Fin d’une époque pour le conseiller scolaire de Central Okanagan – Kelowna Capital News

Depuis 1996, Moyra Baxter est régulièrement présente au sein du Central Okanagan Board of Education.

Au cours de ces 26 années, Baxter a été présidente du conseil d’administration de 2002 à 2008, puis de 2012 jusqu’à sa dernière réunion le 26 octobre.

Pour Baxter, sa retraite de la politique civique marque la fin d’un engagement de toute une vie envers l’éducation publique à la fois en tant que parent et en tant que fiduciaire.

“Je vais probablement passer plus de temps avec le Rotary (de Peachland) et faire plus de bénévolat dans lequel j’étais impliqué auparavant et m’impliquer à nouveau maintenant que j’aurai plus de temps pour cela”, a déclaré Baxter à propos de son futur futur. temps libre retrouvé.

“Je ne pense pas que je vais rester assis à penser à quoi faire de mon temps.”

En tant que présidente du conseil, Baxter est membre d’office de chaque comité et elle a rarement manqué une réunion au niveau du comité ou du conseil.

Elle se souvient d’une fois où une réunion surprise a été convoquée après avoir réservé un voyage de retour en Angleterre, alors elle a participé par téléphone.

«Il y a eu une réunion à huis clos qui était trois heures de l’après-midi ici, qui était 11 heures et demie en Angleterre. Il y a huit heures de décalage horaire, donc la réunion du conseil a commencé à 6 heures, ce qui était 2 heures du matin là-bas. Je pense que je me suis couché vers 5 heures du matin ce matin-là.

Bien que Baxter ait toujours été prête pour un bon débat sur les problèmes, elle admet que le sentiment anti-vaccin COVID était difficile pour de nombreux administrateurs, et en tant que présidente du conseil de l’éducation, elle était une cible particulière.

« En tant que président du conseil, vous devenez un porte-parole du district scolaire. Vous êtes en première ligne et j’ai senti que ces dernières années avec COVID… les gens disaient que vous devriez être suspendu, évoquant les procès de Nuremberg et ce genre de choses », a-t-elle raconté.

«Vous voulez essayer de garder tout cela en perspective, mais parfois cela devient un peu effrayant, d’autres fois, c’était tellement frustrant que les gens vous téléphonent à la maison encore et encore et soient abusifs.

“Nous commençons à voir des gens venir aux réunions du conseil d’administration et ils veulent quelque chose, et s’ils ne l’obtiennent pas, ils deviennent abusifs.”

Mais au-delà de la rhétorique socioculturelle qui attire les commissions scolaires dans les débats de politique publique sur lesquels les administrateurs ont souvent peu de contrôle, la passion de Baxter pour l’éducation publique remonte à son enfance en Angleterre.

“J’ai grandi dans un système en Angleterre où, à 11 ans, vous passiez un examen qui déterminerait dans quelle école vous iriez ensuite… ma meilleure amie avec qui j’ai grandi jusqu’à ce point, nous avons tout fait ensemble, elle a échoué au test et moi passé, alors elle est allée dans un modèle d’école secondaire publique mixte filles et garçons, et j’ai eu la possibilité de fréquenter des écoles privées avec une meilleure qualité d’éducation où les écoles étaient principalement réservées aux garçons et aux filles.

« C’était comme ça, mais ce n’est que lorsque je suis arrivé au Canada que j’ai commencé à réaliser à quel point c’était un système de classe. Il est devenu très évident pour moi à ce moment-là que vous devriez avoir droit à une éducation publique, peu importe qui vous étiez ou ce que vous faisiez.

Baxter, alors infirmière qualifiée, et son mari sont arrivés au Canada en 1969 en tant qu’immigrants reçus, venant à Calgary avant de s’installer à Kelowna.

Leurs trois enfants s’inscriraient dans le système scolaire public de Kelowna, leur introduction étant l’inscription à Raymer Elementary.

Contrairement à l’Angleterre, elle a vu comment les parents étaient impliqués dans l’éducation de leurs enfants et soutenaient l’école.

“Mes parents ne sont jamais allés à mon école à moins que j’aie des ennuis, ce qui était assez fréquent à l’époque”, a-t-elle ri.

“Mais j’ai commencé à voir à quel point l’éducation publique était meilleure ici que ce avec quoi j’avais grandi. Aujourd’hui encore, les petits-fils de ma sœur paient une fortune pour fréquenter les meilleures écoles d’Angleterre et ce n’est pas le cas ici. J’ai donc vraiment senti que je devais soutenir l’éducation publique ici et me battre pour elle de la meilleure façon possible.

