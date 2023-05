Fin du procès du principal chef de l’opposition sénégalaise, verdict attendu la semaine prochaine

Le procès très attendu du principal chef de l’opposition sénégalaise s’est terminé mardi soir avec un verdict attendu la semaine prochaine, a annoncé mercredi un tribunal.

Ousmane Sonko est jugé pour viol et menaces de mort et risque jusqu’à 10 ans de prison. S’il est reconnu coupable, Sonko se verrait interdire de se présenter aux élections présidentielles de l’année prochaine.

L’audience de 20 heures comprenait des témoignages de l’accusateur de Sonko, d’une femme travaillant dans un salon de massage et d’une douzaine de témoins. Sonko n’était pas présent, restant chez lui dans la ville méridionale de Ziguinchor dont il est le maire. Il sera condamné par contumace.

Sonko a déclaré qu’il protestait contre l’injustice. Il a récemment été condamné à 6 mois de prison avec sursis dans une affaire de diffamation et a déclaré qu’il ne répondrait plus aux convocations judiciaires.

Ses partisans ont appelé à des manifestations contre le procès, qui, selon eux, visent à l’empêcher de se présenter aux élections.

Les manifestations sont déjà devenues violentes à l’approche du procès. La semaine dernière, un policier a été tué et plusieurs manifestants ont été blessés lors d’affrontements entre les forces de sécurité et des partisans, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur et des médias.

Sonko soutient que ses problèmes juridiques font partie d’un effort du gouvernement du président Macky Sall pour faire dérailler sa candidature aux élections de 2024. La figure de l’opposition a exhorté Sall à déclarer publiquement qu’il ne sollicitera pas un troisième mandat.