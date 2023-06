Fin d’une époque pour Hugo Lloris à Tottenham Hotspur

Le gardien de Tottenham Hugo Lloris a confirmé sa volonté de quitter le club cet été. Le gardien de but français envisage déjà la vie loin du nord de Londres après ce qu’il aurait appelé « la fin d’une époque ».

Le joueur de 36 ans a toujours un contrat avec les Spurs jusqu’à la saison prochaine, mais il y a des spéculations selon lesquelles il a déjà joué son dernier match pour le club.

Lloris s’est blessé lors de l’humiliation 6-1 à Newcastle en avril qui l’a exclu de la saison.

Le joueur de 36 ans avait également pris sa retraite internationale après la Coupe du monde en janvier. Lloris serait à la recherche d’un nouveau défi après 11 ans à Tottenham après avoir fait plus de 400 apparitions pour le club.

Les Spurs cherchent un nouveau numéro un

Selon l’Evening Standard, le club du nord de Londres est à la recherche d’un nouveau gardien de but numéro un, David Raya de Brentford étant une cible de choix.

S’adressant au journal français Nice-Matin, Lloris a déclaré: « Nous arrivons à un moment important, que ce soit pour le club ou pour moi. C’est la fin d’une époque. J’ai des envies d’autres choses, je vais me poser tranquillement pour étudier ce qui sera possible.

« Mais je n’oublie pas que j’ai encore un an de contrat avec Tottenham et que dans le football, il est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer.

L’essentiel en ce moment, c’est de bien récupérer de ma blessure. Je suis en vacances mais je continue à parler et à faire mes entraînements. Mon objectif est d’être au top en juillet, puis nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

Les blessures ont joué un rôle

Lloris a affirmé que les blessures avaient joué un rôle clé dans la décevante saison de Premier League de Tottenham, où ils ont terminé huitième après avoir obtenu la Ligue des champions la saison dernière.

Le gardien de but a déclaré: «Nous avons échoué en tant qu’équipe en ne pouvant pas inverser le cours des choses. C’est décevant mais cela fait partie de la vie d’un club de football de haut niveau. Le plus important est de préparer au mieux la saison prochaine et d’apprendre de nos erreurs. »

Le Français n’a pas non plus exclu un retour dans son ancien club niçois où il a débuté sa carrière senior. Lloris a déclaré : « Nice est ma ville, mon club, mes racines. Il y a une saison qui doit se terminer, du mieux possible, avec les gardiens en place. Je ne suis pas exigeant, je n’ai jamais forcé les choses. Nous verrons où le destin me mènera.

Crédit photo : IMAGO / Action Plus