La première incursion de Baxter d’être impliqué en tant que parent pour chercher un siège au conseil scolaire a eu lieu en 1990 alors qu’il vivait encore à Kelowna. Elle a perdu la course par une voix dans une décision controversée qui, en raison des décisions douteuses d’un juge sur la recevabilité des bulletins de vote, lui a laissé la possibilité de faire appel.

Mais elle a plutôt choisi de porter son attention sur la candidature à la présidence du Central Okanagan Parent Advisory Council, devenant finalement présidente du BC Parent Advisory Council.

“Pendant ce temps, un poste s’est ouvert au conseil scolaire et une élection partielle était nécessaire, et tout le monde revenait vers moi et me disait que vous devriez vous présenter à nouveau, mais à ce moment-là, je m’étais engagé envers le COPAC.”

Baxter a fini par être le directeur de campagne d’un autre membre du COPAC qui s’est présenté pour le siège vacant.

Après avoir déménagé à Peachland en 1994, Baxter était prêt à se présenter à la commission scolaire en 1996.

Dans les premières années de Baxter au conseil, il y avait un conflit entre les administrateurs et l’administration de l’école et parfois une désorganisation chaotique des réunions du conseil scolaire.

«Le surintendant de l’époque pensait que nous pouvions supprimer les réunions de comité, alors lorsque des motions étaient présentées au conseil d’administration, c’était souvent la première fois que les administrateurs les voyaient, il n’était donc pas étonnant que les réunions s’enchaînent. ”

Baxter a déclaré que les réunions des conseils scolaires sont plus efficaces et productives aujourd’hui en raison du système de comités en place, où les questions peuvent être débattues en profondeur non seulement entre les administrateurs, mais aussi entre les intervenants du système éducatif et les parents qui souhaitent apporter leur contribution dans un cadre moins formel.

Et elle reconnaît que le surintendant / PDG actuel, Kevin Kaardal, a clairement indiqué lors des réunions de direction administrative comment le conseil scolaire est le gouverneur du système scolaire et le personnel du district scolaire sont leurs employés.

« Je dirais que des quatre surintendants sous lesquels j’ai été administrateur, l’actuel a été le plus favorable au rôle du conseil scolaire… Je me souviens d’une réunion du conseil où le surintendant de l’époque a déclaré que c’était le budget recommandé, et si vous ne le réussissez pas, vous serez tous renvoyés. La reconnaissance de l’autorité du conseil d’administration est bien meilleure maintenant.

Baxter reste frustré à ce jour par la décision prise par le conseil scolaire au début des années 2000 de vendre les propriétés de l’école pour un bénéfice à court terme, en particulier la décision de changer l’école secondaire George Pringle d’une école de la 10e à la 12e année avec 700 élèves à une école primaire et acheminer tous les élèves du secondaire vers une école secondaire Mount Boucherie maintenant surpeuplée avec plus de 20 portables sur place.

« Je n’arrive toujours pas à croire que nous ayons fait cela », a-t-elle dit, une opinion dont elle a fait écho à de nombreuses reprises lors des réunions du conseil scolaire ces dernières années.

Les décisions de ne pas vendre l’école élémentaire Bellevue Creek ou Webber Road se sont avérées judicieuses, car les deux ont dû être reconverties en écoles cet automne en raison de l’augmentation des inscriptions dans le district scolaire Central Okanagan.

Pendant ce temps, Pringle est en train d’être réaffecté en tant que deuxième école secondaire de Westside, après que les efforts pour trouver un autre site pour la nouvelle école se soient révélés vides.

“Nous avons eu de la chance au moment de décider quoi faire avec Bellevue Creek que le conseil à l’époque a dit que nous ne faisions absolument plus cela”, a-t-elle déclaré à propos de la vente des propriétés de l’école.

Pour l’avenir, son conseil pour toute personne élue en tant que nouvel administrateur est d’écouter et d’apprendre.

“Il y a une énorme courbe d’apprentissage là-bas. Mon conseil pour eux est d’écouter, de parler aux administrateurs actuels et de suivre le cours de l’académie des administrateurs scolaires de la Colombie-Britannique en décembre. Apprenez ce que les syndics peuvent et ne peuvent pas faire. Vous ne pouvez tout simplement pas entrer dans une école et commencer à dire aux gens quoi faire.

