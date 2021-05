Fin d’une époque: LiveLeak s’autodétruit après 15 ans à fournir du sang inconditionnel et toutes les choses NSFW

Hayden Hewitt, co-fondateur de LiveLeak et maintenant ItemFix, n’a confirmé directement dans aucune de ses déclarations que le site était abandonné à cause de la censure, ou qu’il s’inclinait et grattait devant le monolithe mortel de la déplatforming, ou l’un des autres. des destins sinistres qui s’abattent sur des sites comme celui-ci. De telles brimades ont frappé la plupart des médias alternatifs au cours des dernières années.

Cependant, dans une réponse sur Twitter Hewitt mentionné cette «Les pressions mêmes de faire ce qui étaient une grande partie de la raison pour laquelle on a continué. Ce n’était pas exactement un blog WordPress avec un hébergement à 2,99 $. «

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Trigger Warning, il a également décrit la nouvelle normalité en des termes non équivoques: «Je n’aime pas ça. J’aimais beaucoup mieux quand c’était le Far West.

Parfois, c’est juste le bon moment pour tracer une nouvelle voie.

Compte tenu de l’insistance standard du site sur le fait que leur nouveau point de vente s’appellerait ItemFix et serait d’environ « Quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau et de quelque chose qui nous motive à aborder, » les utilisateurs peuvent avoir une raison de se sentir menacés. Là encore, ils ont autant de raisons de ne pas le faire.

LiveLeak a toujours été le site vers lequel on pouvait se tourner si l’on cherchait désespérément des images d’un accident de voiture, d’une panne de chariot élévateur et de combats de rue mal avisés. ItemFix semble suivre en grande partie la même veine, sauf avec une délimitation plus claire de « Bons gars » et « méchants. » Hewitt a déclaré que LiveLeak avait «A réalisé tout ce qu’il pouvait et il était temps pour nous d’essayer quelque chose de nouveau et d’excitant.»

Il existe une longue tradition Internet consistant à passer le relais à un site plus jeune et plus récent une fois que sa propre plate-forme atteint la saturation des mèmes. Les cofondateurs du prédécesseur de LiveLeak, Ogrish, ont reconnu que, en créant le nouveau site après qu’Ogrish ait commis l’équivalent Internet du seppuku.

Répondant à une suggestion selon laquelle les gens quitteraient la nouvelle incarnation de LiveLeak, Hewitt a écrit: «Bien sûr qu’ils le feront. Comme ils devraient si c’est ce qu’ils recherchent. ItemFix n’est pas un remplacement. »

LiveLeak est loin d’être la seule ressource Internet à publier du sang. Un article de la BBC datant de juin 2007 déplore l’état de Grande-Bretagne où les enfants peuvent se battre dans les rues, s’entremêlant sauvagement avec les poings, les jambes et tous les objets tranchants et lourds que les enfants pourraient avoir sous la main. Mais essayer d’étouffer la violence sur Internet en coupant l’une des têtes de l’hydre à plusieurs reprises n’a encore jamais fonctionné, et étant donné les problèmes qui continuent d’affliger les réseaux sociaux à petite échelle comme Parler et Gab, il est peu probable que cela se termine de si tôt.

Même 4chan, l’équipe jadis bien-aimée de sculpteurs de mèmes accusés d’avoir influencé les résultats politiques et même remporté des élections politiques, ne durera pas éternellement. Lorsque des parties de son bras politique / pol / ont été forcées de quitter 8chan puis 8kun, il est devenu clair que 4chan n’était plus une question de liberté d’expression – du moins, pas si ce discours avait quelque chose à voir avec la politique.

Comme pour tout dans le monde, si vous voulez quelque chose de bien, vous feriez mieux d’apprendre à le faire vous-même. Mais avec 15 ans passés à rendre les censeurs fous, les plateformes de médias sociaux d’aujourd’hui pourraient peut-être apprendre quelque chose de LiveLeak.

