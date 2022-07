Fin du premier cours à l’académie résidentielle de football pour femmes créée en Inde par la Liga

Au cours des dernières années, il y a eu une croissance exponentielle de l’intérêt pour le football chez les filles et les femmes de l’Inde rurale. En conséquence, différents projets voient le jour qui visent à augmenter les opportunités de développement sportif, ainsi qu’à promouvoir d’éventuelles futures options d’emploi dans l’industrie du football, compte tenu de l’augmentation du nombre de ligues créées ces dernières années.

L’un de ces projets est l’académie résidentielle pour les filles qui participent aux activités organisées par la Fondation Vicente Ferrer, à travers le Rural Development Trust (RDT), et La Liga, via son département de football féminin et sa Fondation. L’académie a récemment terminé son premier cours, avec un total de 20 filles de moins de 15 ans des communautés rurales d’Anantapur recevant une bourse financière et de formation d’un an pour vivre et s’entraîner dans les installations du village sportif d’Anantapur (ASV).

L’académie résidentielle leur offre la possibilité d’améliorer leurs compétences et de contribuer à leur développement personnel, ainsi que de donner aux filles la possibilité de poursuivre leur rêve de jouer au football à un niveau supérieur et d’avoir la possibilité de poursuivre leur carrière dans le sport. Grâce à ce projet, les filles concernées ont la possibilité de s’entraîner dans des installations sportives de qualité, avec une bonne nutrition et un suivi scolaire adéquat, inaccessibles à la majorité de la population dans ces régions.

Grâce à cette initiative, ils ont tous été inscrits dans des écoles formelles et ont reçu des cours de compétences sociales, d’informatique, de soins de santé, ainsi que des équipements sportifs et des séances d’entraînement. L’académie propose également un plan de développement éducatif pour les participants les plus talentueux de cette région de l’Inde afin de les aider à poursuivre une carrière dans le football, en perfectionnant leurs compétences sous la tutelle d’entraîneurs qualifiés qui supervisent et coordonnent le projet.

Après le premier cours, l’un des principaux impacts de l’académie résidentielle est que de plus en plus de filles veulent s’impliquer dans le football, car elles voient qu’il y a de plus en plus d’opportunités dans le jeu. Il y a également eu un changement de paradigme perçu dans l’état d’esprit des parents alors qu’ils commencent à encourager les filles à jouer au football dans les clubs communautaires ruraux car ils voient que cela peut aider leur développement scolaire puis professionnel. Pour le directeur de l’Anantapur Sports Academy (ASA), Sai Krishna, « le défi le plus difficile a été d’impliquer les filles dans les activités sportives. A Anantapur, aucun d’entre eux ne faisait de sport. Actuellement, 45% des participants à tous nos projets sont des filles. Un changement de paradigme et de mentalité est en cours, nécessaire pour faire évoluer la culture vers la tolérance et l’égalité ».

Le programme a obtenu d’excellents résultats à la fin de son premier cours. Les filles sont plus confiantes quant à la poursuite d’une carrière dans le football, tandis que la visibilité des femmes dans la sphère publique est applaudie. D’un point de vue pédagogique, 90% des filles ont réussi leurs examens finaux, 75% de fréquentation des classes régulières ont été atteintes et 90% ont suivi des cours d’informatique. Par ailleurs, cinq clubs de lecture ont été créés dans le cadre du projet.

Olga de la Fuente, directrice de la FONDATION La Liga, déclare : « Il est impressionnant de voir comment, en un an seulement, les performances scolaires et les compétences éducatives des filles de cette région se sont améliorées. Nous sommes convaincus que grâce au football et à l’éducation formelle, de grands progrès seront réalisés pour améliorer la qualité de vie de ces filles à l’avenir ».

“Chez La Liga et la FONDATION La Liga, nous continuerons à soutenir les initiatives qui promeuvent l’égalité des sexes et qui s’engagent à développer les compétences pour l’industrie du football”, a ajouté Pedro Malabia, directeur du département Football féminin de La Liga.

