Fin expliquée + Saison 2 et quelle est la suite

Note de l’éditeur : cette histoire contient des spoilers pour « Personne ne veut ça », y compris la fin.

C’est un bonheur doux-amer pour Joanne (Kristen Bell) et Noah (Adam Brody) sur « Nobody Wants This ». Dans la finale de la saison, après une rupture de bat-mitsva, le rabbin Noah suit Joanne chez elle et lui dit qu’il ne peut pas vivre sans elle, abandonnant sa chance au grand travail de rabbin en faveur de sa relation avec sa petite amie gentille. Préparez-vous à un gros bisou – et à un travail de base évident pour une saison 2, dont la créatrice et productrice exécutive Erin Foster a bon espoir.

« Nous recevons une réponse vraiment positive », a déclaré Foster à IndieWire avant la première de Netflix le 26 septembre. « Et donc je pense que les conversations ont définitivement commencé à avoir lieu à propos d’une potentielle saison 2. L’histoire de la saison 1 se déroule très lentement. Et donc je pense que s’il y a une saison 2, je voudrais simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés et continuer à y aller lentement, parce que je ne veux pas que nous prenions trop d’avance sur nous-mêmes. Je veux dire, je veux que mon émission soit diffusée le plus longtemps possible ! »

La question de l’éventuelle conversion de Joanne à la foi juive est un grand point d’interrogation pour la comédie romantique. Dans la saison 1, elle y réfléchit brièvement, mais décide finalement que les choses vont trop vite pour prendre ce genre d’engagement maintenant. Mais lors de la création de la série, Foster – qui a fini par se convertir dans la vraie vie pour son mari actuel – a clairement indiqué qu’elle voulait nommer l’option afin que les fans ne se contentent pas de regarder la série en pensant : « Euh, il y a une solution simple ici. »

« Je déteste quand il y a une émission de télévision que vous regardez en tant que téléspectateur et que vous êtes [thinking]’Posez simplement la question !' », a-t-elle déclaré. « Comme : « Tout cela est très résoluble ; » demandez-lui simplement de se convertir et ensuite toute histoire disparaîtra. Je déteste ça. Et donc, si les gens qui regardent le film pensent : « C’est une solution très simple, il suffit de se convertir au judaïsme », je voulais aborder ce sujet, car ce n’est pas une solution facile. Vous ne dites pas simplement : « Oh, eh bien, je vais simplement me convertir ! »

« Elle deviendrait l’épouse ou la petite amie d’un rabbin, et c’est une énorme responsabilité », a poursuivi Foster. « Et il faut aussi se rappeler que Joanne est quelqu’un qui ne va pas faire semblant, donc si elle n’y croit pas, elle ne le vivra pas. Se convertir sur papier ne changerait donc rien, car ce serait s’abandonner. Il y a eu beaucoup de conversations avec la chaîne sur le fait que, dès que vous reconnaissez la conversion, la série est terminée, et j’étais très convaincu que nous devrait reconnaissez-le, car le public va y réfléchir, mais aussi expliquer à quel point c’est compliqué et que Joanne n’est pas encore là – et si elle n’y est pas encore, ont-ils un avenir ?

« Personne ne veut ça » (de gauche à droite) Adam Brody dans le rôle de Noah, la productrice exécutive Erin Foster, Kristen Bell dans le rôle de Joanne, le réalisateur Greg Mottola PIERRE DE TRÉMIE/NETFLIX

« Écoutez, je sais que lorsque je me suis inscrite pour me convertir, j’ai dit à mon fiancé à l’époque, si je traverse ça et que je ne me connecte pas à ce que j’apprends, je ne le ferai pas », a-t-elle déclaré. dit. « Si je n’ai pas adhéré à ce projet à la fin, alors je ne le ferai pas, car il faut que ça me paraisse bien. Et c’est qui est Joanne.

Malgré la nature incertaine de l’avenir à long terme du couple central, Foster a clairement indiqué qu’elle voulait terminer la saison 1 avec une scène qui rendrait heureux les aficianados de comédie romantique.

« Je comprends parfaitement certaines personnes qui font le choix artistique de ne pas donner au public ce qu’il veut, mais je ne pense pas que ce soit ce genre de spectacle », a déclaré Foster. « Je ne veux pas que les gens repartent frustrés ou agacés. Je pense que c’est le genre de série où vous voulez obtenir ce pour quoi vous êtes là et je voulais donner aux gens ce moment de « Nous nous choisissons, mais tout le monde sait que nous abandonnons beaucoup pour nous choisir ». autre, alors comment allons-nous faire ? Et cela, pour moi, semblait être une fin réaliste mais toujours satisfaisante, toujours avec un conflit, donc vous avez quelque part où aller.

Ce n’est pas une fin heureuse, mais pour les téléspectateurs, c’est assez proche.

« Personne ne veut ça » est désormais diffusé sur Netflix.