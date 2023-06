Fin d’une époque à Naples en tant qu’architecte du titre de ligue historique Luciano Spalletti dit au revoir

La saison de rêve de Naples se termine enfin dimanche lorsqu’ils accueillent la Sampdoria, un dernier tour de victoire avant que l’architecte de leur triomphe historique en titre de Serie A ne s’éloigne au coucher du soleil.

Luciano Spalletti quittera Naples et retournera dans son vignoble toscan cet été après avoir mis fin à une sécheresse de 33 ans au Scudetto et ravi les fans avec certains des footballs les plus excitants d’Europe.

L’homme de 64 ans restera dans les mémoires comme l’homme qui a apporté à la plus grande ville du sud de l’Italie une joie jamais ressentie depuis que Diego Maradona s’est pavané dans ce qui était alors la ligue la plus difficile du monde.

« Parfois, vous vous séparez à cause de trop d’amour… J’ai besoin de prendre du temps pour me reposer parce que je suis assez fatigué », a déclaré Spalletti cette semaine.

Un congé de vinification d’un an attend Spalletti alors que Napoli se dirige vers une autre post-saison de flux après qu’une foule de favoris des fans aient été déchargés l’été dernier.

Napoli n’a pas encore identifié son nouvel entraîneur tandis que certains de ses joueurs vedettes sont des cibles pour les clubs super riches au nord des Alpes.

Napoli conservera le sorcier de l’aile Khvicha Kvaratskhelia alors que son contrat court jusqu’en 2027. Une prolongation d’un an qui doublerait son salaire à 2,5 millions d’euros devrait être proposée.

Cependant, Kim Min-jae, suspendu, dont la superbe saison au poste de défenseur central a rapidement fait oublier Kalidou Koulibaly, dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros et Manchester United lorgnerait sur sa signature.

L’attaquant vedette Victor Osimhen est également une cible après avoir marqué 30 buts dans toutes les compétitions, y compris la frappe à l’Udinese qui a scellé le Scudetto avec cinq matches à jouer dans la campagne de championnat.

La Sampdoria fait également ses adieux après avoir été reléguée mais descend en Serie B d’humeur plus optimiste après un changement de propriétaire indispensable.

Des problèmes financiers massifs ont tourmenté Samp toute la saison, avec des salaires impayés depuis des mois et la menace très réelle de faillite qui se profile.

Cependant, une offre publique d’achat menée par deux sociétés, l’une détenue par le propriétaire de Leeds United Andrea Radrizzani, a finalement été acceptée par le propriétaire sortant Massimo Ferrero, qui a dû démissionner de la présidence en décembre 2021 après avoir été arrêté pour faillite frauduleuse et a été détesté par les fans pour le parlous état dans lequel il a quitté le club.

Mardi, le champion d’Italie 1991, le Samp, a déclaré que l’approbation avait été donnée pour une augmentation de capital de 40 millions d’euros pour le « plan de restructuration du club », investissement qui est arrivé trop tard pour éviter une pénalité de quatre points pour retard de paiement des salaires pour la saison prochaine.

L’Inter Milan est à Turin pour son dernier match avant la finale de la Ligue des champions avec Manchester City. L’équipe de Simone Inzaghi est en grande forme et espère prendre la deuxième place de la Lazio.

Romelu Lukaku est également en grande forme, qui au cours des six dernières semaines a changé sa saison et est redevenu l’avant-centre polyvalent qui a conquis le titre de Serie A et le cœur des fans de l’Inter il y a deux ans.

Lukaku a marqué sept fois et en a inscrit quatre autres lors de ses 10 derniers matches, une forme qui pourrait encore le placer dans le onze de départ de l’Inter à Istanbul.

Joueur à surveiller : Fabio Quagliarella

La relégation de Samp signifie que la longue et mouvementée carrière en Serie A de l’attaquant vétéran Quagliarella se terminera presque certainement à Naples, le club qu’il a soutenu dans son enfance.

Aujourd’hui âgé de 40 ans, le capitaine Quagliarella est 14e dans le classement des buteurs de tous les temps de la division avec 182 buts marqués pour un groupe de clubs, dont Naples, où il a été victime d’un étrange complot de harcèlement criminel qui l’a conduit à être vendu à ses rivaux détestés, la Juventus, en 2010.

A la fois grand buteur et auteur de grands buts, Quagliarella est en fin de contrat en fin de saison mais pourrait encore poursuivre sa carrière de joueur en Serie B.

