queue de sirène.

Pour la femme philippine transgenre approchant la cinquantaine, voir ses jambes enveloppées dans du néoprène vibrant et écailleux il y a trois ans était la réalisation d’un rêve d’enfance. Et cela a marqué le début de son immersion dans un monde aquatique où elle trouverait l’acceptation. L’ancien employé d’une compagnie d’assurance a décrit l’expérience de la glisse sous l’eau, mi-humain et mi-poisson, comme une « méditation en mouvement ».

« La sensation était sirène », a déclaré Tabora un matin récent alors qu’elle se prélassait dans une queue rouge ardente sur une plage rocheuse au sud de Manille, où elle enseigne maintenant la sirène et la plongée en apnée à plein temps. « Le monde extérieur est vraiment bruyant et vous trouverez la paix sous l’eau. … C’est une bonne compétence dans le monde réel, surtout pendant la pandémie.

À travers le monde, il y a des milliers d’autres ondins comme elle – dans sa forme la plus simple, des humains de toutes formes, sexes et origines qui aiment se déguiser en sirènes. Ces dernières années, un nombre croissant de personnes ont afflué joyeusement vers les conventions et les compétitions de sirènes, formé des groupes locaux appelés « pods » et versé leurs économies dans une industrie de la queue de sirène de plusieurs millions de dollars.

Sur une planète en proie à la guerre, aux maladies et aux bouleversements sociaux, de nombreux ondins ont trouvé refuge dans la vie aquatique. Peut-être que Sebastian, le crabe désagréable dans le film « La Petite Sirène » de 1989, l’a dit le mieux dans son avertissement à la sirène Ariel qui aime la terre : « Le monde humain, c’est un gâchis. La vie sous la mer est meilleure que tout ce qu’ils ont là-haut ! »

Loin des critiques et du chaos de la vie sur terre, mer-world est l’alternative la plus gentille, la plus douce et la plus joyeuse au monde réel. C’est aussi un monde, disent les ondins, où vous pouvez être qui et ce que vous voulez.

Cette ouverture attire certaines personnes transgenres qui sympathisent avec l’agonie d’Ariel d’être piégée dans un corps qui ne va pas. C’est également une source d’inspiration pour les sirènes comme Che Monique, la fondatrice de la Society of Fat Mermaids basée à Washington, DC, qui promeut la sirène positive pour le corps.

« Je suis une sirène noire de 300 livres en Amérique de plus de 35 ans, et j’espère que cela dit à quelqu’un qu’il peut faire ce qu’il veut », déclare Monique, dont le groupe vend des chemises sur lesquelles on peut lire « Les grosses sirènes font des vagues » et « Le genre est fluide ». sous la mer.’ « Bien sûr, d’un côté c’est vraiment idiot, mais j’ai vu ça changer la vie des gens. »

Après tout, l’océan est vaste, note-t-elle, et la majeure partie de la planète est recouverte d’eau. Alors pourquoi ne pas plonger ?

« Je pense qu’il y a de la place sous la mer pour nous tous », dit Monique.

L’attrait de la sirène est évident depuis la maison montréalaise de Marielle Henault, qui est bourrée jusqu’aux branchies de queues de sirène. Le PDG d’AquaMermaid les vend aux « mers » du monde entier.

« Lorsque vous mettez votre queue de sirène à la plage ou à la piscine, vous devenez une superstar », déclare Henault, dont l’entreprise gère des écoles de sirènes au Canada et aux États-Unis. « Petits et grands, tout le monde est content de voir une sirène ! »

Lorsque la sirène a commencé à faire son chemin, la plupart des queues à vendre étaient des créations en silicone sur mesure qui pesaient jusqu’à 23 kilogrammes (50 livres), coûtaient plus de 6 000 $ et prenaient un temps et un lubrifiant surprenants pour se débattre. Mais au cours des dernières années, la disponibilité croissante d’options de tissus moins chers et plus légers a ouvert la sirène au grand public.

Au fur et à mesure que la sirène se généralisait, des photos glamour de sirènes resplendissantes dans des queues scintillantes ont commencé à gagner du terrain sur les réseaux sociaux, alimentant davantage la mer-manie. Une obsession pour « La Petite Sirène » est courante chez les ondins, et on s’attend à une nouvelle vague d’intérêt pour les sirènes lorsqu’un redémarrage en direct du film sortira l’année prochaine.

Pourtant, les ondins reconnaissent que leur quasi-utopie est parfois secouée par des mers orageuses. Alors que la popularité des sirènes a augmenté, la prévalence des creeps connus sous le nom de « merverts » et des escrocs qui vendent des queues inexistantes a également augmenté, déclare Kelly Hygema, créatrice du groupe Facebook « Mermaids Beware: Scammers, Merverts, & More ».

« Être des sirènes, c’est un passe-temps et une profession principalement féminins… alors bien sûr, cela attire l’attention d’étrangers sur Internet », explique Hygema, qui vit sur l’île caribéenne de Saint-Thomas.

« La plupart du temps, ce ne sont que des commentaires effrayants, comme s’ils voulaient vous voir sans la queue ou retenir votre souffle sous l’eau. »

Hygema conseille aux merfolk de toujours avoir un compagnon de confiance, ou « mertender », lorsqu’ils jouent dans une queue.

« Avec vos jambes attachées, vous ne pouvez pas vraiment vous enfuir, il est donc important d’avoir cet ensemble de jambes pour vous assurer que vous allez bien », dit-elle.

Nager dans la queue demande de l’entraînement. La maîtrise d’une sirène du coup de pied de dauphin est essentielle, ainsi que des techniques d’égalisation pour atténuer la pression de l’oreille sous l’eau.

PADI, SSI et NAUI, les principales organisations mondiales de certification de plongée sous-marine, proposent désormais des cours de sirène. Il y a même un championnat du monde des sirènes, qui s’est tenu pour la dernière fois en Chine en 2019, où 70 sirènes se retournaient et posaient dans un réservoir de verre géant devant un panel de juges pensifs.

Les conventions des sirènes (« Mercons ») se déroulent désormais dans le monde entier. Le mois dernier, plus de 300 sirènes de partout aux États-Unis et au Canada ont assisté à la California Mermaid Convention, qui était, comme l’a décrit la cofondatrice de la convention, Rachel Smith, « une » ébranlement « de trois jours de tout ce qui concerne les sirènes ». (Remarque : la communauté des sirènes est inondée de jeux de mots.)

Pour la plupart des ondins, tout cela est un peu ironique. Mais c’est aussi significatif. Flottant dans la piscine de Sacramento où les autres participants à la convention californienne s’étaient réunis, Merman Maui a résumé ainsi l’importance de la communauté : « J’ai une nouvelle famille avec tous ces gens. »

« La vie est tellement meilleure quand vous apprenez à vous amuser un peu, ou beaucoup, parce que nous croyons tous en la magie à un moment donné », dit Maui. « Souvent, la vie peut devenir assez ennuyeuse et ennuyeuse. Alors pourquoi ne pas simplement en profiter de chaque aspect que vous pouvez?

Le journaliste d’Associated Press, Serginho Roosblad à Sacramento, en Californie, a contribué à ce rapport.

Kristen Gélineau, Associated Press